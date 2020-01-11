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Prato famoso

Camarões à Guaramare: aprenda receita com a chef Maritza Bojovski

Receita do saudoso chef Vicente Bojovski é ensinada por sua filha, Maritza, e fica pronta em 20 minutos. Batatas cozidas são a sugestão de acompanhamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jan 2020 às 09:00

Publicado em 11 de Janeiro de 2020 às 09:00

Camarões à Guaramare Crédito: André Alves/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 20 camarões rosa médios limpos e sem casca (frescos)
  • 1 cebola picada
  • 3 dentes de alho laminados
  • 1 pimentão vermelho picado
  • 1 pimentão amarelo picado
  • 1 alho-poró picado
  • Salsinha picada, azeite e manteiga (o necessário)
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • Pimenta calabresa a gosto 
  • 1 colher (sobremesa) de curry 
  • Rum para flambar
  • Sugestão para acompanhar: batatas cozidas.

MODO DE PREPARO:

Aqueça bem uma frigideira com azeite e manteiga. Sele os camarões rapidamente e tempere-os com sal e pimenta-do-reino a gosto. Reserve. Em uma outra frigideira, coloque o azeite e refogue a cebola, o alho, os pimentões e o alho-poró. Acrescente os camarões selados e mais um pouco de azeite. Tempere com sal, curry, pimentas e mostarda, mexendo bem e acrescentando um pouco de rum para flambar. Depois de flambar, acrescente uma colher de manteiga e a salsinha. Sirva as batatas cozidas como acompanhamento.

Rendimento:

4 porções

Tempo de preparo:

20 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita cedida pela chef Maritza Bojovski (Guaramare e Portal Chefs.com).

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