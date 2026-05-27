Flamengo fará amistosos na Europa durante a Copa do Mundo

Gilvan De Souza / Flamengo

O Flamengo fará até três amistosos na Europa durante a Copa do Mundo. A tendência é a de que todos aconteçam em Portugal. A diretoria ainda define os últimos detalhes de data, mas a tendência é a de que o embarque aconteça entre os dias 26 e 28 de junho.

O clube fechou uma parceria com uma agência europeia que se comprometeu a arcar com os custos da viagem e hospedagem. A empresa já realizou o mesmo tipo de ação com Bayern de Munique, PSG, entre outros. Além das partidas, o elenco também fará uma espécie de intertemporada na região portuguesa do Algarve. Não estarão presentes os nove jogadores liberados para a Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).

Um dos clubes que o Flamengo manifestou desejo de enfrentar é o Benfica. Porém, o jogo ainda não está confirmado por questão de calendário do time português. O Rubro-Negro passou à agência uma lista de outras equipes que pretende duelar, levando em consideração nível, relevância e qualidade técnica.