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Do gourmet ao podrão

Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Esta é a segunda edição do evento, que ocorre entre os dias dias 10 e 31 de maio em 16 municípios de Norte a Sul do Estado
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 17:32

Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes
Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes Crédito: Tasty Click
A procura por um lanche perfeito pode ir do famoso “podrão” até os de linha “gourmets". Durante os dias 10 e 31 de maio, 160 lanchonetes de 16 municípios do Espírito Santo participarão de um festival de hambúrguer, trazendo versões exclusivas para o evento e descobrindo qual o melhor lanche do Estado.
Essa é a segunda edição do Circuito Burger que, para além da procura do melhor hambúrguer do ES, também possui as categorias “Atendimento”, “Entrega” e “Qualidade do Produto”.
Os pedidos e avaliações serão feitos através do aplicativo Plus Delivery. Para participar, cada lanchonete deve criar uma receita inédita, que poderá ser avaliada pelos clientes que a pedirem por meio da plataforma.
Na primeira edição do evento, em 2025, foram mais de 15 mil lanches vendidos em duas semanas e meia. Ao todo, foram movimentados mais de R$ 10 milhões nas cidades participantes.
“Neste ano, vamos expandir o que deu certo para mais cidades, incluindo desde os pequenos deliveries às grandes lanchonetes”, afirma Luiz Henrique Sabadini, organizador do Circuito Burger.

Festival de hambúrgueres reúne 160 lanchonetes do ES; veja participantes

Confira os municípios participantes

  • Colatina
  • São Mateus
  • Linhares
  • Venda Nova do Imigrante
  • Castelo
  • Afonso Cláudio
  • São Roque do Canaã
  • São Gabriel da Palha
  • Conceição do Castelo
  • Santa Teresa
  • Santa Maria de Jetibá
  • Jaguaré
  • Rio Novo do Sul
  • Nova Venécia
  • Alegre
  • Iúna

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