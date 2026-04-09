Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes Crédito: Tasty Click

A procura por um lanche perfeito pode ir do famoso “podrão” até os de linha “gourmets". Durante os dias 10 e 31 de maio, 160 lanchonetes de 16 municípios do Espírito Santo participarão de um festival de hambúrguer, trazendo versões exclusivas para o evento e descobrindo qual o melhor lanche do Estado.

Essa é a segunda edição do Circuito Burger que, para além da procura do melhor hambúrguer do ES, também possui as categorias “Atendimento”, “Entrega” e “Qualidade do Produto”.

Os pedidos e avaliações serão feitos através do aplicativo Plus Delivery. Para participar, cada lanchonete deve criar uma receita inédita, que poderá ser avaliada pelos clientes que a pedirem por meio da plataforma.

Na primeira edição do evento, em 2025, foram mais de 15 mil lanches vendidos em duas semanas e meia. Ao todo, foram movimentados mais de R$ 10 milhões nas cidades participantes.

“Neste ano, vamos expandir o que deu certo para mais cidades, incluindo desde os pequenos deliveries às grandes lanchonetes”, afirma Luiz Henrique Sabadini, organizador do Circuito Burger.

Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Confira os municípios participantes