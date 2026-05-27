Acidente entre micro-ônibus e caminhonete deixa cinco feridos em Linhares

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete deixou cinco pessoas feridas na região de Farias, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a batida frontal aconteceu na estrada que liga a localidade a Canto Grande. Entre os feridos, três estavam no carro modelo Fiat Strada e duas no micro-ônibus. Os motoristas dos veículos não se feriram.





Segundo a PM, a colisão ocorreu em um cruzamento em formato de “Y”. O micro-ônibus, um Volare, seguia no sentido Farias - Canto Grande quando tentou fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento, a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente com o veículo.





Ainda conforme a polícia, os passageiros envolvidos são trabalhadores rurais que estão na região para atuar na colheita de café. Não há informação precisa sobre quantas pessoas estavam no micro-ônibus no momento do acidente.





Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais de Linhares. O estado de saúde delas não foi informado.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.