Manifestantes ocupam trilhos de trem da Vale na Serra por reparação de desastre

Manifestam ocuparam trilhos na altura de Carapina, na Serra Crédito: Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)

Manifestantes do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) ocuparam, na manhã desta quarta-feira (18), os trilhos da Vale na altura de Carapina, na Serra. A estrada de ferro foi liberada às 11h20. Segundo o grupo, o objetivo era cobrar responsabilização e reparação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), em 2015, que lançou lama de rejeitos de minério no Rio Doce e afetou populações ribeirinhas e do litoral capixaba.

Além disso, o movimento apresenta uma série de reivindicações das populações atingidas no Espírito Santo e no extremo sul da Bahia que, de acordo com os manifestantes, ainda não foram atendidas.

Para a tarde desta quarta-feira, está prevista uma marcha pelas ruas de Vitória. A concentração será às 14h, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), com caminhada até a Superintendência Federal do Ministério da Pesca e Aquicultura. O objetivo é cobrar o atendimento imediato das demandas de pescadores atingidos.