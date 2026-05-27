De torta capixaba a torresmo: conheça as opções gastronômicas da Feira dos Municípios

Atração deste fim de semana na Serra, a Feira dos Municípios 2026 promete transformar o Pavilhão de Carapina em uma grande vitrine dos sabores e da cultura capixabas. Entre os dias 28 e 31 de maio, o evento vai reunir restaurantes, cervejarias artesanais, manifestações culturais, atrações musicais e experiências que representam a diversidade do Espírito Santo.





Um dos grandes destaques a cada edição é a área gastronômica, que este ano contará com 21 restaurantes e 15 cervejarias artesanais, distribuídos entre os espaços internos e externos da feira.





Da culinária típica do litoral aos sabores das montanhas e do interior, os estabelecimentos selecionados para esse espaço representam diferentes regiões e influências que ajudam a construir a identidade gastronômica capixaba.