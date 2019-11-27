Site britânico inclui restaurante capixaba entre os melhores do mundo

O Soeta, premiado restaurante dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón em Vitória, ganhou novamente reconhecimento internacional, desta vez no novo mapa global de destinos gastronômicos da marca britânica 50 Best, o 50 Best Discovery. A casa já figura há três anos consecutivos na seleção de melhores restaurantes para visitar no Brasil segundo o guia italiano Identitá Golose.
O site 50 Best Discovery foi lançado esta semana, com uma ampla seleção de bares e restaurantes aprovados por especialistas de todo o mundo, além dos endereços contemplados nas cerimônias anuais de premiação. O único brasileiro presente no ranking dos 50 melhores restaurantes de 2019 é A Casa do Porco (SP), na 38ª posição.
Na lista de descobertas do 50 Best, o Soeta é o único capixaba e um dos 28 destinos brasileiros recomendados. "Um salão simples, decorado com obras de arte vibrantes, deixa o afiado menu sazonal de frutos do mar cantar: peça o ceviche de camarão ao estilo de Quito e o tiradito de lagosta. Os dois menus degustação Clássico e Criativo permitem que grande parte do menu à la carte brilhe. Finalize com o creme brûlée de coco verde", sugere o texto de apresentação, que você confere aqui, na íntegra.