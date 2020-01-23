Notas gastronômicas

Pitadas: novo japonês, pizza especial e aniversário de restaurante

Novidades nos restaurantes Sushi Trip, La Musa e Soeta são os destaques da coluna nesta semana: confira e fique por dentro do que acontece na gastronomia capixaba
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jan 2020 às 16:44

Publicado em 23 de Janeiro de 2020 às 16:44

Combinado do Chef é destaque na nova unidade do Sushi Trip Crédito: Olivier Schochlin/Divulgação
Vila Velha ganha, a partir desta quinta-feira (23), uma filial do japonês Sushi Trip. O restaurante surgiu como delivery em Vitória, em 2012, e atualmente conta com duas unidades na Capital: uma no Shopping Vitória e outra, mais sofisticada, na Praia do Canto, o Sushi Trip Experience. A loja canela-verde, Sushi Trip Praia, fica na Praia da Costa, na Rua 15 de novembro, 195, ao lado do restaurante Balancê. O cardápio contém entradas, porções, temakis, pokes, pratos quentes, peças diversas, combinados e sobremesas. A carta de drinques especiais é assinada pelo bartender Rodrigo Perdigão.    

ESPECIAL DO MÊS É NOVIDADE NA PIZZARIA LA MUSA

La Musa, primeira pizzaria exclusivamente napolitana do ES, começou o ano com uma novidade: além das 10 pizzas fixas do cardápio, terá um sabor extra (e inédito) a cada mês. O especial de janeiro leva muçarela fior di latte, alcachofra, parmesão, pesto de manjericão e tiras crocantes de pancetta. É uma pizza branca, sem molho de tomate na base, e custa R$ 38 (individual, com cerca de 27 cm de diâmetro). Rua Chapot Presvot, 425, Praia do Canto. (27) 3441-9523.    
Pizza especial do mês de janeiro da La Musa Crédito: Evelize Calmon

SOETA COMEMORA 10 ANOS COM SÉRIE DE JANTARES

Indicado entre as melhores descobertas do guia 50 Best, o restaurante Soeta fará 10 anos no dia 23/02 mas já abriu as comemorações, que devem se estender ao longo de 2020 com jantares especiais. O primeiro deles, com 11 chefs renomados do ES, foi anunciado esta semana e já está com lotação esgotada. O Soeta Recebe Chefs Capixabas - Edição Especial de 10 anos será no dia 30/01 e terá na cozinha Cecília Cunha (Alecrim), Duaine Clements (Quinta dos Manacás), Cleuza Costa (Quintal 84), Kamila Zamprogno (Cafe Haus), João Mendes (Boteco do João), nossa colunista Bia Brunow (Cervejaria Liverpub), Emilio Farfan e Ivan di Cesare (La Dolina), Juarez Campos (Oriundi), Flavia Gama (Chocolateria Brasil) e Luiz Felipe Torezani (Gol Burger). O próximo jantar, com tema e chefs a serem confirmados, já está previsto para março.      
Restaurante Soeta foi aberto em 2010 na Praia do Canto Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Acompanhe as dicas de gastronomia da jornalista no Instagram.

