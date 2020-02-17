Vitória ganha novo restaurante luxuoso, na Praia do Canto. Veja fotos

Crédito: Evelize Calmon

Inaugurado na manhã desta segunda (17), no encontro da rua Elesbão Linhares com a Joaquim Lírio, o restaurante chama atenção primeiramente pelo projeto arquitetônico, assinado por Vivian Coser. A carta de vinhos inclui diversas raridades, entre elas o Chateau Petrus 2004, à venda por R$ 29.700. Mas a carta traz opções de vinho em taça (R$ 29) e garrafas que custam a partir de R$ 87 (Dom Guerino Brut).

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Crédito: Evelize Calmon

Na cozinha, atuam dois chefs: Thiago Chiericatti, vindo de Belo Horizonte e com passagem por restaurantes na Itália, e Danillo Amaral, já conhecido no Estado. A dupla tem como principal vitrine o menu Rota Brasil servido exclusivamente no jantar, a partir das 18h. Nessa parte do cardápio, há criações como língua no sous vide ao molho de vinho marsala com cogumelos salteados e purê de raízes (R$ 69, individual) e lagostim na manteiga de garrafa com tomilho-limão, picles de rabanete e arroz e pó de camarão (R$ 79, individual).

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Entremet de doce de leite com esponja de fubá e goiabada marinada com limão Crédito: Balthazar/Instagram

Filé ao molho roti e purê de batatas com cenoura e abobrinha Crédito: Evelize Calmon

O menu Tradition, com preparações clássicas disponíveis tanto no almoço como no jantar, vem com 15 pratos individuais  carnes, peixes, risotos, massas e bacalhau, que custam de R$ 49 a R$ 109. O almoço executivo, com salada, prato e sobremesa, sai a R$ 64,90 por pessoa, servido de segunda a sexta.

Crédito: Evelize Calmon

Elaborada pelo consultor e bartender Rodrigo Perdigão, a coquetelaria da casa merece destaque. Além de clássicos como Rabo de Galo, Negroni, Old Fashioned e Boulevardier, a carta inclui autorais exóticos como o Numbness (spiced rhum, licor de lúpulo, suco de limões taiti e siciliano, água com gás e jambu/R$ 29) e coquetéis sem álcool interessantes como o Beira-mar (limão taiti com alecrim, mel e pepino/R$ 10).