Pitadas: novo prato com camarão, menu degustação de verão e mais

O restaurante Coco Bambu reuniu duas de suas receitas mais famosas em um lançamento de verão, o Camarão Coco Bambu. O prato acaba de estrear no cardápio e tem como base elementos do Camarão Internacional, que é um arroz cremoso arroz com ervilhas e presunto, gratinado com muçarela e parmesão. Por cima vão camarões recheados de catupiry e empanados, que fazem parte do já consagrado Camarão Jangadeiro.

A cervejaria Fratelli Reggiani lançou um cardápio especial de almoço, em cartaz ao sábados e domingos, das 12h às 16h. São três as escolhas de prato, e cada um serve de duas a três pessoas. Além do tambaqui assado, com purê de banana-da-terra e arroz verde (R$ 85), há bucatini ao funghi com cogumelos salteados (R$ 80) e uma opção com pegada nordestina chamada Sertãozinho: bife de ancho ou cordeiro com tropeiro de feijão fradinho, queijo coalho e tomate recheado (R$ 96). Av. Saturnino Rangel Mauro, 1.011, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99274-1836.