Novo bar e restaurante de Vitória fica em cobertura de hotel

Carré de cordeiro com crocante de mandioca Crédito: Tadeu Brunelli
Situado em Vitória no 21º andar do Quality Hotel, no ponto mais alto da Mata da Praia e com uma vista que contempla desde o aeroporto até o Convento da Penha, o Tetto Rooftop Lounge abriu suas portas para o público no último dia 19 de outubro.
A proposta da casa é reunir, sob o teto de leds quadrados que é sua marca registrada, gastronomia, alta coquetelaria e eventos sociais e corporativos, além de balada com DJs em futuras ocasiões. Nas quintas-feiras, um saxofonista se apresenta das 17h à 0h.
A marca Tetto Rooftop Lounge pertence ao grupo PHD Entretenimento, de São Paulo, e o empreendimento tem como sócios no ES Daniel Calmon, Rodrigo Ribeiro e Mirela Sample.
Teto com leds quadrados é marca registrada da casaCrédito: Tadeu Brunelli
Um dos destaques do Tetto Vitória é a carta de coquetéis, assinada pelo bartender Anderson Souza, que já integrou a equipe do icônico Frank Bar, do Hotel Maksoud Plaza, na capital paulista.
Entre os autorais, que custam de R$ 48 a R$ 55, chamam atenção o Victoria In Mexico, feito com tequila, néctar de algave, licor de laranja com especiarias e abacaxi clarificado, e o Scure, à base de bourbon, licor de flor de sabugueiro, limão e xarope de açúcar.
O bartender Anderson Souza assina a carta de coquetéisCrédito: Tadeu Brunelli
No cardápio, que segue os moldes do Tetto de São Paulo, a chef Juliana Higa propõe entradas como dadinho de tapioca, croquetas de jamón, burrata defumada e vieira grelhada (as opções vão de R$ 49 a R$ 120). Na seção de pratos, todos individuais, há nhoque trufado (R$ 96), risoto de polvo com chorizo espanhol (R$ 128) e até uma releitura da moqueca capixaba (R$ 135).
O Tetto Vitória funciona quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta e sábado, das 12h à 1h; e domingo, das 12h às 18h. A entrada é pela recepção do Quality Hotel Aeroporto, na Av. Adalberto Simão Nader, 605, Mata da Praia. Mais informações: @tettovix.
CHOCOLATE CAPIXABA ENTRE OS MELHORES DO PAÍS
Chocolates que contêm pipoca, rapadura e flor de sal, maracujá, abóbora com coco, limão siciliano e até azeite integram a caixa comemorativa da Associação Bean to Bar Brasil 2023/2024, que reúne 28 marcas artesanais de todo o país.
Nessa seleção, o Espírito Santo é representado pela Capitão Redighieri, de Santa Teresa, que comercializa o kit em sua loja conceito por R$ 250 (com 28 quadradinhos de 10g cada um). São poucas unidades do produto, e a amostra da marca teresense é um chocolate 70% cacau com pimenta rosa.
A goiana Acalanto Chocolates também compõe a caixa, com um chocolate intenso 82% feito de cacau capixaba. A loja da Capitão Redighieri fica na Rua Coronel Avancini, 74, Centro, Santa Teresa. (27) 99740-2258.
Caixa comemorativa da Bean to Bar Brasil está à venda em Santa TeresaCrédito: Capitão Redighieri/Instagram
Pizzaria de Vila Velha fará evento no Halloween
Na próxima terça-feira (31), a pizzaria Bontà Forno e Cucina vai festejar seu primeiro Halloween, a partir das 18h. O evento terá decoração temática, concurso de fantasias, aperitivo de boas-vindas (para os primeiros 30 clientes), brincadeira de doces e travessuras para crianças e música ao vivo com Júlio Camelo. A pizza especial da noite será a Senza Paura, com molho de abóbora, muçarela fresca, bacon, cebola roxa e orégano (R$ 52), e o cardápio terá itens exclusivos para a ocasião. Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro de Vila Velha. Mais informações: (27) 99946-7066.