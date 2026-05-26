Dia do Hambúrguer no ES: promoções vão de chope grátis a cheeseburger por R$ 9,99

Chegamos à semana em que se comemora o Dia Mundial do Hambúrguer, e as promoções que viraram tradição para comemorar a data, 28 de maio, já estão acontecendo nas principais hamburguerias da Grande Vitória.





Na quinta-feira (28), um desses locais vai vender seu famoso cheeseburger por R$ 9,99. Ações com chope grátis, hambúrguer em dobro e criações exclusivas (com aquele precinho que cabe em qualquer bolso) também fazem parte da lista abaixo. Confira!