Camarões à Guaramare: aprenda receita com a chef Maritza Bojovski

Aqueça bem uma frigideira com azeite e manteiga. Sele os camarões rapidamente e tempere-os com sal e pimenta-do-reino a gosto. Reserve. Em uma outra frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho, os pimentões e o alho-poró. Acrescente os camarões selados e mais um pouco de azeite. Tempere com sal, curry, pimentas e mostarda, mexendo bem e acrescentando um pouco de rum para flambar. Depois de flambar, acrescente uma colher de manteiga e a salsinha. Sirva as batatas cozidas como acompanhamento.