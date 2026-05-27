De torta capixaba a torresmo: conheça as opções gastronômicas da Feira dos Municípios

Atração deste fim de semana na Serra, a Feira dos Municípios 2026 promete transformar o Pavilhão de Carapina em uma grande vitrine dos sabores e da cultura capixabas. Entre os dias 28 e 31 de maio, o evento vai reunir restaurantes, cervejarias artesanais, manifestações culturais, atrações musicais e experiências que representam a diversidade do Espírito Santo.
Um dos grandes destaques a cada edição é a área gastronômica, que este ano contará com 21 restaurantes e 15 cervejarias artesanais, distribuídos entre os espaços internos e externos da feira.
Da culinária típica do litoral aos sabores das montanhas e do interior, os estabelecimentos selecionados para esse espaço representam diferentes regiões e influências que ajudam a construir a identidade gastronômica capixaba.
Restaurantes e aulas-show
Na área externa da feira, o público encontrará opções como Costelitos, Dinomania, Rock Massas, Empório Fiorotti, Oficina do Pastel, Capixaba Sim Senhor, Petiscaria do Jojo's, Plaza Frango e Sensei Comida Oriental.
Já na área interna, está confirmada a presença de restaurantes como Regina Maris, Empório Chef Bergson Rodrigues, Casa do Torresmo, Petisco das Meninas, Cantina das Nonnas, Casa Amarela, Cozinha Artesanal Vale do Emboque, Conceição da Barra Sabores, Restaurante do Gilson, Mercado Regional dos Vales e Café, Remanso Bistrô e Bate Papo.
A programação gastronômica contará ainda com aulas-show, apresentações culinárias e experiências que aproximam o público das histórias, tradições e ingredientes típicos dos municípios capixabas.
Cervejarias capixabas
As cervejas artesanais capixabas também terão espaço garantido na Feira dos Municípios 2026, fortalecendo um setor que cresce cada vez mais no Espírito Santo.
Participam desta edição: Arbalest Cervejaria, Cervejaria Alquimistas, Cervejaria Barba Ruiva, Cervejaria Bigstep, Cervejaria Else, Cervejaria Mestra, Cervejaria Moro, Cervejaria Panzert, Cervejaria Pedrabeer, Cervejaria Resenha Beer, Cervejaria Teresense, Cervejaria Trarko, Levit Cervejaria, Ronchi Beer e Tim Beer.
Atrações culturais
Além das opções de gastronomia, o evento contará com mais de 40 manifestações culturais típicas e mais de 20 atrações musicais genuinamente capixabas, incluindo nomes como Casaca, Beto Kauê, Java Roots, Bruno Caliman, Odair de Paula e Mariana Coelho.
Os visitantes da feira também poderão aproveitar espaços voltados para toda a família, como parque de diversões, mini-fazendinha, além de áreas de convivência, experiências culturais e apresentações itinerantes pelas ruas da feira.
Organizados por regiões turísticas, os municípios vão apresentar seus atrativos, tradições, produtos locais e potencialidades econômicas, transformando o evento em uma verdadeira viagem pelo Espírito Santo.
FEIRA DOS MUNICÍPIOS
Quando: de 28 a 31 de maio de 2026
Onde: Pavilhão de Carapina. Rodovia do Contorno/BR-101, Km 1, Serra
Entrada gratuita
Mais informações: @feiradosmunicipios.es.