Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Água na boca!

Pão de forno é uma boa pedida para o lanche; confira receita

Macio, saboroso e molhadinho, o salgado é uma ótima opção para compor a mesa no café da tarde ou até mesmo em um brunch
Evelize Calmon

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 09:00

Pão de forno é perfeito para servir no lanche Crédito: Mococa
Que tal um pão de forno para deixar o lanche ainda mais gostoso? Macio e molhadinho, ele é uma ótima opção para compor a mesa no café da tarde ou até mesmo no brunch. 
O pão é amanteigado, recheado com presunto e queijo. Sua cobertura é uma crostinha de parmesão bem dourada e irresistível. Deu água na boca? Veja a seguir o passo a passo. 

PÃO DE FORNO

INGREDIENTES: 
  • 1 pacote de queijo ralado 
  • ½ colher (sopa) de manteiga 
  • 3 ovos
  • 5 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (café) de sal
  • 3 xícaras de farinha de trigo
  • 1 copo de leite
  • ¼ copo de óleo
  • 1 pacote de fermento biológico
  • 6 fatias de queijo muçarela
  • 5 fatias de presunto
  • Orégano e pimenta a gosto
No liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o sal, o leite, o óleo e a manteiga. Bata por cinco minutos.
Acrescente o queijo ralado e o fermento biológico.
Adicione a massa na batedeira e vá acrescentando a farinha aos poucos.
Despeje essa mistura em uma assadeira untada e enfarinhada.
Deixe descansar por uma hora para crescer, e depois coloque para assar. Depois de assado, pincele manteiga no pão e polvilhe orégano.
Fonte: Mococa. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Conheça a geração que não espera: o novo protagonismo brasileiro
Publicitário e palestrante Luiz Lara
Vem aí a 34ª edição do Recall de Marcas de A Gazeta
Imagem de destaque
Justiça do ES afasta policial civil acusado de vazar dados para o tráfico

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados