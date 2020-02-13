Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Notas gastronômicas

Pitadas: em Vila Velha, bistrô se despede e pizzaria anuncia abertura

Enquanto o Empada da Caixinha se prepara para fechar, a pizzaria Jussaras, dos sócios do La Dolina, confirma inauguração: veja o que é destaque esta semana na gastronomia capixaba

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 20:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 20:22
Empada de costelinha ao barbecue do bistrô Empada da Caixinha Crédito: Guilherme Zouain/Divulgação
Mais um restaurante fechará as portas este mês na Praia da Costa. Depois do Alcides Carnes y Tragos, que despediu-se esta semana, o bistrô Empada da Caixinha entrou em contagem regressiva para seu último expediente, no dia 29 de fevereiro. Inaugurada em 2014, a casa ficou famosa pelas empadas com recheios diferentes: rabada com agrião, língua, lagosta, estrogonofe de filé mignon, costelinha suína ao molho barbecue, moqueca, entre outros. Antes da abertura do bistrô, o quitute era vendido na Praia de Itapuã e fazia o maior sucesso. Além da especialidade da casa, o cardápio inclui pedidas como feijoada, filé à parmegiana e pão com linguiça.
Após o fechamento, o casal de sócios, Pedro Ferreira e Luciana Franco, pretende se dedicar à família. "Pode ser que a gente abra algo novo futuramente, mas agora queremos cuidar de nós e ficar mais perto dos filhos. Abrimos em um momento de crise econômica e vamos fechar com um cenário parecido, sem ter conseguido o retorno esperado", lamenta Pedro. Até o dia 29, o restaurante vai funcionar normalmente, de quarta a sábado, das 18h às 23h, e aos sábados e domingos para almoço, das 12h às 15h. Av. São Paulo, 2314, Itapuã, Vila Velha. (27) 3013-4111.

NOVA PIZZARIA ABRE AS PORTAS NA 15 DE NOVEMBRO

Sob expectativa dos fãs de pizza napolitana, a pizzaria Jussaras já tem data para estrear, na Praia da Costa: a inauguração oficial será no dia 18/02, às 18h. O restaurante é comandado pelos chefs Ivan di Cesare e Emilio Recchia, sócios no La Dolina, e Reinaldo Resende. Até o final de março, a casa estará em soft opening, com cardápio provisório que inclui sete sabores de pizza (individuais) e 15 opções de drinques (alguns já famosos no La Dolina). Inicialmente, o funcionamento será das 18h às 23h às terças, quartas, quintas e domingos, estendendo-se até meia-noite às sextas e sábados. Rua 15 de novembro, 568 (antigo Eller Brasa & Sabor), Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @jussaraspizza.

PETISCO COM PUÃS É NOVIDADE NO CARANGUEJO DO ASSIS 

Puãs de caranguejo com vinagrete do bar e restaurante Caranguejo do Assis Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Quem não tem paciência ou não sabe como comer um caranguejo inteiro tem nova opção para petiscar no Caranguejo do Assis: a porção com 20 puãs grandes do crustáceo, que custa R$ 42 e serve de duas a três pessoas. As puãs podem ser pedidas à milanesa ou cozidas e cobertas com vinagrete. Vila Velha: Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica. (27) 3289-8486. Vitória: Quiosque 6, Praia de Camburi, Mata da Praia. (27) 3376-3800. Instagram: @caranguejodoassis.
Veja Também

Pitadas: novo menu japa, milkshakes de gelato e evento com paella

Pitadas: drinques de verão, novo restaurante e almoço com chef gaúcho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na ES 257, em Aracruz
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Chuva de granizo é registrada em Fundão neste domingo (19)
Imagem de destaque
Por que nos tornamos amigos melhores quando envelhecemos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados