A procura por um lanche perfeito pode ir do famoso “podrão” até os de linha “gourmets". Durante os dias 10 e 31 de maio, 160 lanchonetes de 16 municípios do Espírito Santo participarão de um festival de hambúrguer, trazendo versões exclusivas para o evento e descobrindo qual o melhor lanche do Estado.
Essa é a segunda edição do Circuito Burger que, para além da procura do melhor hambúrguer do ES, também possui as categorias “Atendimento”, “Entrega” e “Qualidade do Produto”.
Os pedidos e avaliações serão feitos através do aplicativo Plus Delivery. Para participar, cada lanchonete deve criar uma receita inédita, que poderá ser avaliada pelos clientes que a pedirem por meio da plataforma.
Na primeira edição do evento, em 2025, foram mais de 15 mil lanches vendidos em duas semanas e meia. Ao todo, foram movimentados mais de R$ 10 milhões nas cidades participantes.
“Neste ano, vamos expandir o que deu certo para mais cidades, incluindo desde os pequenos deliveries às grandes lanchonetes”, afirma Luiz Henrique Sabadini, organizador do Circuito Burger.
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes
Confira os municípios participantes
- Colatina
- São Mateus
- Linhares
- Venda Nova do Imigrante
- Castelo
- Afonso Cláudio
- São Roque do Canaã
- São Gabriel da Palha
- Conceição do Castelo
- Santa Teresa
- Santa Maria de Jetibá
- Jaguaré
- Rio Novo do Sul
- Nova Venécia
- Alegre
- Iúna