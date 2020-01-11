Camarões à Guaramare: aprenda receita com a chef Maritza Bojovski

- INGREDIENTES:
- 20 camarões rosa médios limpos e sem casca (frescos)
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho laminados
- 1 pimentão vermelho picado
- 1 pimentão amarelo picado
- 1 alho-poró picado
- Salsinha picada, azeite e manteiga (o necessário)
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- Pimenta calabresa a gosto
- 1 colher (sobremesa) de curry
- Rum para flambar
- Sugestão para acompanhar: batatas cozidas.
MODO DE PREPARO:
Aqueça bem uma frigideira com azeite e manteiga. Sele os camarões rapidamente e tempere-os com sal e pimenta-do-reino a gosto. Reserve. Em uma outra frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho, os pimentões e o alho-poró. Acrescente os camarões selados e mais um pouco de azeite. Tempere com sal, curry, pimentas e mostarda, mexendo bem e acrescentando um pouco de rum para flambar. Depois de flambar, acrescente uma colher de manteiga e a salsinha. Sirva as batatas cozidas como acompanhamento.
Rendimento:
4 porções
Tempo de preparo:
20 minutos
Complexidade:
Fácil