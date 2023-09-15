Novo bistrô de Vitória traz em destaque a gastronomia europeia

Steak sauce au poivre com purê de batata e cenoura orgânica Crédito: Monica Zorzanelli

Inspirado na gastronomia europeia mas com referências da cozinha afetiva brasileira, em especial a capixaba, o Caçarola Bistrot abre as portas em Vitória na próxima terça-feira, 19 de setembro, no bairro Barro Vermelho (Rua Dr. Guilherme Serrano, 142), sob o comando das sócias Edilene Chieppe e Bia Delmaestro.

Bia, a chef da casa, criou há sete anos com Edilene o bufê e marca de ultracongelados Caçarola Cozinha Artesanal, do qual faz parte agora esse novo restaurante.

O bistrô, que funcionará sem intervalo das 12h às 22h de terça a sábado (e aos domingos das 12h às 16h), dispõe de um salão climatizado com capacidade para 30 pessoas que poderá ser reservado para eventos, íntimos ou corporativos.

Casquinha de siri com farofa de urucum Crédito: Monica Zorzanelli

O cardápio será renovado a cada mês e tem a cozinha da França como base. "Estudei em uma escola francesa de culinária, então essa é a principal influência. Mas nossa ideia é estender para o mundo e incluir pratos da Itália, da Bélgica, da Alemanha e de vários outros países", conta Bia, que morou por 12 anos em Bruxelas.

Coxinha de frango com catupiry, bolinha de queijo com compota de goiabada picante, bacalhau com natas e risoto de cogumelo dividem lugar no menu atual com clássicos franceses, entre eles steak au poivre, boeuf bourguignon e tarte tatin.

Crème brûlée Crédito: Monica Zorzanelli

Os preços dos pratos principais, todos individuais, vai variar entre R$ 48 e R$ 98* nos primeiros 30 dias de funcionamento. Para acompanhar, os vinhos da carta, selecionados pelo wine hunter Vicente Jorge, custarão a partir de R$ 65 a garrafa.

O Caçarola servirá almoço executivo de terça a sexta, das 12h às 15h, no seguinte formato: o cliente escolhe qualquer um dos pratos principais e ganha uma entrada (sopa ou salada) e a sobremesa do dia.

Entrecôte com molho secreto e batata frita Crédito: Monica Zorzanelli

Aos sábados, o destaque será o cassoulet, especialidade francesa preparada com feijão branco, linguiça de pernil, coxa e sobrecoxa de pato e carne de porco. Reservas e mais informações: (27) 99993-3773.

* Valores apurados em 15/09/2023.

REDE DE RESTAURANTES LANÇA MENU EXECUTIVO

A rede de restaurantes Madero lançou nesta semana um menu de almoço executivo a R$ 63 por pessoa, que inclui entrada, prato e sobremesa, disponível de segunda a sexta até 17h.

Para abrir a refeição, o cliente pode escolher entre mini polpetas fritas e salada caesar. As opções de prato principal são espaguete com molho de queijo parmesão, lombinho à parmegiana, fraldinha grelhada e peito de frango também grelhado.

Os três últimos vêm com um acompanhamento à escolha, que pode ser arroz, fritas, salada, cesta de pães, farofa, legumes na manteiga, penne na manteiga ou pão de alho. A sobremesa inclusa é um brownie, embalado, para levar para casa.

Lombinho à parmegiana é uma opção do menu executivo Crédito: Madero/Divulgação

As unidades do Madero no Espírito Santo ficam nos shoppings Vitória e Praia da Costa, situados na Capital e em Vila Velha respectivamente. Mais informações: @maderobrasil.

CAFETERIA CRIA BEBIDA INSPIRADA NA PRIMAVERA

Com a chegada da primavera no dia 23 de setembro, a rede de cafeterias The Coffee inclui em seu cardápio uma nova bebida, o Ichigo Matcha. A combinação, refrescante e intensa no sabor e na doçura, foi pensada para os dias quentes e ensolarados típicos da estação.

A novidade é composta de morango em pedaços leite, essência de baunilha e matcha (chá verde japonês) e custa em média R$ 15 (440 ml). No Espírito Santo, a marca conta com cinco lojas em Vitória e duas em Vila Velha. Mais informações: www.thecoffee.jp.

O Ichigo Matcha custa em média R$ 15 Crédito: Divulgação/The Coffee

VINÍCOLA GAÚCHA APRESENTA NOVOS VARIETAIS

A Cooperativa Vinícola Aurora, do Rio Grande do Sul, acaba de lançar três novos rótulos varietais (produzidos com uma única uva). Os tintos Marselan, Rebo e Petit Verdot somam-se aos outros vinhos da linha Varietal, que teve a sua primeira safra em 1986.

De origem francesa, resultado do cruzamento das castas Cabernet Sauvignon e Grenache, o Aurora Varietal Marselan tem aroma de fruta negra madura, amora, cassis, geleia de frutas vermelhas, baunilha e especiarias, vindos da curta passagem por carvalho. Na harmonização, pede massas com molhos intensos.

A vinícola lançou três novos varietais, vinhos produzidos com um só tipo de uva Crédito: Eduardo Benini

Já o Aurora Varietal Petit Verdot, também com uva originária da França, traz aroma de fruta negra madura, amora, cassis, geleia de frutas vermelhas, baunilha e especiarias, e vai bem com carne de cordeiro e hambúrguer com cebola caramelizada.

O Aurora Varietal Rebo, por sua vez, contém uvas originárias da Itália, resultantes do cruzamento entre Merlot e Teroldego. Com notas de uva passa e ameixa seca, evoluindo para figo em calda e toques finais de coco queimado, combina com pratos de sabores intensos. Tem passagem de 12 meses em barricas de carvalho.