Mão na massa: veja como fazer pão de hambúrguer caseiro

Aproveite o fim de semana para preparar essa receita simples e saborosa, que rende em média oito pães macios e douradinhos

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16:46

Pão de hambúrguer caseiro é a dica do HZ para o fim de semana Crédito: Reprodução/Doriana.com.br

Que tal aproveitar o fim de semana para colocar a mão na massa e fazer pão em casa? No HZ já ensinamos a fazer até o clássico pão francês, de um jeito que mais se aproxima daquele vendido nas padarias, e agora nossa dica é pão de hambúrguer caseiro.

Para preparar essa receita, que você acompanha abaixo passo a passo, tenha em mãos farinha de trigo, fermento, margarina, açúcar, leite e sal. O rendimento é de oito pães.

Pão de hambúrguer caseiro

Rendimento: 8 unidades

Tempo médio de preparo: 1 hora

Nível: médio

Ingredientes:

450g de farinha de trigo

10g de fermento biológico seco



2 colheres (sopa) de açúcar



3 colheres (sopa) de margarina com sal



1 xícara (chá) de leite



1 colher (chá) de sal

Modo de preparo:

Em uma vasilha, acrescente a farinha de trigo, deixe um buraco no centro da farinha e junte o fermento, o açúcar, o sal, a margarina e o leite. Misture bem até formar uma massa homogênea e, em seguida, transfira para uma superfície lisa e enfarinhada. Sove bem a massa do pão até ficar lisa, macia e não grudar mais nas mãos. Se achar necessário, acrescente mais farinha.

Unte uma travessa com margarina e deixe a massa descansar por 10 minutos ou até dobrar de tamanho.

Modele da maneira que desejar. Depois disso, em uma assadeira enfarinhada e untada com margarina, acomode os pães bem separados. Aguarde-os crescer por cerca de 1 hora.

Pincele uma gema de ovo sobre cada pão e asse-os em forno médio até dourar.



Fonte: Doriana. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

