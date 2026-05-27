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Tarot de junho: veja as previsões para os 12 signos do zodíaco

Confira o que as cartas revelam sobre amor, trabalho, saúde e vida financeira para cada signo ao longo do mês
Portal Edicase

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Publicado em 27 de Maio de 2026 às 14:52

Junho pedirá mais equilíbrio emocional, amadurecimento, coragem para lidar com mudanças e abertura para novas oportunidades (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Junho pedirá mais equilíbrio emocional, amadurecimento, coragem para lidar com mudanças e abertura para novas oportunidades Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Junho chega trazendo movimentações importantes nas emoções, nos relacionamentos e na vida profissional. Segundo as cartas do Tarot, o período será marcado por oportunidades de crescimento, aprendizados significativos e transformações internas para os signos.
Ao longo do mês, as energias favorecerão reflexões profundas, mudanças de postura e decisões importantes, além de oferecer conselhos valiosos para enfrentar desafios e aproveitar novas oportunidades com mais equilíbrio e sabedoria. A seguir, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo do zodíaco!

Áries — A Temperança

Para Áries, junho será um mês de equilíbrio emocional, cura interior e mais harmonia nos relacionamentos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Áries, junho será um mês de equilíbrio emocional, cura interior e mais harmonia nos relacionamentos Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho pedirá mais equilíbrio emocional e menos impulsividade para você, ariano. A carta “A Temperança” mostra que será um período favorável para curar mágoas, reorganizar sentimentos e encontrar harmonia nas relações. No trabalho, tudo tenderá a fluir melhor quando houver paciência e diálogo. Na vida amorosa, conversas sinceras poderão fortalecer conexões importantes.

Touro — 4 de Paus

Touro viverá um mês marcado por estabilidade, alegrias e fortalecimento dos vínculos afetivos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Touro viverá um mês marcado por estabilidade, alegrias e fortalecimento dos vínculos afetivos Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
O mês trará sensação de estabilidade e alegria para os taurinos. A carta “4 de Paus” aponta momentos felizes em família, encontros especiais e até comemorações inesperadas. No amor, existirá chance de maior comprometimento ou fortalecimento da relação. Financeiramente, junho favorecerá segurança e conquistas construídas com esforço.

Gêmeos — Rainha de Ouros

Para Gêmeos, o período favorecerá o crescimento profissional, a organização financeira e mais maturidade emocional (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Gêmeos, o período favorecerá o crescimento profissional, a organização financeira e mais maturidade emocional Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho será um mês produtivo e estratégico para os geminianos. A carta “Rainha de Ouros” mostra crescimento financeiro, valorização profissional e mais maturidade para lidar com dinheiro e responsabilidades. No amor, você tenderá a buscar relações mais sólidas e seguras. Também será importante cuidar mais do corpo e do bem-estar emocional.

Câncer — 9 de Paus

Câncer precisará lidar com desafios emocionais, mas encontrará força para seguir em frente com persistência (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Câncer precisará lidar com desafios emocionais, mas encontrará força para seguir em frente com persistência Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Os cancerianos poderão sentir um certo desgaste emocional neste mês, mas a carta “9 de Paus” mostra força para superar desafios. Junho pedirá persistência, principalmente diante de situações que parecem se repetir. No trabalho, será preciso evitar desânimo e proteger sua energia. No amor, o momento pedirá menos defesa emocional e mais abertura para o diálogo.

Leão — Pajem de Copas

Para Leão, junho trará novidades no amor, leveza emocional e mais espaço para a criatividade (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Leão, junho trará novidades no amor, leveza emocional e mais espaço para a criatividade Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho promete novidades emocionais e situações leves no campo afetivo para os leoninos. Segundo a carta “Pajem de Copas”, o período favorecerá reconciliações, paqueras, mensagens inesperadas e abertura para novos sentimentos. No trabalho, ideias criativas poderão ganhar destaque. O mês também estimulará mais sensibilidade e conexão com a intuição.

Virgem — O Mago

Virgem terá oportunidades de realizar projetos e transformar situações por meio da inteligência e da comunicação (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Virgem terá oportunidades de realizar projetos e transformar situações por meio da inteligência e da comunicação Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Os virginianos entrarão em um período de grande poder de realização. A carta “O Mago” mostra oportunidades de iniciar projetos, mudar situações e usar talentos de maneira mais inteligente. Junho favorecerá comunicação, negociações e crescimento profissional. No amor, sua capacidade de diálogo poderá transformar relações de forma positiva.

Libra — O Imperador

Para Libra, o mês exigirá responsabilidade, decisões firmes e mais equilíbrio nas relações pessoais (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Libra, o mês exigirá responsabilidade, decisões firmes e mais equilíbrio nas relações pessoais Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho será um mês de organização e amadurecimento para os librianos. A carta “O Imperador” indica a necessidade de assumir responsabilidades e tomar decisões mais firmes. Na carreira, existirá potencial para reconhecimento e liderança. Nos relacionamentos , será importante encontrar equilíbrio entre razão e emoção para evitar cobranças excessivas.

Escorpião — Ás de Ouros

Escorpião poderá aproveitar oportunidades ligadas à prosperidade, estabilidade e novos planos para o futuro (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Escorpião poderá aproveitar oportunidades ligadas à prosperidade, estabilidade e novos planos para o futuro Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Os escorpianos podem esperar boas oportunidades financeiras e começos positivos em junho. A carta “Ás de Ouros” indica prosperidade, crescimento material e chances importantes ligadas ao trabalho. No amor, a tendência será buscar relações mais estáveis e seguras. O mês também favorecerá investimentos pessoais e novos planos para o futuro.

Sagitário — O Sol

Para Sagitário, junho será iluminado por alegria, reconhecimento e experiências positivas nos relacionamentos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Sagitário, junho será iluminado por alegria, reconhecimento e experiências positivas nos relacionamentos Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho chegará iluminando caminhos para os sagitarianos. A carta “O Sol” traz expansão, alegria, autoconfiança e momentos de felicidade. No trabalho, projetos tenderão a ganhar destaque e reconhecimento. Na vida amorosa, existirá mais leveza, entusiasmo e possibilidade de viver conexões muito positivas.

Capricórnio — A Sacerdotisa

Capricórnio viverá uma fase mais intuitiva, silenciosa e favorável para reflexões profundas (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Capricórnio viverá uma fase mais intuitiva, silenciosa e favorável para reflexões profundas Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Os capricornianos terão um mês mais introspectivo e intuitivo. A carta “A Sacerdotisa” mostra necessidade de observar mais e agir menos impulsivamente. No trabalho, nem tudo deverá ser exposto imediatamente, então discrição será fundamental. No amor, o momento favorecerá conexões profundas e compreensão emocional .

Aquário — O Louco

Para Aquário, o período estimulará mudanças, liberdade e coragem para experimentar novos caminhos (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Para Aquário, o período estimulará mudanças, liberdade e coragem para experimentar novos caminhos Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Junho será marcado por liberdade, mudanças e novas experiências para os aquarianos. A carta “O Louco” indica coragem para sair da rotina, experimentar caminhos diferentes e se abrir para oportunidades inesperadas. No amor, o desejo de independência poderá ficar mais forte. Já na carreira, ideias inovadoras poderão trazer resultados positivos.

Peixes — 7 de Paus

Peixes precisará defender suas ideias com mais confiança e enfrentar desafios com firmeza emocional (Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock)
Peixes precisará defender suas ideias com mais confiança e enfrentar desafios com firmeza emocional Crédito: Imagem: Tatiana Vizir | Shutterstock
Os piscianos precisarão defender mais suas ideias e posicionamentos ao longo de junho. A carta “7 de Paus” mostra desafios, mas também força para superar disputas e inseguranças. No trabalho, será importante confiar mais no próprio potencial. No amor, o mês pedirá menos medo de rejeição e mais clareza sobre o que você realmente deseja.

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