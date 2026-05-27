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Futebol Brasileiro

Flamengo fará amistosos na Europa durante a Copa do Mundo

Rubro-Negro ainda não tem adversários confirmados

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 16:53

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2026 às 16:53
Pedro e Paquetá, jogadores do Flamengo
Gilvan De Souza / Flamengo
O Flamengo fará até três amistosos na Europa durante a Copa do Mundo. A tendência é a de que todos aconteçam em Portugal. A diretoria ainda define os últimos detalhes de data, mas a tendência é a de que o embarque aconteça entre os dias 26 e 28 de junho.
O clube fechou uma parceria com uma agência europeia que se comprometeu a arcar com os custos da viagem e hospedagem. A empresa já realizou o mesmo tipo de ação com Bayern de Munique, PSG, entre outros. Além das partidas, o elenco também fará uma espécie de intertemporada na região portuguesa do Algarve. Não estarão presentes os nove jogadores liberados para a Copa do Mundo: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira e Lucas Paquetá (Brasil); Arrascaeta, De la Cruz e Varela (Uruguai); Carrascal (Colômbia) e Plata (Equador).
Um dos clubes que o Flamengo manifestou desejo de enfrentar é o Benfica. Porém, o jogo ainda não está confirmado por questão de calendário do time português. O Rubro-Negro passou à agência uma lista de outras equipes que pretende duelar, levando em consideração nível, relevância e qualidade técnica.
O Flamengo enfrentará o Coritiba, neste sábado, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e em seguida concederá férias ao elenco. O período de descanso deverá durar duas semanas.

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