Famoso pela irreverência, Alcides Carnes y Tragos fecha as portas

O estilo verborrágico e irreverente das postagens no perfil de Instagram deu fama ao restaurante Alcides Carnes y Tragos, que encerra suas atividades nesta quinta-feira (13), com promoções e música ao vivo, após quase 5 anos de funcionamento na Praia da Costa. O autor dos posts e chef da casa, Alcides Jr., anunciou o fechamento pelos stories, na rede social, e contou à reportagem que pretende abrir um novo negócio.
Inaugurado em setembro de 2015 num pequeno imóvel da Rua Inácio Higino, o restaurante era focado em carnes na parrilla e oferecia bons coquetéis. Servia alguns poucos cortes bovinos, como bife ancho e chorizo, e hambúrguer (o de costela, bem simples, era muito elogiado). Adepto do churrasco no estilo uruguaio, Alcides Jr. abriu espaço, em alguns momentos, para a comida colombiana, definindo a especialidade da casa como latino-americana.
Em janeiro de 2018, o restaurante mudou-se para um ponto de esquina e mais amplo, também na Inácio Higino, de onde se despede esta semana. Em março do mesmo ano, foi inaugurada a primeira filial em Vitória, na Praia do Canto mas a passagem do Alcides pela Capital durou pouco mais de 1 ano, em dois endereços do bairro.
"Meu sonho era ter ficado com uma portinha, como era no início. Quando o restaurante era menor, a gente tinha um controle maior e eu conseguia ficar na cozinha. Mas em breve terei novidades" comenta o chef, que têm atuado em paralelo ao restaurante com a barraca Fogo do Cidão, em eventos e festivais pela Grande Vitória.