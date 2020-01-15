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De Vila Velha

Chef capixaba criador do camarão no coco cozinha para famosos nos EUA

Ricardo Bodevan, do restaurante Atlântica Itaparica, reside em Orlando e lá prepara comida capixaba para artistas como Simone (dupla de Simaria), padre Fábio de Melo e César Menotti

Publicado em 14 de Janeiro de 2020 às 21:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jan 2020 às 21:49
Criador do camarão no coco, uma das receitas mais queridas pelos capixabas, o chef Ricardo Bodevan mudou-se de Vila Velha para Orlando, nos EUA, e lá tem conquistado celebridades brasileiras com seu tempero. Filho do fundador do restaurante Atlântica, Osmar Bodevan, e proprietário do Atlântica Itaparica, Ricardo preparou frutos do mar na última segunda-feira (13) para as cantoras Simone, da dupla sertaneja Simone & Simaria, e Ivete Sangalo, e para o padre Fábio de Melo.
A cantora Simone, o empresário Rodrigo Branco e o padre Fábio de Melo aprovaram o tempero capixaba de Ricardo Bodevan Crédito: Reprodução Instagram
Sem poupar elogios ao chef, Fábio saudou pelos stories, em seu Instagram, dona Liseta Fonseca e o restaurante Lareira Portuguesa, localizado em Vitória. "Um dos melhores restaurantes portugueses do Brasil", disse. Foi a terceira vez que Bodevan cozinhou para o padre, cujo pedido recorrente são camarões grelhados com alho dourado por cima.   
Sua principal cliente em Orlando tem sido a cantora sertaneja Simone, que tem uma casa na cidade e quando a visita contrata o chef  para preparar fartas refeições com frutos do mar. "No aniversário da Simone de 35 anos quem cozinhou fui eu. Fiz uma paella para ela e as entradinhas foram todas capixabas: casquinha de siri, o risole tradicional do Atlântica, bolinho de peixe, camarãozinho ao alho e óleo. Ela, que é baiana, adora", conta Ricardo, todo orgulhoso.
Ricardo Bodevan mudou-se com a esposa para Orlando em maio de 2019 e lá não parou de fazer algo que curte bastante (além de cozinhar, é claro): postar nas redes sociais as moquecas que prepara. Stories se espalharam entre a comunidade brasileira local e chegaram até o empresário, diretor de TV e influenciador digital Rodrigo Branco.
"Quando fomos apresentados, ele logo me convidou para cozinhar para a Simone e o Kaká (Diniz, marido da cantora), que estavam na cidade. Foi tudo muito de surpresa e eu ainda não sabia onde comprar peixe fresco e frutos do mar em grande quantidade. Mas deu tudo certo e fiz moqueca de badejo com camarão VG, moqueca de lagosta, bobó de camarão, arroz e pirão de peixe", relembra. 
Desde o primeiro banquete para artistas na Flórida, também já provaram do tempero de Bodevan a atriz e cantora Larissa Manoela, a atriz Deborah Secco e os cantores Daniel, Wesley Safadão e César Menotti - que é fã da nossa moquequinha de banana-da-terra.
"É incrível demais poder representar a cozinha capixaba dessa forma e ver reações tão apaixonadas de quem prova pela primeira vez, por exemplo, a nossa moqueca. Muita gente ainda não sabe o que é a nossa comida. Quando fiz torta capixaba, o povo ficou doido, não sabia que existia", comenta o chef, que no próximo evento fará moqueca de garoupa salgada com banana-da-terra. 

E O CAMARÃO NO COCO?

O camarão no coco também deve entrar nos banquetes do chef, que só servirá o prato nos EUA quando encontrar a logística perfeita para montá-la no coco verde fresco, da mesma forma que nos restaurantes da família Bodevan na Grande Vitória - são dois em Vila Velha e um na Capital. Ricardo também não descarta abrir uma unidade internacional do Atlântica, em Orlando. Já pensou? 
Camarão no coco do restaurante Atlântica Crédito: Fabio Machado/Divulgação

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