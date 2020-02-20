Restaurantes abertos no carnaval: veja onde comer na Grande Vitória

Restaurantes abertos todos os dias, localizados no trecho entre a Rua Acre e a Rua Manaus, cortando a Avenida Atlântica, Praia Grande, Fundão. Horários: Hotel Praia Grande, das 11h30 às 14h. Canto da Lua, das 10h às 22h. Estacionamento Bar e Restaurante, das 8 às 19h. Boteco do Chico, das 8 às 2h. Casebre, das 9h às 19h. Casebrinho, das 8h às 19h. Varandas da Praia, das 16h às 2h. Spetisco, das 8h às 22h. Sal na Pele, das 8h às 2h. Lenheiros, das 8h às 2h. Cabana do Xamego, das 10h às 19h. Quiosque Beira-mar, das 8h às 19h. Moquém da Vila, das 10h às 22h. Arte do Churrasco, das 11h às 15h. Reis Magos, das 11h às 15h30.