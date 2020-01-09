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Gastronomia

Pitadas: novo prato com camarão, menu degustação de verão e mais

Fique por dentro das novidades da semana na gastronomia capixaba: há lançamentos nos restaurantes Coco Bambu, Soeta e Fratelli Reggiani

Publicado em 09 de Janeiro de 2020 às 19:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2020 às 19:43
Camarão Coco Bambu é o lançamento do verão do Coco Bambu Crédito: Coco Bambu/Divulgação
O restaurante Coco Bambu reuniu duas de suas receitas mais famosas em um lançamento de verão, o Camarão Coco Bambu. O prato acaba de estrear no cardápio e tem como base elementos do Camarão Internacional, que é um arroz cremoso arroz com ervilhas e presunto, gratinado com muçarela e parmesão. Por cima vão camarões recheados de catupiry e empanados, que fazem parte do já consagrado Camarão Jangadeiro.
A novidade sai em duas versões: para três pessoas (R$ 169) e para seis (R$ 285). Shopping Praia da Costa, Rua Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 e 99664-9100. CLUBE A GAZETA: na compra de um prato principal, assinantes ganham a sobremesa (cocada de forno ou pudim) ou têm 10% de desconto no valor total da conta. Clique aqui para mais informações.

NOVO MENU NO MELHOR CAPIXABA DO MUNDO

A partir desta quinta-feira (9), entra em cena no Soeta, único restaurante capixaba indicado pelo guia britânico 50 Best, uma nova opção de menu degustação. Com seis etapas, o Menu de Verão sai a R$ 128 por pessoa (bebidas à parte) e traz quatro pratos inéditos dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón: siri mole com guacamole e páprica picante, kebab de cordeiro com iogurte de leite de cabra, nhoque de berinjela com molho de tomate mediterrâneo e tagliolini com lagosta, tinta de lula e ricota ao limão. Na sequência, é servido bife de chorizo com mil-folhas de palmito, cogumelos e guanciale e, de sobremesa, bomba de cumaru. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. 
Nhoque de berinjela e siri mole com guacamole fazem parte do menu de verão do Soeta Crédito: Soeta/Divulgação

CERVEJARIA LANÇA ALMOÇO DE FIM DE SEMANA

A cervejaria Fratelli Reggiani lançou um cardápio especial de almoço, em cartaz ao sábados e domingos, das 12h às 16h. São três as escolhas de prato, e cada um serve de duas a três pessoas. Além do tambaqui assado, com purê de banana-da-terra e arroz verde (R$ 85), há bucatini ao funghi com cogumelos salteados (R$ 80) e uma opção com pegada nordestina chamada Sertãozinho: bife de ancho ou cordeiro com tropeiro de feijão fradinho, queijo coalho e tomate recheado (R$ 96). Av. Saturnino Rangel Mauro, 1.011, Jardim da Penha, Vitória. (27) 99274-1836.
Tambaqui assado com purê de banana-da-terra e arroz verde da Fratelli Reggiani Crédito: Fratelli Reggiani/Divulgação
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