Sanduíches diferentões:6 delícias que fogem ao trivial hambúrguer

Taioba, tomate, queijo e chimichurri

Na seção de entradinhas do cardápio dos chefs Barbara Verzola e Pablo Pavón no Soeta, um sanduíche é o queridinho do momento. Entre as fatias de brioche feito na casa há um hambúrguer de lagosta que, delicado e suculento, encanta na primeira mordida. No X-lagosta, os complementos são alface, tomate, cebola roxa, picles de pepino, maionese caseira e ovo com gema mole (R$ 19). O restaurante fará uma pausa no carnaval, retornando na quinta, dia 27, das 19h30 às 23h30. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433.

Um dos sanduíches especiais criados por Lucas Rigoni no Rigonito é o Parmê Sandwich, que, como o nome entrega, contém bife à parmegiana. O sanduba é sazonal e fica até 1º de março. Feito no brioche, vem com miolo de paleta empanado, fonduta de gruyère, rúcula, molho de tomate e aioli de dill (R$ 24). A sanduicheria fecha nos dias 22, 23 e 24 e reabre na terça de carnaval, das 18h às 23h. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.

O Bar.Bosa, do chef Rafa Barbosa destaca-se pela cozinha brasileira de fusão. No menu, que traz criações como guioza de pato no tucupi, o sanduba Mistovo do Imigrante vem com filé grelhado, queijo resteya, socol e ovo (R$ 20). Horários de carnaval: sábado das 12h à 0h e domingo até 18h. Segunda e terça das 18h à 0h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 3207-5441.

No Urbanos, o choripan é montado em baguete com linguiça artesanal defumada, de produção própria, chimichurri e salsa criolla  molho típico da Argentina e do Uruguai e semelhante ao nosso vinagrete (R$ 16). As três lojas, em Vitória e Vila Velha, abrirão no carnaval. Jardim Camburi e Praia da Costa: de sábado a quarta, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Também no Shopping Vitória. (27) 2142-3384

O simples e delicioso pão com mortadela faz bonito na versão da cafeteria Cookie It: pão sourdough, três fatias de mortadela grelhada na chapa, muçarela derretida, rúcula, ovo com gema mole e molho de mostarda em grãos (R$ 17). O café fica fechado no carnaval e retorna na Quarta-feira de Cinzas, abrindo das 12h às 19h. Rua Aleixo Netto, 516, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-2386.