8 restaurantes para curtir o carnaval em Pedra Azul e Santa Teresa

Do campo à mesa

Chama-se Cozinha Origem Gastronomia & Café o mais novo restaurante de Pedra Azul. A casa abre as portas nesta sexta (21), e fica na Rota do Carmo, sobre o lago da pousada Villa Uliana. Além da cozinha regional contemporânea do chef Fabio Lunz, tem destaque a experiência com cafés orgânicos cultivados na propriedade, sob o comando do barista Vagner Uliana. Um dos pratos principais: coxa de galinha desossada e cozida em baixa temperatura, taioba, legumes caramelizados e manteiga defumada (R$ 68, individual). Funcionamento no carnaval: todos os dias, das 11h30 às 15h e das 19h às 23h (restaurante) e das 11h30 às 19h (café). Rota do Carmo, Km 1,8, Pedra Azul. (27) 99832-3518. FOTO: Vagner Uliana

O lindo visual das montanhas com a Pedra do Lagarto em destaque é um trunfo do Passarin Casa Restaurante, que abrirá todos os dias do carnaval, de sexta (21) até terça (25), para almoço das 12h às 16h e jantar das 19h às 22h. No cardápio contemporâneo, focado em produtos da região, as entradas são um ponto alto  prove a terrine de queijos com abacaxi caramelado, frutas secas, castanhas e mel (R$ 38). Rodovia Geraldo Sartório, ES-164, Km 5, em frente ao condomínio Monte Blú, Pedra Azul. (27) 99271-4592. FOTO: Evelize Calmon

Localizado na Praça Augusto Ruschi, que os moradores de Santa Teresa chamam de "jardim", o restaurante Giardino aposta em pratos como o risoto caprese, feito de stracciatela (queijo italiano de leite de búfala), tomate cereja, manjericão fresco, rúcula e presunto de Parma crocante (R$ 62, individual). Outra sugestão é a bruschetta de pão da casa com queijo brie, pera caramelizada, Parma e azeite trufado (R$ 48). Horários especiais de carnaval: quinta e terça, das 11h às 16h, e de sexta até segunda, das 11h à 0h. Av. Getúlio Vargas, 80, Centro, Santa Teresa. (27) 99837-9513. FOTO: Camila Luz

Na ativa há 16 anos, o Cafe Haus é destino obrigatório para fãs de gastronomia que visitam Santa Teresa. Instalado em uma charmosa casa dos anos 1940, o restaurante ganhou um novo bar e dará ainda mais destaque aos coquetéis. No cardápio, uma das principais pedidas é a pancetta com arroz negro e purê de pera com especiarias (R$ 69, individual). Carnaval: funcionamento quinta, das 11h às 16h; de sexta a domingo, a partir das 11h; segunda e terça, das 11h às 17h. Música ao vivo de sábado a terça. Av. José Ruschi, 287, Centro, Santa Teresa. (27) 3259-1329. FOTO: Rodrigo Borçato

A unidade do restaurante d'Bem nas montanhas fica em Pedra Azul, dentro da fazenda Fjorland, sede da cavalgada ecológica que é uma das principais opções de entretenimento na região. Com um extenso deque ao ar livre, de frente para a Pedra do Lagarto, o d'Bem Pedra Azul tem cardápio à la carte de cozinha internacional, que inclui opções veganas como shiitake grelhado com "arroz" de pupunha e creme de castanha de caju (R$ 60, individual). Carnaval: aberto todos os dias para almoço, a partir das 11h30. Rota do Lagarto, Km 2,2, Pedra Azul. (27) 99889-4575. FOTO: Olivier Schochlin

Aberta há poucos meses em frente à cervejaria Ronchi Beer, a pizzaria Vallino é a segunda casa do chef Alessandro Vallino, que comanda o Don Due, na Rota do Lagarto. A especialidade são as pizzas napolitanas, com massa de longa fermentação e preparo com ingredientes específicos importados da Itália. A Davide (foto) é uma das mais pedidas: muçarela fior di latte, mortadela italiana, limão siciliano, manjericão e pistache (R$ 38, individual). Carnaval: aberta todos os dias, das 18h à 0h. Rua Nona Elvira Peterle Modolo, 277, Pedra Azul. (27) 99958-2019. FOTO: Vagner Benezath

Destino de apreciadores da boa cozinha portuguesa na em Santa Teresa, o restaurante Tia Manuela terá funcionamento especial no carnaval: sexta, das 18h às 22h30 e de sábado a terça, almoço das 11h30 às 15h30 e jantar das 18h às 22h30. A casa fica na Rua de Lazer, no segundo andar de um imóvel do casario antigo, e traz no menu os mais famosos pratos de bacalhau (na foto: bacalhau com natas), além de um ótimo arroz de pato. Rua Coronel Bonfim Junior, 63, Centro, Santa Teresa. (27) 99951-0922. FOTO: Evelize Calmon