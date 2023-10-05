Novo café em Vitória tem horta própria e serve comida saudável

Inaugurado em agosto, o Cooltiva Café & Bistrô funciona em um mercado de produtos saudáveis na Praia do Canto, em Vitória, o Cooltiva Fazenda Urbana - que produz suas próprias hortaliças em hidroponia, sistema que permite cultivar plantas sem solo. Nesse plantio, as raízes recebem uma solução balanceada que contém água e nutrientes essenciais.
Assim, todos os brotos, folhas e ervas usados nas receitas da cafeteria vêm dessa horta - e ela fica ali mesmo, no número 333 da Rua Desembargador Sampaio.
Porém, nem só de saladas se faz o cardápio do local, que tem brinquedoteca com uma minicozinha para entreter os pequenos. Embora as folhosas com grelhados sejam um carro-chefe, há opções de toast, wrap, tapioca, crepioca, sanduíche, açaí e ovos beneditinos (ou eggs benedict). A cozinha é comandada pelo chef Pedro Cardozo.
As sobremesas, assinadas pelo chef pâtissier Wellington Santos, seguem a linha francesa, surpreendendo pelo visual e com doçura bastante equilibrada. A mais pedida é o Tiramisú, que tem o formato de um grão de café.
Para acompanhar as comidinhas, as baristas Brenda Ramos e Sara Buarque preparam expressos, cappuccinos, cafés em métodos como prensa francesa e Hario V60, mochas e chocolates. Há opções sem lactose, feitas com leite vegetal.
O Cooltiva Café & Bistrô pertence aos sócios Hanna Souto, Luiz Gustavo Leocadio e Loreny Sofiatti. O funcionamento é de terça a quinta das 11h às 20h; sexta e sábado das 9h às 20h e domingo das 9h às 18h. Mais informações: @cooltiva.cafe.
NOVA HAMBURGUERIA NOS SHOPPINGS
Já está funcionando no Shopping Vitória a primeira unidade capixaba da hamburgueria Don Burger, assinada pelo renomado chef Marcos Brito, do All in Burger, de São Paulo.
Além do hambúrguer tradicional, a casa serve smashs e opções com sobrecoxa de frango empanado. Pratos executivos e aperitivos, como bolinhas de carne seca com queijo coalho e coxinha sem massa, também estão no cardápio.
Ao longo deste mês, serão inauguradas novas unidades da marca nos shoppings Praia da Costa, Moxuara, Mestre Álvaro e Montserrat. Mais informações: @donburger.br.
MENU DE PRIMAVERA NAS MONTANHAS
Com a chegada da nova estação, o restaurante Quinta dos Manacás lançou seu menu degustação de primavera, assinado pelo chef Kaleb Times.
Para começar, chegam à mesa os snacks do campo (itens de charcutaria, fermentados e conservas da casa), seguidos por: Batata e Kefir; Palmito Juçara e Abacate; Bacalhau, Aji Amarillo e Beterraba; Caramelle de Stracchino, Milho e Azeitona; Pato e Piccalilli de Acelga; Brisket, Cenoura e Feijão Moyashi; Melgueira e, por fim, Matcha, Chocolate e Hortelã.
O menu custa R$ 290 por pessoa e as bebidas são cobradas à parte. Reservas e mais informações pelo Whatsapp (27) 99960-3440 ou no site www.quintadosmanacas.com.br. O restaurante fica em São José do Alto Viçosa, no município de Venda Nova.