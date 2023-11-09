Franquia de restaurante com prato único abre delivery no ES

L'entrecôte com fritas e salada é um prato clássico de Paris Crédito: Henrique Peron

A rede de restaurantes com prato único L´Entrecôte de Paris inaugura oficialmente nesta sexta (10/11) sua primeira loja no Espírito Santo, no formato de delivery.

A 48ª unidade da franquia no Brasil fica em Vitória, no bairro Praia de Santa Helena, e atende tanto a Capital como Vila Velha. Os pedidos poderão ser feitos pelo aplicativo iFood ou pelo Whatsapp (27) 98893-3328, todos os dias, das 11h às 22h30.

O prato principal, que dá nome à marca, é uma receita clássica francesa, o l'entrecôte: contrafilé grelhado e fatiado, regado com um molho cremoso "secreto" e acompanhado por batata frita e salada com mix de folhas verdes, tomates cereja e nozes.

O l'entrecôte é individual e está disponível em três tamanhos de acordo com a quantidade de carne: o Executive (150g) sai a R$ 89,90; o Classique, com 180g, custa R$ 99,90; e o Exclusif, de 220g, é vendido por R$ 119,90.

O menu inclui ainda entradas, como queijo brie com castanhas e geleia de damasco; e sobremesas, como mil-folhas de doce de leite, além do l'entrecôte da casa na versão sanduíche, o Steak Baguette. Mais informações: @lentrecotedeparisvitoria.

Steak Baguette é uma opção de sanduíche no menu Crédito: Richard Cheles

REDE DE FAST FOOD REABRE LOJA E ANUNCIA NOVIDADES

Reinaugurado esta semana, o McDonald's da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes/Praia do Canto, um dos mais antigos da rede no Espírito Santo, voltou a ter funcionamento 24 horas.

A unidade foi totalmente repaginada e conta agora com um cardápio especial do McCafé, disponível das 6h às 11h. O menu matinal inclui um blend exclusivo de cafés brasileiros 100% arábica e comidinhas como croissant, queijo quente, pão de queijo recheado, pão na chapa e os sanduíches Egg Burger e Egg Cheese Bacon.

Loja do McDonald's foi modernizada e conta com menu matinal e área de eventos Crédito: McDonald's/Divulgação

A loja tem agora totens de autoatendimento e seu drive-thru passa a contar com duas cabines de atendimento para agilizar o fluxo de veículos. Na área externa, um novo brinquedo foi inaugurado para atender ao público infantil.

Outra novidade anunciada pela marca são os novos serviços de eventos, como máquina de sorvete soft para aniversários ou casamentos. Também é possível fazer a comemoração no restaurante, em uma nova área reservada, equipada com brinquedo exclusivo. Mais informações: @mcdonaldsespiritosanto.