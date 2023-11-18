Pão de forno é uma boa pedida para o lanche; confira receita

Que tal um pão de forno para deixar o lanche ainda mais gostoso? Macio e molhadinho, ele é uma ótima opção para compor a mesa no café da tarde ou até mesmo no brunch.
O pão é amanteigado, recheado com presunto e queijo. Sua cobertura é uma crostinha de parmesão bem dourada e irresistível. Deu água na boca? Veja a seguir o passo a passo.
PÃO DE FORNO
INGREDIENTES:
- 1 pacote de queijo ralado
- ½ colher (sopa) de manteiga
- 3 ovos
- 5 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (café) de sal
- 3 xícaras de farinha de trigo
- 1 copo de leite
- ¼ copo de óleo
- 1 pacote de fermento biológico
- 6 fatias de queijo muçarela
- 5 fatias de presunto
- Orégano e pimenta a gosto
No liquidificador, adicione os ovos, o açúcar, o sal, o leite, o óleo e a manteiga. Bata por cinco minutos.
Acrescente o queijo ralado e o fermento biológico.
Adicione a massa na batedeira e vá acrescentando a farinha aos poucos.
Despeje essa mistura em uma assadeira untada e enfarinhada.
Deixe descansar por uma hora para crescer, e depois coloque para assar. Depois de assado, pincele manteiga no pão e polvilhe orégano.