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Gastronomia

Carne assada: 5 receitas leves e saudáveis para o almoço 

Aprenda a preparar opções saborosas e equilibradas de forma prática
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Maio de 2026 às 13:52

Carne assada com legumes (Imagem: hlphoto | Shutterstock)
Carne assada com legumes Crédito: Imagem: hlphoto | Shutterstock
A carne assada pode, sim, fazer parte de um almoço equilibrado, nutritivo e cheio de sabor. Com cortes selecionados, legumes variados e temperos naturais, é possível preparar refeições leves, suculentas e práticas para o dia a dia, sem abrir mão da alimentação saudável.
Além de realçar o sabor dos ingredientes, o preparo no forno reduz a necessidade de excesso de gordura, tornando os pratos mais leves e nutritivos. A combinação entre proteínas, vegetais e ervas aromáticas também contribui para refeições mais completas e saborosas.
A seguir, veja 5 receitas leves e saudáveis de carne assada para o almoço!

1. Carne assada com legumes 

Ingredientes

  • 1 kg de lagarto bovino
  • 4 dentes de alho amassados
  • 6 batatas cortadas em pedaços
  • 2 cenouras cortadas em pedaços
  • 1 cebola roxa cortada em pedaços
  • 2 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Alecrim para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, tempere a carne com o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino e deixe descansar por 20 minutos. Em uma panela, aqueça um fio de azeite em fogo médio e doure a carne de todos os lados. Acrescente a cebola roxa e refogue até começar a dourar. Adicione o caldo de legumes caseiro, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo por aproximadamente 50 minutos, virando a carne na metade do tempo. Transfira a carne para uma assadeira e distribua as batatas e as cenouras ao redor. Regue com o molho do cozimento e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos, até os legumes ficarem macios e dourados. Retire do forno, fatie a carne, finalize com o alecrim e sirva em seguida. 

2. Espetinho de carne com legumes

Ingredientes

  • 600 g de patinho em cubos
  • 1 pimentão amarelo cortado em pedaços
  • 1 pimentão vermelho cortado em pedaços
  • 1 berinjela cortada em rodelas grossas
  • 1 cebola roxa cortada em pedaços
  • 2 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para servir
  • Espetos de churrasco para assar
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque o patinho e tempere com o alho, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem e deixe descansar por 20 minutos. Monte os espetinhos alternando os cubos de carne bovina com o pimentão amarelo, o pimentão vermelho, a berinjela e a cebola roxa. Disponha os espetinhos em uma assadeira e distribua a água no fundo da assadeira para ajudar a manter a carne suculenta durante o preparo. Leve ao forno preaquecido a 220 °C por aproximadamente 35 minutos, virando os espetinhos na metade do tempo para dourarem de maneira uniforme. Retire do forno e finalize com as folhas de manjericão. Sirva em seguida.

3. Lagarto assado com abóbora e alecrim

Ingredientes

  • 1 kg de lagarto bovino
  • 500 g de abóbora cortada em cubos
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 cebola cortada em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de sopa de alecrim fresco
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o azeite, o alecrim fresco, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe o tempero sobre o lagarto e deixe descansar por 30 minutos. Em uma assadeira, distribua a cebola e acomode o lagarto por cima. Coloque os cubos de abóbora ao redor da carne e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 30 minutos, regando a carne com o caldo da assadeira durante o preparo, até dourar bem e a abóbora ficar macia. Retire do forno, fatie o lagarto e sirva acompanhado da abóbora assada e do molho formado na assadeira.
Lombo suíno assado com maça (Imagem: 5PH | Shutterstock)
Lombo suíno assado com maça Crédito: Imagem: 5PH | Shutterstock

4. Lombo suíno assado com maçã

Ingredientes

  • 1 kg de lombo suíno
  • 2 maçãs descascadas e cortadas em pedaços
  • 3 dentes de alho amassados
  • 1 colher de sopa de mostarda
  • Suco de 1 limão
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • 1 colher de chá de alecrim seco
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, a mostarda, o suco de limão, o azeite, a páprica doce, o alecrim, o sal e a pimenta-do-reino. Espalhe esse tempero sobre o lombo suíno e deixe descansar por 30 minutos para absorver os sabores. Em uma assadeira, coloque o lombo suíno e os pedaços de maçã ao redor da carne e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 40 minutos. Retire o papel-alumínio e volte ao forno por mais 25 minutos, regando a carne com o caldo da assadeira durante o preparo, até dourar bem por fora e ficar macia por dentro. Retire do forno, fatie o lombo suíno e sirva acompanhado dos pedaços de maçã.

5. Fraldinha assada com brócolis e alho

Ingredientes

  • 1 kg de fraldinha
  • 2 xícaras de chá de brócolis em floretes
  • 4 dentes de alho amassados
  • 2 colheres de sopa de azeite
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • 1/2 xícara de chá de água

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o alho, o azeite, o tomilho seco, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Passe o tempero por toda a fraldinha e deixe descansar por 30 minutos. Em uma assadeira, acomode a fraldinha e adicione a água no fundo da assadeira. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 50 minutos. Retire o papel-alumínio, coloque os floretes de brócolis ao redor da carne e volte ao forno por mais 25 minutos, até a fraldinha dourar e os brócolis ficarem macios. Retire do forno, deixe a carne descansar por alguns minutos antes de fatiar e sirva acompanhada dos brócolis assados e do caldo formado na assadeira.

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