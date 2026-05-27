O que é PMMA, substância ligada à morte de maquiadora em São Paulo

A maquiadora Roseli Fernandes, de 48 anos, morreu na recepção de um edifício após fazer um procedimento de remodelação glútea e coxas no Brooklin, bairro nobre da zona sul de São Paulo.





O falecimento ocorreu após um procedimento de injeção de polimetilmetacrilato, mais conhecido pela sigla PMMA, na região dos glúteos e na face posterior das coxas da paciente. De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, que ainda investiga as circunstâncias da morte, o procedimento foi realizado para finalidade estética de remodelação corporal. Segundo informações, foram usado 100 seringas para aplicar a substância na paciente.





O PMMA, sigla para polimetilmetacrilato, é um material sintético utilizado como preenchedor definitivo. É um preenchedor permanente, não absorvível, associado a complicações imediatas e tardias, incluindo processos inflamatórios, infecções, granulomas, deformidades, sequelas permanentes e, em situações graves, complicações sistêmicas potencialmente fatais.





"Diferente dos preenchedores como ácido hialurônico, que é absorvido com o tempo, o PMMA fica no corpo para sempre. Com o tempo, o organismo pode entender que ele é uma substância estranha e invasora e pode reagir contra ele", explica o dermatologista Ricardo Tiussi, presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia/ES.





Ele reforça que através do produto podem ocorrer complicações agudas, como uma reação imediata, ou infecção, podendo formar granuloma, nódulo e até embolia aguda. E também complicações crônicas.





Embora o Conselho Federal de Medicina ainda permita o uso do PMMA, ele é restrito para situações específicas, principalmente reconstrutivas, como correção de uma deformidade. "Às vezes, o paciente apresenta uma doença que absorveu gordura do rosto ou teve um acidente, e coloca o PMMA para preencher, porque é um produto mais barato".