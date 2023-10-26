Novo bar e restaurante de Vitória fica em cobertura de hotel

Carré de cordeiro com crocante de mandioca Crédito: Tadeu Brunelli

Situado em Vitória no 21º andar do Quality Hotel, no ponto mais alto da Mata da Praia e com uma vista que contempla desde o aeroporto até o Convento da Penha, o Tetto Rooftop Lounge abriu suas portas para o público no último dia 19 de outubro.

A proposta da casa é reunir, sob o teto de leds quadrados que é sua marca registrada, gastronomia, alta coquetelaria e eventos sociais e corporativos, além de balada com DJs em futuras ocasiões. Nas quintas-feiras, um saxofonista se apresenta das 17h à 0h.

A marca Tetto Rooftop Lounge pertence ao grupo PHD Entretenimento, de São Paulo, e o empreendimento tem como sócios no ES Daniel Calmon, Rodrigo Ribeiro e Mirela Sample.

Teto com leds quadrados é marca registrada da casa Crédito: Tadeu Brunelli

Um dos destaques do Tetto Vitória é a carta de coquetéis, assinada pelo bartender Anderson Souza, que já integrou a equipe do icônico Frank Bar, do Hotel Maksoud Plaza, na capital paulista.

Entre os autorais, que custam de R$ 48 a R$ 55, chamam atenção o Victoria In Mexico, feito com tequila, néctar de algave, licor de laranja com especiarias e abacaxi clarificado, e o Scure, à base de bourbon, licor de flor de sabugueiro, limão e xarope de açúcar.

O bartender Anderson Souza assina a carta de coquetéis Crédito: Tadeu Brunelli

No cardápio, que segue os moldes do Tetto de São Paulo, a chef Juliana Higa propõe entradas como dadinho de tapioca, croquetas de jamón, burrata defumada e vieira grelhada (as opções vão de R$ 49 a R$ 120). Na seção de pratos, todos individuais, há nhoque trufado (R$ 96), risoto de polvo com chorizo espanhol (R$ 128) e até uma releitura da moqueca capixaba (R$ 135).

O Tetto Vitória funciona quarta e quinta, das 17h à 0h; sexta e sábado, das 12h à 1h; e domingo, das 12h às 18h. A entrada é pela recepção do Quality Hotel Aeroporto, na Av. Adalberto Simão Nader, 605, Mata da Praia. Mais informações: @tettovix.

CHOCOLATE CAPIXABA ENTRE OS MELHORES DO PAÍS

Chocolates que contêm pipoca, rapadura e flor de sal, maracujá, abóbora com coco, limão siciliano e até azeite integram a caixa comemorativa da Associação Bean to Bar Brasil 2023/2024, que reúne 28 marcas artesanais de todo o país.

Nessa seleção, o Espírito Santo é representado pela Capitão Redighieri, de Santa Teresa, que comercializa o kit em sua loja conceito por R$ 250 (com 28 quadradinhos de 10g cada um). São poucas unidades do produto, e a amostra da marca teresense é um chocolate 70% cacau com pimenta rosa.

A goiana Acalanto Chocolates também compõe a caixa, com um chocolate intenso 82% feito de cacau capixaba. A loja da Capitão Redighieri fica na Rua Coronel Avancini, 74, Centro, Santa Teresa. (27) 99740-2258.

Caixa comemorativa da Bean to Bar Brasil está à venda em Santa Teresa Crédito: Capitão Redighieri/Instagram