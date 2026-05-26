Dia do Hambúrguer no ES: promoções vão de chope grátis a cheeseburger por R$ 9,99

Chegamos à semana em que se comemora o Dia Mundial do Hambúrguer, e as promoções que viraram tradição para comemorar a data, 28 de maio, já estão acontecendo nas principais hamburguerias da Grande Vitória.
Na quinta-feira (28), um desses locais vai vender seu famoso cheeseburger por R$ 9,99. Ações com chope grátis, hambúrguer em dobro e criações exclusivas (com aquele precinho que cabe em qualquer bolso) também fazem parte da lista abaixo. Confira!
Brasileirinho Burger e Parrilla
A hamburgueria canela-verde localizada na Prainha criou um sanduíche para comemorar a data. Feito com pão brioche, carne de 130g, cheddar fatiado, barbecue caseiro e farofa de bacon, o especial custa R$ 19,90 e vai estar disponível para venda apenas na quinta (28), tanto no salão quanto no delivery, das 18h às 23h. Av. Luciano das Neves, 297, Centro, Vila Velha. Mais informações: @brasileirinhoburgereparrilla.
Capixabão Burger
Referência em Cariacica quando o assunto é hambúrguer, o restaurante vai receber os clientes no dia 28/05, a partir das 18h, com uma festa regada a chope artesanal da cervejaria Trarko, de Domingos Martins (100 litros liberados), suco grátis até as 20h e porção de dadinhos de queijo gouda cremoso como cortesia para as 20 primeira mesas. Avenida Getúlio Vargas, 77, Campo Grande. Mais informações: @capixabaoburger.
Cavendish Burger
Localizada no Blu Food Park, em Vila Velha, a hamburgueria realiza uma semana inteira de promoções para comemorar o Dia do Hambúrguer. Nesta terça (26), o cupom SEMANADOBURGER dá 15% de desconto em pedidos no delivery da casa, e na quarta (27), o Favorito com fritas sai por R$ 29,90 (com mais R$ 10 é possível incluir milkshake). No dia 28, é a vez do Queridinho, que custará R$ 24,90, e na sexta (29), último dia das ofertas, o adicional de batata frita será grátis, das 16h às 20h. Funcionamento: das 11h às 23h. Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa. Mais informações: @cavendishburger.
Cheff Vitor
Especializado em carnes na parrilha e hambúrguer, o food truck vai fazer uma ação de lançamento nesta quarta-feira (28): quem comprar o novo sanduíche especial, feito com hambúrguer, queijo empanado e geleia de pimenta (R$ 49), leva de graça um bolinho de costela com maionese e mostarda de abacaxi. Funcionamento: das 18h às 23h. Av. Anísio Fernandes Coelho, 645, Jardim da Penha. Mais informações: @cheffvitor.
Comarella Pizza e Burger
O restaurante preparou ações comemorativas em suas duas unidades, de Vitória e Vila Velha: no dia 28/05, das 18h às 20h, o hambúrguer de pão com carne e cheddar sairá por R$ 10 (apenas para consumo presencial). Na mesma data, durante toda a noite, quem comprar um cheddar burger (R$ 40/carne, cheddar, cebola caramelizada, barbecue, alface e tomate) leva o segundo grátis. Vitória: Rua Carlos Martins, 1.074, Jardim Camburi. Vila Velha: Rua Santa Terezinha, 855, Cristóvão Colombo. Mais informações: @comarellapizzaeburger.
101 Brasa Burger
Já é tradição na casa para as comemorações do Dia do Hambúrguer: a partir das 19h, no dia 28/05, o sanduíche especial de brioche, carne de 150g, bacon e queijo será vendido por R$ 10 a unidade (com limite de 3 por CPF e pagamento em dinheiro), enquanto durar o estoque. Funcionamento: das 19h às 23h30. Rua Açucena, 101, Jardim Asteca. Mais informações: @101brasaburger.
Johnny Rockets
Na próxima quinta (28), a hamburgueria do Shopping Vitória fará uma ação especial. Na compra de qualquer hambúrguer, o segundo lanche de igual ou menor valor sairá pela metade do preço. A oferta é válida para compras na loja física e via delivery. Funcionamento: das 11h às 22h. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @johnnyrocketsvitoria.
La Dolina
O restaurante argentino criou um sanduíche especial, que será vendido somente no Dia do Hambúrguer (28/05) em suas unidades de Vitória (Bairro República e Brizz) e Vila Velha (Praia da Costa). A novidade combina hambúrguer de costela na brasa, queijo, demi-glace e maionese de alho assado e custa R$ 48. Funcionamento: das 18h às 23h (Vitória) e até 22h30 (Vila Velha). Mais informações: @ladolina.
The FatPack
Cheeseburger a R$ 9,99, para consumo na loja, enquanto durar o estoque: esta é a ação promovida pela hamburgueria no dia 28 de maio. Funcionamento: das 17h30 às 2h30. Rua Joaquim Lírio, 610, loja 3, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @fatpack_.
Melt Hamburgueria
A casa criou um sanduíche comemorativo, que estará à venda ao longo desta semana por R$ 52. Especialmente na quinta-feira (28), ele custará R$ 41, para consumo presencial ou retirada. É o Burger Americano, feito com pão brioche, carne de 140g, queijo prato, bacon, picles, alface americana, tomate e molho da casa. Funcionamento: das 17h às 22h30. Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto, Vitória. Mais informações: @meltburger.
Ruan y Ramirez
A hamburgueria preparou um lançamento para esta semana inspirado em menus de cafeteria: um quarteirão servido no croissant amanteigado, com dois smash burgers prensados na chapa, cheddar derretido, cebola roxa, picles, catchup e mostarda. O Croissant Burger estará disponível até domingo (31), exclusivamente para atendimento presencial, a R$ 58,90 (com fritas inclusas). Av. Governador Eurico Rezende, 135, loja 14, Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @ruanramirez.br.
Concurso
Últimos dias para eleger o melhor hambúrguer do ES
Acontece até domingo (31), a segunda edição do festival Circuito Burger, que reúne 160 lanchonetes localizadas em 16 cidades de Norte a Sul do Espírito Santo. As casas participantes criaram receitas inéditas para um concurso que vai eleger o melhor hambúrguer capixaba de 2026. Quem já quiser conhecer os sanduíches desenvolvidos para essa disputa pode acessar o aplicativo de entregas Plus Delivery, criado em Colatina e presente em 50 cidades no interior do Estado. Ao pedir um hambúrguer do circuito pelo app, o cliente poderá avaliar critérios como sabor, apresentação e criatividade, ajudando a definir os vencedores dessa segunda edição. O concurso também vai considerar atendimento, entrega e qualidade do produto. Mais informações: @circuitoburger.