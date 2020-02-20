Restaurantes abertos no carnaval: veja onde comer na Grande Vitória

CAFÉS, LANCHONETES, SORVETERIAS E ROTISSERIAS
Coffeetown (Vila Velha)
Sábado, domingo e terça, das 14h às 20h30. Segunda fechado. Rua Maranhão, 45, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-0012. CLUBE A GAZETA: assinantes têm 20% de desconto em todos os produtos do cardápio e encomenda de bolos inteiros.
Caffè Lorenzon
Todos os dias, das 7h às 20h30. Av. Hugo Musso, 1243, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3535-3602. CLUBE A GAZETA: assinantes têm 20% de desconto no valor total da conta (exceto tíquetes).
Duckbill Cookies & Coffee
Todos os dias, das 14h às 20h. Av. Saturnino de Brito, 1415, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-1116.
Gelato e Arte
De sábado a terça, das 12h às 19h. Quarta fechado. Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 214, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3020-9636.
Foodies Burger
Sábado das 18h à 0h30. De domingo a terça, das 18h às 23h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3207-5200. Também em Jardim Camburi e na Praia do Canto.
Chocolateria Brasil
Sábado e terça, das 11h às 19h. Domingo, das 13h às 19h. Segunda fechado. Rua João da Silva Abreu, 971, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7783.
Café Teugrano (Vitória)
Sábado, das 9h às 20h. Segunda e terça, das 9h às 18h. Domingo fechado. Pátio Praia, Rua Joaquim Lírio, 455, Loja 1, Praia do Canto, Vitória. (27) 3029-0406.
Ubud Cafe
Sábado, brunch especial das 9h às 15h. De domingo a terça fechado. Rua Joaquim Lírio, 189, Praia do Canto, Vitória. (27) 99802-4314.
Salão Pub Burger
Todos os dias, das 18h30 às 3h. Rua Duque de Caxias, 286, Centro, Vitória. (27) 3222-4285.
Trapiche Café
Sábado, domingo e segunda, das 12h às 20h. Terça fechado. Rua Gama Rosa 236, Centro, Vitória. (27) 99956-0277.
Empório Joaquim
Sábado das 9h às 22h. Domingo e segunda das 9h às 15h. Terça fechado. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day By Day, Lojas 1 e 2, Praia do Canto, Vitória. (27) 99299-3717.
Coffeetown (Vitória)
Praia do Canto: sábado e domingo, das 13h às 21h. Segunda das 13h às 21h. Terça fechado. Shopping Vitória: sábado e domingo das 10h às 22h. Segunda e terça das 14h às 21h. Endereços: Instagram @coffeetown_es.
Casa Roti
Todos os dias, das 10h às 15h. Av. Ranulfo Barbosa dos Santos, 70, Loja 1, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-4060.
BARES E RESTAURANTES
Aloha
Todos os dias, das 11h30 à meia-noite. Av. Desembargador Dermeval Lyrio, 121, Loja 4, Mata da Praia, Vitória. (27) 3026-1885.
Balthazar
Sábado, domingo e segunda, das 7h à meia-noite. Terça fechado. Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897.
Espaço Maria Mariana
Todos os dias, das 9h às 17h. Av. Atapoã, 10, Manguinhos, Serra. (27) 98826-2441.
King Kone
Todos os dias, das 18h à meia-noite. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1645, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3327-3777.
Cabana do Luiz
Todos os dias, das 11h às 23h30. Av. Abido Saad, 2.003, Jacaraípe, Serra. (27) 3252-4883.
Coco Bambu
Sábado das 11h30 à 1h. Domingo das 11h30 à 0h. Segunda e terça das 11h30 às 15h e das 18h à 0h. Shopping Praia da Costa, Rua: Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3141-9100 e (27) 99664-9100.
Outback (Vitória)
Sábado, das 12h à 0h. Domingo e terça, das 12h às 22h30. Segunda, das 12h às 23h. Shopping Vitória, Avenida Américo Buaiz, 200. (27) 3235-7253.
Outback (Vila Velha)
Sábado, das 12h à 0h. Domingo e terça, das 11h30 às 22h30. Segunda, das 12h às 23h. Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2126.
Bio Gourmet
Sábado, das 11h30 às 15h30. De domingo a terça fechado. Rua Henrique Moscoso, 398, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-0021.
Argento Parrilla (Vila Velha)
Sábado e domingo, das 12h às 23h30. Segunda e terça, das 12h às 16h e das 18h às 23h30. Shopping Vila Velha, Av. Luciano das Neves, 2418, Divino Espírito Santo, Vila Velha. (27) 3533-2225.
Argento Parrilla (Vitória)
Todos os dias, das 11h às 22h30. Shopping Vitória, Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3324-6033.
Aleixo Restaurante
Todos os dias, das 12h à 0h. Rua Aleixo Netto, 1204, Praia do Canto, Vitória. (27) 3322-7400.
Pirão
De sábado a terça, das 11h às 17h. Rua Joaquim Lírio, 753, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-1165.
Atlântica (Vitória e Vila Velha/Itaparica)
Sábado e segunda, das 11h às 23. Domingo e terça, das 11h às 17h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 21, Loja 1, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3100-2341. Av. Estudante José Júlio de Souza, 50, Itaparica, Vila Velha. (27) 3140-1967.
Cantina d'Itália
Sábado, segunda e terça, das 11h às 15h30 e das 18h às 23h. Domingo, das 11h às 16h. Rua João da Cruz, 300, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6350.
Spaghetti&Cia
Sábado das 12h às 15h e das 19h30 à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Segunda e terça fechado. Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira, Vitória. (27) 3324-8866. Também na Praia da Costa, Vila Velha.
Ninho da Roxinha
De sábado a terça, das 11h às 17h. Rua do Limão, 350, Nova Almeida, Serra. (27) 3253-1516.
La Musa
Sábado e domingo, das 18h às 23h. Segunda e terça fechado. Rua Chapot Presvot, 425 Lojas 11 e 12, Praia do Canto, Vitória. (27) 3441-9523.
Do Papa Gourmet
Sábado e domingo, das 11h30 às 16h30. Terça, das 11h30 às 15h30. Segunda fechado. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, lojas 2 e 3, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3100-2458.
Papaguth
De sábado a terça, das 11h30 às 16h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 700, Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3225-5773.
Oriundi
Sábado das 12h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 12h às 15h. Segunda e terça fechado. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lucia, Vitória. (27) 3227-6989.
Japa Temaki
Sábado, domingo e terça, das 18h à 0h. Segunda fechado. Avenida Hugo Musso, 1233 - Praia da Costa. (27) 3201-9201?.
A Oca Bistrô
Todos os dias, das 11h30 às 14h30 e a partir das 17h. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. (27) 99895-6110.
Regina Maris
Sábado, segunda e terça, das 11h30 à 0h30. Domingo, das 11h30 às 23h. Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. (27) 3299-0897.
d'Bem
De sábado a terça, das 12h às 16h. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-8901.
Dido Restaurante
Sábado e domingo, das 11h às 15h30 e das 18h à 0h. Segunda e terça fechado. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99925-3545.
Gajo Cozinha Portuguesa
Sábado, das 18h às 23h. De domingo a terça fechado. Rua Luís Serafim Derenze, 29, Mata da Praia, Vitória. (27) 2142-5098.
Passarela da Moqueca
Restaurantes abertos todos os dias, localizados no trecho entre a Rua Acre e a Rua Manaus, cortando a Avenida Atlântica, Praia Grande, Fundão. Horários: Hotel Praia Grande, das 11h30 às 14h. Canto da Lua, das 10h às 22h. Estacionamento Bar e Restaurante, das 8 às 19h. Boteco do Chico, das 8 às 2h. Casebre, das 9h às 19h. Casebrinho, das 8h às 19h. Varandas da Praia, das 16h às 2h. Spetisco, das 8h às 22h. Sal na Pele, das 8h às 2h. Lenheiros, das 8h às 2h. Cabana do Xamego, das 10h às 19h. Quiosque Beira-mar, das 8h às 19h. Moquém da Vila, das 10h às 22h. Arte do Churrasco, das 11h às 15h. Reis Magos, das 11h às 15h30.
Enseada Geraldinho
Sábado, domingo e terça, das 11h às 17h. Segunda fechado. Rua Aleixo Netto, 1603, Praia do Canto, Vitória. (27) 3324-6360.
Enseada de Manguinhos
Todos os dias, a partir das 10h (bar) e a partir das 11h (restaurante). Av. Atapoã, 3, Manguinhos, Serra. (27) 3243-1413.
Espaço Maresias
Todos os dias, das 9h30 às 18h. Av. Atapoã, 1, Manguinhos, Serra. (27) 99901-6448.
Empório do Caranguejo
Todos os dias, das 11h às 16h30. Av. Des. Cassiano Castelo, 750, Manguinhos, Serra. (27) 3245-5120.
Dona Nete
Todos os dias, das 9h às 17h (bar molhado) e das 11h às 17h (restaurante). Rua Wilsom César Nascimento Filho, 737, Castelândia, Serra. (27) 99929-4044.
Rico Caipira
Todos os dias, das 10h às 17h. Avenida Jaguarussu, s/n, Morada da Barra, Vila Velha. (27) 99922-4404. CLUBE A GAZETA: assinantes têm 25% de desconto no passaporte para as atividades de recreação e lazer.
Delira
Sábado das 11h à 1h. Domingo das 11h às 23h30. Segunda e terça das 11h à 0h. Av. Hugo Musso, 1142, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3200-4480.
Gustus Sports Bar
Sábado das 12h à 1h e domingo das 12h às 22h. Segunda e terça fechado. Rua Castelo Branco, 855, Centro, Vila Velha. (27) 3208-9864.
Caranguejo do Assis (Vitória e Vila Velha)
Todos os dias, das 11h à meia-noite. Avenida da Praia, 290, Praia de Itaparica, Vila Velha. (27) 3289-8486. Quiosque 6 da Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória. (27) 3376-3800.
Bar.Bosa
Sábado, das 12h à 0h. Domingo, das 12h às 18h. Segunda e terça, das 18h à 0h. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, República, Vitória. (27) 3207-5441
La Dolina
Sábado e terça, das 18h30 à 0h. Domingo e segunda fechado. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória. (27) 3207-7944.
Jussaras Pizza
Sábado, das 18h à 0h. De domingo a terça fechado. Rua 15 de Novembro, 568, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99912-4560.
Rigonito
Terça, das 18h às 23h. De sábado a segunda fechado. Rua Eugenílio Ramos, 665, Jardim da Penha, Vitória. (27) 3019-2222.
Urbanos (Vitória e Vila Velha)
Todos os dias, das 11h às 15h e das 18h30 às 23h30. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi, Vitória. (27) 2142-3384. Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 3208-7585. Também no Shopping Vitória.
Dona Rosa Bar
Sábado das 18h à 0h. De domingo a terça fechado. Rua Ilda Rhor, 366, Morada de Santa Fé, Cariacica. (27) 3386-8926.
Berro D'água
Todos os dias, das 10h às 23h. Av. Nossa Sra. dos Navegantes, 287, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-3236.
Recanto Miramar
Todos os dias, das 11h às 17h. Rua Iolanda Noé Calmon, 63, Jacaraípe, Serra. (27) 3243-6384.
Di Marino Flutuante
Todos os dias, das 11h às 17h. Rua Beira-mar, Glória, Vila Velha. (27) 99205-5664.
Grappino Rangobar
De sábado a terça, das 16h às 22h. Rua Gama Rosa, 128, Centro, Vitória. (27) 3029-5567.
Casa de Bamba
Sábado das 18h à 0h. Domingo e terça das 16h às 23h. Segunda, a partir das 12h. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. (27) 3026-7868.
Salsa Pizzaria
Todos os dias, das 18h à 0h. Rua Elesbão Linhares, 20, Praia do Canto, Vitória. (27) 3019-6677.
Salsa Self-service
Sábado e domingo das 11h30 às 15h30. Segunda e terça das 11h às 15h. Rua Madeira de Freitas, 76, Praia do Canto, Vitória. (27) 3315-7511.
Wine Garden
Sábado, segunda e terça, da partir das 18h. Domingo fechado. Rua Joaquim Lírio, 240, loja 3, Praia do Canto, Vitória. (27) 99986-6041.
Due Bar e Gastronomia
Sábado, segunda e terça, das 17h à 0h. Domingo fechado. Rua Joaquim Lírio, 671, Praia do Canto, Vitória. (27) 3376-3206.
T-Bone Gastrobar
Domingo das 12h às 16h e terça a partir das 18h. Rua Madeira de Freitas, 244, Praia do Canto, Vitória. (27) 99222-5050.
Cantina do Bacco (Shopping Vitória)
Todos os dias, das 11h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. (27) 3137-2057.
Casa Graviola
Todos os dias, das 11h30 às 22h30. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.