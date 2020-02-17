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Vitória ganha novo restaurante luxuoso, na Praia do Canto. Veja fotos

Balthazar foi inaugurado segunda-feira (17) e funcionará para café da manhã, almoço e jantar. A cozinha segue a linha contemporânea, com dois chefs, duas adegas e arquitetura arrojada

Publicado em 17 de Fevereiro de 2020 às 20:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 fev 2020 às 20:12
Crédito: Evelize Calmon
Desde que teve sua abertura anunciada, há poucos meses, o restaurante Balthazar tem gerado muitas expectativas no meio gastronômico capixaba. A começar pela proposta, de cozinha moderna aliada a um ambiente luxuoso, o empreendimento dos sócios Paulo Henrique Miranda, Netto Soares e Wilson Richa junta-se a casas como Soeta, Quinta dos Manacás e Aleixo no radar dos frequentadores ávidos por novidades e preparações mais sofisticadas. 
Inaugurado na manhã desta segunda (17), no encontro da rua Elesbão Linhares com a Joaquim Lírio, o restaurante chama atenção primeiramente pelo projeto arquitetônico, assinado por Vivian Coser. A carta de vinhos inclui diversas raridades, entre elas o Chateau Petrus 2004, à venda por R$ 29.700. Mas a carta traz opções de vinho em taça (R$ 29) e garrafas que custam a partir de R$ 87 (Dom Guerino Brut).    
  Crédito: Evelize Calmon
Crédito: Evelize Calmon
Crédito: Evelize Calmon
Na cozinha, atuam dois chefs: Thiago Chiericatti, vindo de Belo Horizonte e com passagem por restaurantes na Itália, e Danillo Amaral, já conhecido no Estado. A dupla tem como principal vitrine o menu Rota Brasil servido exclusivamente no jantar, a partir das 18h. Nessa parte do cardápio, há criações como língua no sous vide ao molho de vinho marsala com cogumelos salteados e purê de raízes (R$ 69, individual) e lagostim na manteiga de garrafa com tomilho-limão, picles de rabanete e arroz e pó de camarão (R$ 79, individual).  
Crédito: Evelize Calmon
Entremet de doce de leite com esponja de fubá e goiabada marinada com limão Crédito: Balthazar/Instagram
Filé ao molho roti e purê de batatas com cenoura e abobrinha Crédito: Evelize Calmon
O menu Tradition, com preparações clássicas disponíveis tanto no almoço como no jantar, vem com 15 pratos individuais  carnes, peixes, risotos, massas e bacalhau, que custam de R$ 49 a R$ 109. O almoço executivo, com salada, prato e sobremesa, sai a R$ 64,90 por pessoa, servido de segunda a sexta.   
Crédito: Evelize Calmon
Elaborada pelo consultor e bartender Rodrigo Perdigão, a coquetelaria da casa merece destaque. Além de clássicos como Rabo de Galo, Negroni, Old Fashioned e Boulevardier, a carta inclui autorais exóticos como o Numbness (spiced rhum, licor de lúpulo, suco de limões taiti e siciliano, água com gás e jambu/R$ 29) e coquetéis sem álcool interessantes como o Beira-mar (limão taiti com alecrim, mel e pepino/R$ 10).    
  • RESTAURANTE BALTHAZAR
  • Funcionamento - Todos os dias, das 7h à meia-noite, sem intervalo. Café da manhã: 7h às 11h. Almoço: 11h às 15h. Café da tarde: 15h às 18h. Jantar: 18h à 0h. No carnaval, o restaurante fechará somente terça (25).
  • Endereço - Shopping Day by Day. Rua Elesbão Linhares, 15, (antigo Salsa da Praia), Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-1897. Instagram: @balthazarvix.
  • Mais informações - Capacidade: 130 lugares. Aceita cartões de crédito e débito. Serve vinho em taça.  

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