Pitadas

Novo café em Vitória tem horta própria e serve comida saudável

Cooltiva Café & Bistrô fica na Praia do Canto. Veja também: rede Don Burger no ES e menu de primavera do Quinta dos Manacás
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 05 de Outubro de 2023 às 18:24

Saladas e grelhado do Cooltiva Café e Bistrô, em Vitória
Saladas do menu podem ser acrescidas de grelhados Crédito: Julia Lins
Inaugurado em agosto, o Cooltiva Café & Bistrô funciona em um mercado de produtos saudáveis na Praia do Canto, em Vitória, o Cooltiva Fazenda Urbana - que produz suas próprias hortaliças em hidroponia, sistema que permite cultivar plantas sem solo. Nesse plantio, as raízes recebem uma solução balanceada que contém água e nutrientes essenciais.
Assim, todos os brotos, folhas e ervas usados nas receitas da cafeteria vêm dessa horta - e ela fica ali mesmo, no número 333 da Rua Desembargador Sampaio. 
Porém, nem só de saladas se faz o cardápio do local, que tem brinquedoteca com uma minicozinha para entreter os pequenos. Embora as folhosas com grelhados sejam um carro-chefe, há opções de toast, wrap, tapioca, crepioca, sanduíche, açaí e ovos beneditinos (ou eggs benedict). A cozinha é comandada pelo chef Pedro Cardozo.  
Prato do Cooltiva Café, em Vitória
Toast com ovos beneditinos é campeã de pedidos Crédito: Julia Lins
As sobremesas, assinadas pelo chef pâtissier Wellington Santos, seguem a linha francesa, surpreendendo pelo visual e com doçura bastante equilibrada. A mais pedida é o Tiramisú, que tem o formato de um grão de café. 
Sobremesa do Cooltiva Café e Bistrô, em Vitória
Tiramisú do chef Wellington Santos Crédito: Evelize Calmon
Para acompanhar as comidinhas, as baristas Brenda Ramos e Sara Buarque preparam expressos, cappuccinos, cafés em métodos como prensa francesa e Hario V60, mochas e chocolates. Há opções sem lactose, feitas com leite vegetal. 
O Cooltiva Café & Bistrô pertence aos sócios Hanna Souto, Luiz Gustavo Leocadio e Loreny Sofiatti. O funcionamento é de terça a quinta das 11h às 20h; sexta e sábado das 9h às 20h e domingo das 9h às 18h. Mais informações: @cooltiva.cafe.    
Prato do Cooltiva Café, em Vitória
Espaço da cafeteria tem 46 lugares Crédito: Julia Lins

NOVA HAMBURGUERIA NOS SHOPPINGS

Já está funcionando no Shopping Vitória a primeira unidade capixaba da hamburgueria Don Burger, assinada pelo renomado chef Marcos Brito, do All in Burger, de São Paulo.
Além do hambúrguer tradicional, a casa serve smashs e opções com sobrecoxa de frango empanado. Pratos executivos e aperitivos, como bolinhas de carne seca com queijo coalho e coxinha sem massa, também estão no cardápio.
Ao longo deste mês, serão inauguradas novas unidades da marca nos shoppings Praia da Costa, Moxuara, Mestre Álvaro e Montserrat. Mais informações: @donburger.br.
Hambúrguer da Don Burguer
Cardápio da rede é assinado pelo chef Marcos Brito Crédito: Don Burguer/Divulgação

MENU DE PRIMAVERA NAS MONTANHAS

Com a chegada da nova estação, o restaurante Quinta dos Manacás lançou seu menu degustação de primavera, assinado pelo chef Kaleb Times. 
Para começar, chegam à mesa os snacks do campo (itens de charcutaria, fermentados e conservas da casa), seguidos por: Batata e Kefir; Palmito Juçara e Abacate; Bacalhau, Aji Amarillo e Beterraba; Caramelle de Stracchino, Milho e Azeitona; Pato e Piccalilli de Acelga; Brisket, Cenoura e Feijão Moyashi; Melgueira e, por fim, Matcha, Chocolate e Hortelã.
O menu custa R$ 290 por pessoa e as bebidas são cobradas à parte. Reservas e mais informações pelo Whatsapp (27) 99960-3440 ou no site www.quintadosmanacas.com.br. O restaurante fica em São José do Alto Viçosa, no município de Venda Nova. 
Prato do menu de primavera 2023 do restaurante Quinta dos Manacás, em Venda Nova do Imigrante
Brisket, Cenoura e Feijão Moyashi Crédito: Quinta dos Manacás/Divulgação

