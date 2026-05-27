Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • Se Cuida
  • O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo
Uso restrito

O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo

O PMMA preenchedor permanente, não absorvível, associado a complicações imediatas e tardias, incluindo processos inflamatórios, infecções, granulomas, deformidades, sequelas permanentes e, em situações graves, complicações sistêmicas potencialmente fatais

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 18:01

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

27 mai 2026 às 18:01
Roseli Fernandes, maquiadora
Roseli Fernandes, maquiadora Reprodução Facebook

A maquiadora Roseli Fernandes, de 48 anos, morreu na recepção de um edifício após fazer um procedimento de remodelação glútea e coxas no Brooklin, bairro nobre da zona sul de São Paulo. 


O falecimento ocorreu após um procedimento de injeção de polimetilmetacrilato, mais conhecido pela sigla PMMA, na região dos glúteos e na face posterior das coxas da paciente. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, que ainda investiga as circunstâncias da morte, o procedimento foi realizado para finalidade estética de remodelação corporal. Segundo informações, foram usado 100 seringas para aplicar a substância na paciente.


O PMMA, sigla para polimetilmetacrilato, é um material sintético utilizado como preenchedor definitivo. É um preenchedor permanente, não absorvível, associado a complicações imediatas e tardias, incluindo processos inflamatórios, infecções, granulomas, deformidades, sequelas permanentes e, em situações graves, complicações sistêmicas potencialmente fatais. 


"Diferente dos preenchedores como ácido hialurônico, que é absorvido com o tempo, o PMMA fica no corpo para sempre. Com o tempo, o organismo pode entender que ele é uma substância estranha e invasora e pode reagir contra ele", explica o dermatologista Ricardo Tiussi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia/ES. 


Ele reforça que através do produto podem ocorrer complicações agudas, como uma reação imediata, ou infecção, podendo formar granuloma, nódulo e até embolia aguda. E também complicações crônicas. 


Embora o Conselho Federal de Medicina ainda permita o uso do PMMA, ele é restrito para situações específicas, principalmente reconstrutivas, como correção de uma deformidade. "Às vezes, o paciente apresenta uma doença que absorveu gordura do rosto ou teve um acidente, e coloca o PMMA para preencher, porque é um produto mais barato". 

Ricardo Tiussi
O dermatologista Ricardo Tiussi explica os perigos do uso de PMMA Divulgação/ Ricardo Tiussi

A Sociedade Brasileira de Dermatologia é contra o uso da substância para fazer harmonização facial, aumento de glúteo ou de panturrilha, por exemplo 

Ricardo Tiussi Dermatologista

O uso do PMMA exige critérios rigorosos porque se trata de um produto definitivo. "Pode levar a complicações agudas e crônicas, difíceis de serem tratadas. Às vezes é necessário até cirurgia para a retirada, por isso o paciente tem que ser muito bem orientado dos riscos, da técnica adequada e da utilização de quantidades pequenas".

Nota da SBD

A atual diretoria da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) defende o endurecimento do controle sanitário e regulatório do produto junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), diante dos riscos graves e permanentes associados ao seu uso. 


Esse entendimento está em consonância com manifestações técnicas anteriormente divulgadas pela SBD, isoladamente e em conjunto com o Conselho Federal de Medicina (CFM), sempre pautadas na defesa da segurança do paciente, da boa prática médica e da medicina baseada em evidências. 


Embora existam propostas de restrição do uso do produto a determinadas especialidades médicas, a SBD ressalta que tal limitação não elimina os riscos intrínsecos relacionados ao PMMA, especialmente em procedimentos estéticos eletivos. 


A SBD reafirma seu compromisso com a proteção da saúde da população brasileira e seguirá atuando de forma técnica, ética e responsável em defesa da medicina segura. 

Veja Também 

Nova caneta emagrecedora

Ozivy é versão genérica do Ozempic? Conheça primeira caneta emagrecedora nacional

Canetas emagrecedoras

Ozivy: Anvisa aprova primeira caneta emagrecedora nacional

Imagem de destaque

Lipedema: 6 receitas práticas que podem ajudar a controlar a doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Erros gramaticais: 7 pegadinhas que podem prejudicar a sua redação no vestibular
João Fonseca
João Fonseca vira após perder dois sets e avança à terceira rodada de Roland Garros
Imagem de destaque
Suspeito de matar homem de 57 anos em Rio Bananal é preso

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados