Dia a dia

Veja como fazer pão francês em casa; receita ensina passo a passo

Mais que um item de café da manhã, o pão de sal é um patrimônio afetivo e alimentar do Brasil

Presente em 95% dos lares brasileiros, o pão francês é muito mais do que um item de café da manhã: é parte do patrimônio afetivo e alimentar do país. Embora seu nome remeta à Europa, ele foi adaptado no Brasil ainda no século XIX, quando membros da elite que voltavam de viagens à França pediam aos padeiros locais uma versão do pão que haviam provado em Paris. O resultado? Uma receita única, tropicalizada, que hoje é símbolo das padarias brasileiras.

