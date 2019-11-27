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Alta gastronomia

Site britânico inclui restaurante capixaba entre os melhores do mundo

Organização responsável pelo prêmio The World's 50 Best Restaurants contemplou o Soeta, de Vitória, em seu novo guia anual de destinos gastronômicos, o 50 Best Discovery
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2019 às 22:35

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 22:35

Atum à milanesa com molho de tomate e terrine de berinjela do restaurante Soeta Crédito: Gabriel Lordêllo/Divulgação
Soeta, premiado restaurante dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón em Vitória, ganhou novamente reconhecimento internacional, desta vez no novo mapa global de destinos gastronômicos da marca britânica 50 Best, o 50 Best Discovery. A casa já figura há três anos consecutivos na seleção de melhores restaurantes para visitar no Brasil segundo o guia italiano Identitá Golose
O site 50 Best Discovery foi lançado esta semana, com uma ampla seleção de bares e restaurantes aprovados por especialistas de todo o mundo, além dos endereços contemplados nas cerimônias anuais de premiação. O único brasileiro presente no ranking dos 50 melhores restaurantes de 2019 é A Casa do Porco (SP), na 38ª posição
Na lista de descobertas do 50 Best, o Soeta é o único capixaba e um dos 28 destinos brasileiros recomendados. "Um salão simples, decorado com obras de arte vibrantes, deixa o afiado menu sazonal de frutos do mar cantar: peça o ceviche de camarão ao estilo de Quito e o tiradito de lagosta. Os dois menus degustação  Clássico e Criativo  permitem que grande parte do menu à la carte brilhe. Finalize com o creme brûlée de coco verde", sugere o texto de apresentação, que você confere aqui, na íntegra

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