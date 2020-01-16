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Gastronomia

Pitadas: picolés de gim, novo almoço e cursos de confeitaria

Minipicolés alcóolicos da marca capixaba Originalle, novo menu do restaurante Pura Bali e aulas de confeitaria com Ricardo Daudt e Jucy Freitas são os destaques da semana

Publicado em 16 de Janeiro de 2020 às 12:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jan 2020 às 12:49
Minipicolés produzidos com gim por marca capixaba Crédito: Maressa Moura/Divulgação
Picolés de frutas que têm como base bebidas alcoólicas são tendência e combinam muito com o verão. Quem produz ótimos geladinhos no palito com gim é a marca capixaba Originalle. Feitos com Tanqueray, os minipicolés artesanais são vendidos apenas por encomenda, a R$ 3,50 cada um, e o pedido mínimo é de 24 unidades. São três sabores: gim, laranja e semente de coentro; gim, limão siciliano e alecrim; e gim, uva verde e pimenta rosa. Outro produto nessa linha são os minipicolés de frutas com espumante rosé, que estão nos cardápios dos restaurantes Figata e Casa Qu4tro, em Vitória, e Casa Amarela, em Ibiraçu. Contato pelo Instagram da Originalle ou pelo (27) 99226-0928.    

NOVA OPÇÃO DE ALMOÇO AO ESTILO DE BALI

A partir da próxima segunda-feira (20), a chef Natassia Miranda lança em seu Pura Bali um menu especial para almoço, disponível de segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. A carta inclui duas opções individuais a cada dia da semana, sendo um prato quente (a R$ 28, acompanhado de saladinha) e um bowl de salada (R$ 25). Às segundas, uma pedida é o quibe assado de quinoa com abóbora, arroz integral de lentilha com amendoim e cebola caramelizada, babaganuche e tahine. Já às quartas, uma das opções é o Bowl Canggu, com toque refrescante de hortelã. O cardápio completo está no Instagram do Pura Bali. Av. Rio Branco, 1777, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 2142-2385.       
Bowl Canggu, com quinoa, lentilha, abóbora caramelizada, nozes, espinafre e hortelã  Crédito: Natassia Miranda/Divulgação

AULAS DE CONFEITARIA COM CAMPEÃO DO BAKE OFF BRASIL

Famosa por seu trabalho com biscoitos decorados, a confeiteira Jucy Freitas receberá o cake designer Ricardo Daudt para uma série de workshops de confeitaria na Grande Vitória, entre os dias 28 e 30 de janeiro. Campeão da quarta temporada do reality show Bake Off Brasil, do SBT, Ricardo dará três aulas com Jucy. A primeira, de Páscoa, será no dia 28/01, na escola La Crème Gourmet, voltada para profissionais. Os cursos dos dias 29 (também de Páscoa, mas focado em lembrancinhas) e 30, de carrot cake e banoffee pie, ambos em Vitória, são para o público em geral. Valor das aulas: R$ 110 (29/01) e R$ 170 (R$ 30/01). Mais informações: (27) 99769-4514.         
Ricardo Daudt e Jucy Freitas darão aulas de confeitaria em Vitória e Vila Velha Crédito: Divulgação
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