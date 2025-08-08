Editorias do Site
Redes Sociais

Mão na massa: veja como fazer pão de hambúrguer caseiro

Aproveite o fim de semana para preparar essa receita simples e saborosa, que rende em média oito pães macios e douradinhos

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16:46

Sanduíche-com-pão-de-hambúrguer
Pão de hambúrguer caseiro é a dica do HZ para o fim de semana  Crédito: Reprodução/Doriana.com.br

Que tal aproveitar o fim de semana para colocar a mão na massa e fazer pão em casa? No HZ já ensinamos a fazer até o clássico pão francês, de um jeito que mais se aproxima daquele vendido nas padarias, e agora nossa dica é pão de hambúrguer caseiro.

Para preparar essa receita, que você acompanha abaixo passo a passo, tenha em mãos farinha de trigo, fermento, margarina, açúcar, leite e sal. O rendimento é de oito pães.  

Pão de hambúrguer caseiro

Rendimento: 8 unidades
Tempo médio de preparo: 1 hora
Nível: médio

Ingredientes:

  • 450g de farinha de trigo
  • 10g de fermento biológico seco
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 3 colheres (sopa) de margarina com sal
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 colher (chá) de sal

Modo de preparo:

  1. Em uma vasilha, acrescente a farinha de trigo, deixe um buraco no centro da farinha e junte o fermento, o açúcar, o sal, a margarina e o leite.
  2. Misture bem até formar uma massa homogênea e, em seguida, transfira para uma superfície lisa e enfarinhada. Sove bem a massa do pão até ficar lisa, macia e não grudar mais nas mãos. Se achar necessário, acrescente mais farinha.
  3. Unte uma travessa com margarina e deixe a massa descansar por 10 minutos ou até dobrar de tamanho.
  4. Modele da maneira que desejar. Depois disso, em uma assadeira enfarinhada e untada com margarina, acomode os pães bem separados. Aguarde-os crescer por cerca de 1 hora.
  5. Pincele uma gema de ovo sobre cada pão e asse-os em forno médio até dourar.

Fonte: Doriana. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 3 receitas de hambúrguer vegetariano para fazer em casa

3 receitas de hambúrguer vegetariano para fazer em casa

Imagem - Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito

Da carne ao pão, 5 dicas para preparar um hambúrguer perfeito

Imagem - Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor: famosos lamentam morte de Arlindo Cruz

Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor: famosos lamentam morte de Arlindo Cruz
Imagem - Arlindo Cruz vivia o Carnaval e compôs para escolas como a Império Serrano

Arlindo Cruz vivia o Carnaval e compôs para escolas como a Império Serrano