Incêndio destrói restaurante tradicional de Conceição da Barra

Incêndio destrói restaurante Casarão em Conceição da Barra Crédito: Telespectador/TV Gazeta Norte

Um dos principais endereços gastronômicos de Conceição da Barra, no Norte do Estado, virou cinzas depois de um incêndio, sem vítimas, na madrugada deste domingo (24). As chamas teriam começado após um curto-circuito perto dos refrigeradores, de acordo com as informações da polícia recebidas pelo próprio dono do restaurante Casarão.

Segundo Braz Maia, aposentado que mora em uma casa em frente ao estabelecimento, o fogo teria começado por volta das 3h30 e se espalhado rapidamente. Junto de outros moradores do bairro, ele começou o combate às chamas com baldes de água. O incêndio, no entanto, só foi controlado cerca de duas horas depois pelos bombeiros.

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Vitória, acompanhando o desfile das escolas de samba – em especial a Império de Fátima, que homenageou a cidade com o enredo “Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração”. Ciente da destruição, ele teve coragem de ir ao restaurante apenas nesta segunda-feira (25). No momento do incidente, o proprietário Roberto Malacarne estava em, acompanhando o desfile das escolas de samba – em especial a Império de Fátima, que homenageou a cidade com o enredo “Conceição da Barra: amor de verão, o carnaval do meu coração”. Ciente da destruição, ele teve coragem de ir ao restaurante apenas nesta segunda-feira (25).

“Fiquei sabendo de madrugada e fiquei sem chão. Do salão, que era cheio de móveis rústicos de madeira, não se salvou absolutamente nada”, comentou Roberto, que avalia os prejuízos em cerca de R$ 150 mil. “Para gente, o comércio é como um filho. Só sabemos trabalhar com isso”, completou. A cozinha foi a única parte que não ficou totalmente destruída.

Crédito: Reprodução/TV Gazeta Norte

Sob os cuidados da família há mais de 30 anos, o restaurante havia reaberto no dia 15 de dezembro do ano passado, depois de uma reforma de sete meses. “A gente fez tudo com carinho, tinha ficado lindo. Mas, agora, não vai ter jeito, vamos ter que começar outra obra depois do carnaval”, disse Roberto.

Desde as 6h desta manhã, ao menos, ele pode contar com a ajuda de voluntários para limpar o local. O psicólogo Jobson Freitas foi um dos que se solidarizou. “O Casarão é mais do que um restaurante, ele representa a gente, a nossa história. Tem quem emprestou ferramenta, quem liberou funcionários e quem está dando água e comida. Quis dar minha contribuição”, disse.

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