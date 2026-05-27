Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

BR 482

Carreta que transportava rochas tomba em rodovia em Cachoeiro

Publicado em

27 mai 2026 às 15:55
Carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na BR 482, em Cachoeiro
Carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na BR 482, em Cachoeiro Montagem A Gazeta | Redes sociais

Uma carreta que transportava chapas de rochas ornamentais tombou na rodovia BR 482, na localidade de Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (27) e deixou o motorista levemente ferido. Ele foi socorrido pelo Samu/192 e levado para um hospital na cidade.

Link copiado com sucesso

Carol Leal

Repórter / [email protected]
Carol Leal
Novo lar

Serra começa a instalar casinhas para cães comunitários

Publicado em 27/05/2026 às 15:48
Casinhas de madeira foram instaladas em uma praça do município neste mês
Casinhas de madeira foram instaladas em uma praça do município neste mês Divulgação/PMS

Um total de 20 casinhas para abrigar cães comunitários começaram a ser instaladas no município da Serra. Conforme a prefeitura, a ação pretende garantir a proteção dos animais contra chuva, sol forte e frio.


A gestão também informou que três lares caninos de madeira foram colocados na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, no dia 21 de maio. As estruturas também serão distribuídas em outros bairros da cidade ainda durante a primeira etapa do projeto.


A ação é baseada na Lei  estadual 11.184/2020, que determina a proteção e o apoio ao cão comunitário no Espírito Santo.

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Caiu aí?

Usuários do Pix relatam problemas para realização de transferências

Publicado em 27/05/2026 às 14:31
Usuários do Pix relataram problemas nesta quarta-feira (27)
Usuários do Pix relataram problemas nesta quarta-feira (27) Reprodução/Downdetector

Os usuários do Pix reportaram falhas no sistema, nesta quarta-feira (27). Segundo os relatos registrados no site Downdetector, há problemas na hora de realizar transferências, pagamentos e acessar os aplicativos móveis onde há a opção do sistema de pagamento instantâneo.


O maior número de reclamações começou por volta de meio-dia, com o pico de 283 reclamações às 13h39, mas os problemas também geraram reclamações nesta manhã. Os usuários informaram que os aplicativos dos bancos Caixa, Banco do Brasil, Nubank, Santander e Bradesco apresentavam instabilidade no serviço.


Procurado, o Banco Central informou que os sistemas da instituição estão funcionando normalmente.

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Violência

'Tribunal do crime': suspeito de torturar mulheres em Ibiraçu é preso

Publicado em 27/05/2026 às 12:33

A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (27), o terceiro suspeito de integrar um "tribunal do crime" que torturou duas jovens no bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi capturado em cumprimento a um mandado de prisão preventiva.


O crime ocorreu em novembro de 2025. Na ocasião, uma adolescente e uma jovem tiveram os cabelos cortados com uma faca e foram submetidas a agressões e violência psicológica. De acordo com as investigações, a facção criminosa local puniu as vítimas sob a justificativa de que elas estariam repassando informações à polícia e traficando drogas de outra cidade sem autorização do grupo.


Ao todo, cinco suspeitos são investigados pelo crime. Segundo o titular da Delegacia de Ibiraçu, delegado Felipe Thomes, três homens já estão atrás das grades e dois continuam foragidos. O policial destacou que todos os envolvidos exercem funções de liderança e controle do tráfico de drogas na região.


O suspeito detido nesta quarta-feira foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. A operação que resultou na captura contou com o apoio das delegacias de Fundão e João Neiva — unidades da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) — e da Polícia Militar.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Acidente

Motociclista fica gravemente ferido após bater em caminhão parado na BR 259 em Colatina

Publicado em 27/05/2026 às 11:58
Acidente aconteceu na noite de terça-feira (26), na BR 259
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital Célio Ferreira

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente com um caminhão na BR 259, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na terça-feira (26). De acordo com o motorista, a vítima colidiu na traseira de seu veículo, que estava parado na via. 


Ele relatou que trafegava pela rodovia quando o veículo apresentou falhas mecânicas. Segundo ele, o caminhão foi encostado às margens da pista, com o pisca-alerta ligado. Após tentar dar partida duas vezes, sem sucesso, o motorista se preparava para descer do veículo quando ouviu o impacto da colisão.


Ainda conforme o relato, o motociclista sofreu fratura na perna. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Estadual Sílvio Avidos.


*Com informações do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta Noroeste

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Idoso morre atropelado na BR 101 em Sooretama; veículo não foi identificado

Publicado em 27/05/2026 às 11:40

Um idoso de 67 anos, identificado como Divino Jorge Alves, morreu após ser atropelado no km 124 da BR 101, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (26). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o atropelamento aconteceu no sentido Bahia, nas proximidades da fábrica Quatro Estações. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pelo trecho, o veículo envolvido não foi identificado.


Divino era morador do bairro Parque São Jorge, no mesmo município onde ocorreu o acidente. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.


A perícia foi acionada, e o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. A Polícia Civil informou que as circunstâncias do atropelamento serão investigadas pela Delegacia de Sooretama.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Veja vídeo

Padre do ES dá bronca em fiéis por lixo no chão: ‘Igreja não é cinema’

Publicado em 27/05/2026 às 11:27

Um padre do Espírito Santo mostrou, nas redes sociais, a sujeira deixada no chão de uma igreja no bairro Campo Grande, em Cariacica, após uma celebração. Entre os resíduos, havia restos de pipoca, copos e garrafas plásticas. Ao filmar a cena, Anderson Gomes fez um alerta: “Igreja não é cinema”. 


“É um lugar sagrado. O pessoal entra para as missas com um pacote de pipoca. Uma coisa é uma criança que precisa de atenção durante as celebrações, mas, gente, é um absurdo! Isso é feio. Jogar qualquer coisa no chão já é feio, dentro da igreja é pior ainda”, disse o religioso em vídeo publicado no Instagram, em parceria com o perfil do Santuário Bom Pastor. 


Nos comentários, internautas concordaram com a crítica. “As pessoas estão cada vez mais sem educação e respeito ao sagrado”, escreveu uma usuária. “Vergonhoso mesmo”, comentou outro.

Veja Também 

Jota.pê, João Gomes e Mestrinho no projeto 'Dominguinho'

Turnê “Dominguinho”, de João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, chega ao ES

Imagem de destaque

CBN Vitória ao vivo: qual sua opinião sobre o fim da escala 6x1?

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Trânsito

Acidente entre micro-ônibus e caminhonete deixa cinco feridos em Linhares

Publicado em 27/05/2026 às 10:10

Um acidente envolvendo um micro-ônibus e uma caminhonete deixou cinco pessoas feridas na região de Farias, distrito de Linhares, no Norte do Espírito Santo, na terça-feira (26).

De acordo com a Polícia Militar, a batida frontal aconteceu na estrada que liga a localidade a Canto Grande. Entre os feridos, três estavam no carro modelo Fiat Strada e duas no micro-ônibus. Os motoristas dos veículos não se feriram.


Segundo a PM, a colisão ocorreu em um cruzamento em formato de “Y”. O micro-ônibus, um Volare, seguia no sentido Farias - Canto Grande quando tentou fazer uma conversão à esquerda. Nesse momento, a caminhonete, que vinha no sentido contrário, não conseguiu desviar a tempo e bateu de frente com o veículo.


Ainda conforme a polícia, os passageiros envolvidos são trabalhadores rurais que estão na região para atuar na colheita de café. Não há informação precisa sobre quantas pessoas estavam no micro-ônibus no momento do acidente.


Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levadas para hospitais de Linhares. O estado de saúde delas não foi informado.

A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Colidiu com árvore

Morto em acidente em São Mateus era filho de ex-prefeito de São Gabriel da Palha

Publicado em 27/05/2026 às 08:58
A vítima foi socorrida pelo Samu/192, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local
Antonioni Damiani Bellinazzi, de 33 anos, morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus Montagem | A Gazeta

O homem de 33 anos que morreu após bater o carro contra uma árvore em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã de terça-feira (26) foi identificado como Antonioni Damiani Bellinazzi de Andrade, filho do ex-prefeito de São Gabriel da Palha, Antonio Belinassi de Andrade.


O acidente aconteceu na ES-318. De acordo com a Polícia Militar, Antonioni chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), mas não resistiu aos ferimentos.  As circunstâncias da colisão não foram detalhada.


Após a confirmação da identidade da vítima, a Câmara de Vereadores de São Gabriel da Palha publicou uma nota de pesar nas redes sociais, lamentando a morte e manifestando solidariedade à família e amigos do ex-prefeito.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Trânsito lento

Acidente entre carros e caminhão-tanque interdita trecho da BR 101 em Ibiraçu

Publicado em 27/05/2026 às 08:11
Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na altura do km 210
Caminhão-tanque tombou após colisão na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão-tanque interditou parcialmente a pista no km 210 da BR 101, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal aconteceu por volta das 6h10. O trânsito flui nos dois sentidos, mas com desvio.


A PRF informou que um motorista ficou ferido, mas não divulgou em qual veículo a vítima estava. Com o impacto, o caminhão-tanque tombou no acostamento da rodovia, enquanto os dois carros ficaram com as latarias amassadas.


Segundo a PRF, há lentidão para os motoristas que passam pelo local. A reportagem de A Gazeta entrou em contato com a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração da via, para obter mais informações sobre as condições do trânsito e o estado de saúde da vítima, e aguarda retorno.

Acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (27), na altura do km 210
Uma pessoa ficou ferida na colisão entre um caminhão-tanque e dois carros na BR 101, em Ibiraçu Leitor | A Gazeta
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Em São Torquato

Área em frente à PF, em Vila Velha, ganhará parque linear e nova urbanização

Publicado em 27/05/2026 às 07:53
Projeção do Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

O prefeito Arnaldinho Borgo, assina, na manhã desta quinta-feira (28), a ordem de serviço para as obras de urbanização e paisagismo do novo Parque Linear de São Torquato, em Vila Velha, localizado na Avenida Vale do Rio Doce, em frente à Superintendência da Polícia Federal. O investimento previsto é de R$ 1,3 milhão.

A obra contempla a implantação de uma área de mais de 3 mil metros quadrados, com ciclovia, novas calçadas, paisagismo, áreas de convivência, mobiliário urbano e reorganização do estacionamento existente. O projeto também prevê instalação de parada de ônibus integrada ao espaço urbano e execução de muretas de contenção ao longo da Avenida Vale do Rio Doce, que margeia a Baía de Vitória.

Segundo a prefeitura, as calçadas serão executadas em piso de argamassa de alta resistência tipo granilite, com instalação de pisos táteis e rampas de acessibilidade conforme normas técnicas. A ciclovia terá acabamento em cimentado e o estacionamento será reconfigurado com piso em bloco intertravado.


O projeto inclui ainda implantação de áreas permeáveis nos canteiros, além de plantio de árvores ornamentais, arbustos, forrações e grama. 


Com informações da Prefeitura de Vila Velha

Atual área em frente à Superintendência da Polícia Federal em Vila Velha vai receber obras Reprodução/Google Street View

Veja Também 

Terceira Ponte

Governo do ES fará alça na 3ª Ponte, nova faixa na 2ª e passagem sobre o Rio Jucu

Festa de Corpus Christi, em Castelo, Sul do ES

Tapetes de Corpus Christi vão ocupar 500 metros da orla de Camburi

Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha

Idosa morre após explosão de gás de cozinha destruir casa em Vila Velha

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem BBC Brasil

Ebola e guerra geram 'mistura catastrófica' na República Democrática do Congo, afirma OMS

Imagem de destaque

Trecho Norte da BR 101 vai ter 21 km de terceiras faixas até 2027

Imagem de destaque

Copa do Mundo: 6 dicas para manter a alimentação equilibrada nas comemorações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados