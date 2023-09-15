Novo bistrô de Vitória traz em destaque a gastronomia europeia

Inspirado na gastronomia europeia mas com referências da cozinha afetiva brasileira, em especial a capixaba, o Caçarola Bistrot abre as portas em Vitória na próxima terça-feira, 19 de setembro, no bairro Barro Vermelho (Rua Dr. Guilherme Serrano, 142), sob o comando das sócias Edilene Chieppe e Bia Delmaestro.
Bia, a chef da casa, criou há sete anos com Edilene o bufê e marca de ultracongelados Caçarola Cozinha Artesanal, do qual faz parte agora esse novo restaurante.
O bistrô, que funcionará sem intervalo das 12h às 22h de terça a sábado (e aos domingos das 12h às 16h), dispõe de um salão climatizado com capacidade para 30 pessoas que poderá ser reservado para eventos, íntimos ou corporativos.
O cardápio será renovado a cada mês e tem a cozinha da França como base. "Estudei em uma escola francesa de culinária, então essa é a principal influência. Mas nossa ideia é estender para o mundo e incluir pratos da Itália, da Bélgica, da Alemanha e de vários outros países", conta Bia, que morou por 12 anos em Bruxelas.
Coxinha de frango com catupiry, bolinha de queijo com compota de goiabada picante, bacalhau com natas e risoto de cogumelo dividem lugar no menu atual com clássicos franceses, entre eles steak au poivre, boeuf bourguignon e tarte tatin.
Os preços dos pratos principais, todos individuais, vai variar entre R$ 48 e R$ 98* nos primeiros 30 dias de funcionamento. Para acompanhar, os vinhos da carta, selecionados pelo wine hunter Vicente Jorge, custarão a partir de R$ 65 a garrafa.
O Caçarola servirá almoço executivo de terça a sexta, das 12h às 15h, no seguinte formato: o cliente escolhe qualquer um dos pratos principais e ganha uma entrada (sopa ou salada) e a sobremesa do dia.
Aos sábados, o destaque será o cassoulet, especialidade francesa preparada com feijão branco, linguiça de pernil, coxa e sobrecoxa de pato e carne de porco. Reservas e mais informações: (27) 99993-3773.
* Valores apurados em 15/09/2023.
REDE DE RESTAURANTES LANÇA MENU EXECUTIVO
A rede de restaurantes Madero lançou nesta semana um menu de almoço executivo a R$ 63 por pessoa, que inclui entrada, prato e sobremesa, disponível de segunda a sexta até 17h.
Para abrir a refeição, o cliente pode escolher entre mini polpetas fritas e salada caesar. As opções de prato principal são espaguete com molho de queijo parmesão, lombinho à parmegiana, fraldinha grelhada e peito de frango também grelhado.
Os três últimos vêm com um acompanhamento à escolha, que pode ser arroz, fritas, salada, cesta de pães, farofa, legumes na manteiga, penne na manteiga ou pão de alho. A sobremesa inclusa é um brownie, embalado, para levar para casa.
As unidades do Madero no Espírito Santo ficam nos shoppings Vitória e Praia da Costa, situados na Capital e em Vila Velha respectivamente. Mais informações: @maderobrasil.
CAFETERIA CRIA BEBIDA INSPIRADA NA PRIMAVERA
Com a chegada da primavera no dia 23 de setembro, a rede de cafeterias The Coffee inclui em seu cardápio uma nova bebida, o Ichigo Matcha. A combinação, refrescante e intensa no sabor e na doçura, foi pensada para os dias quentes e ensolarados típicos da estação.
A novidade é composta de morango em pedaços leite, essência de baunilha e matcha (chá verde japonês) e custa em média R$ 15 (440 ml). No Espírito Santo, a marca conta com cinco lojas em Vitória e duas em Vila Velha. Mais informações: www.thecoffee.jp.
VINÍCOLA GAÚCHA APRESENTA NOVOS VARIETAIS
A Cooperativa Vinícola Aurora, do Rio Grande do Sul, acaba de lançar três novos rótulos varietais (produzidos com uma única uva). Os tintos Marselan, Rebo e Petit Verdot somam-se aos outros vinhos da linha Varietal, que teve a sua primeira safra em 1986.
De origem francesa, resultado do cruzamento das castas Cabernet Sauvignon e Grenache, o Aurora Varietal Marselan tem aroma de fruta negra madura, amora, cassis, geleia de frutas vermelhas, baunilha e especiarias, vindos da curta passagem por carvalho. Na harmonização, pede massas com molhos intensos.
Já o Aurora Varietal Petit Verdot, também com uva originária da França, traz aroma de fruta negra madura, amora, cassis, geleia de frutas vermelhas, baunilha e especiarias, e vai bem com carne de cordeiro e hambúrguer com cebola caramelizada.
O Aurora Varietal Rebo, por sua vez, contém uvas originárias da Itália, resultantes do cruzamento entre Merlot e Teroldego. Com notas de uva passa e ameixa seca, evoluindo para figo em calda e toques finais de coco queimado, combina com pratos de sabores intensos. Tem passagem de 12 meses em barricas de carvalho.
Os novos rótulos já estão à venda pelo e-commerce da Aurora e serão vendidos no Estado a partir de outubro, nos supermercados Perim e Carone, pelo preço estimado de R$ 42 a garrafa.