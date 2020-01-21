Vote: qual é a sua moqueca favorita nas regiões Norte ou Sul do ES?

Moqueca capixaba Crédito: Shutterstock

Qual restaurante do ES serve a moqueca mais saborosa? A equipe do Divirta-se selecionou algumas das casas mais famosas pelo prato, de Norte a Sul do Estado, e quem vota para eleger os favoritos é você. Separamos a votação por região, começando com seis restaurantes do Litoral Norte e do Litoral Sul.

São eles: Casarão da Barra, em Conceição da Barra; Mocambo, Purumar e Castanheiras, em Aracruz; e Moqueca do Garcia e Recanto da Pedra, em Anchieta. Você pode votar na sua moqueca predileta até o dia 27/01 (segunda). Para validar o seu voto, clique sobre o nome do restaurante e aguarde até aparecer o ?. O restaurante que obtiver o maior número de cliques em cada etapa da votação será divulgado com uma matéria na editoria de Gastronomia.

Os indicados (sete, no máximo, por enquete) foram selecionados por nossa equipe, com a curadoria da editora de Gastronomia de A Gazeta, Evelize Calmon. São estabelecimentos que têm a moqueca como carro-chefe, são famosos pela receita do prato em seus municípios e já foram visitados pela reportagem.

PRÓXIMAS ENQUETES

Serão três enquetes ao todo. Além da que você encontra abaixo, teremos uma segunda no dia 28/01, com estabelecimentos de Serra e Guarapari, e uma terceira no dia 04/02, com as mais badaladas de Vitória e Vila Velha.