Aracruz Sabores: festival de gastronomia agita a Barra do Sahy

Frutos do mar, risotos, hambúrguer, cerveja artesanal e pastel com caldo de cana estão entre as opções do Festival Aracruz Sabores, que ganha sua terceira edição entre os dias 14 e 17 de setembro, de quinta a domingo, em um dos principais balneários do Norte do Estado, Barra do Sahy.
O evento acontecerá na Praça dos Corais, com entrada gratuita, e terá uma extensa programação gastronômica e cultural. A praça de alimentação vai contar com 12 estandes de restaurantes, bares e hamburguerias com expressão no município de Aracruz.
Um deles é o Purumar, tradicional casa de moquecas e frutos do mar na Praia dos Padres, local que também terá como representante o Bacutia Pub.
Os restaurantes Casebre do Jack, Casa Amarela e Bandiera Pizza também garantiram presença, assim como Bola 7 Botequim, Mamuti Espetinho, Amora Confeitaria, Bar da Juju, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Tô na Boa e Zizo.
COMIDA E BEBIDA
Nos estandes, os visitantes encontrarão desde coxinha de frango defumado até risoto de camarões com azeite trufado, espuma de cogumelos e crumble de parmesão. Os preços dos pratos e petiscos variam de R$ 9 a R$ 55, em média.
Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Pedra Beer e Três Torres são as cervejarias regionais do circuito, que traz ainda a coquetelaria do Tropical Drink e os vinhos finos da Adega Mendes.
Festival Aracruz Sabores
ARTESANATO INDÍGENA
Além dos comes e bebes, o festival terá espaço para o artesanato indígena, típico da região, e para variedades de café especial, produtos da agroindústria, queijos, itens de charcutaria e cutelaria, flores e plantas, doces artesanais e cachaças.
O cardápio musical do Aracruz Sabores inclui apresentações musicais do Projeto Preservarte, expoente da música erudita, e shows de rock com The Old Brothers e Nano Vianna, de MPB com Renato Sabaini e Marcos Bifão e samba fechando a programação no domingo, com Amigos da Bull.
“O Aracruz Sabores é um espaço diferenciado voltado para reunir a família, os apreciadores de boa gastronomia e música acústica de qualidade. É muito importante para o município receber um evento como esse, que vai gerar fluxo turístico e despertar a oportunidade de negócios locais”, afirma Eduardo Destefani, organizador do evento via Instituto Panela de Barro.
PROGRAMAÇÃO
QUINTA-FEIRA (14/09)
- 18h - Abertura
- Palco Aracruz:
- 20h - The Old Brothers (clássicos do rock)
- 22h - Paula Cassaro (rock nacional)
- 18h – Abertura
- Palco Aracruz:
- 20h - Vinil Box (rock nacional)
- 22h - Rubens Neto
- 15h - Abertura
- Espaço Aula-show:
- 17h - Mestre Cervejeiro Fabrício Torri (Cervejaria Três Torres)
- 18h - Aula-Show com a chef Letícia Sant'Anna (Restaurante Purumar)
- 19h - Aula-Show com o chef Alessandro Eller
- Palco Aracruz:
- 15h - Renato Sabaini e banda (MPB)
- 19h - Orquestra Dedilharcos (Instituto Preservarte)
- 21h - Marcos Bifão (música brasileira)
- 23h - Nano Vianna (rock nacional/releituras)
- 11h - Abertura
- Palco Aracruz:
- 13h - Marcelo Rocha e Naldo Ribeiro (MPB)
- 17h - Samba Amigos da Bull (samba)
3º FESTIVAL ARACRUZ SABORES
Quando: de 14 a 17 de setembro de 2023
Onde: Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz
Praça de alimentação: Restaurante Purumar, Restaurante Casa Amarela, Mamuti Espetinho, Bola 7 Botequim, Bandiera Pizza, Amora Confeitaria, Bacutia Pub, Bar da Juju, Casebre do Jack, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Quiosque Tô na Boa e Kioski Bar do Zizo. Outros: Adega Mendes Vinhos & Delicatéssen e Espaço Mercearia (cafés especiais, produtos da agroindústria artesanal, artesanato indígena, queijos, charcutaria, cutelaria, flores e plantas, cachaças e confeitaria)
Cervejarias e bar: Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Pedra Beer, Três Torres e Tropical Drink
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de Aracruz, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Mais informações: @aracruzsabores
Entrada gratuita.
Quando: de 14 a 17 de setembro de 2023
Onde: Praça dos Corais, Barra do Sahy, Aracruz
Praça de alimentação: Restaurante Purumar, Restaurante Casa Amarela, Mamuti Espetinho, Bola 7 Botequim, Bandiera Pizza, Amora Confeitaria, Bacutia Pub, Bar da Juju, Casebre do Jack, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Quiosque Tô na Boa e Kioski Bar do Zizo. Outros: Adega Mendes Vinhos & Delicatéssen e Espaço Mercearia (cafés especiais, produtos da agroindústria artesanal, artesanato indígena, queijos, charcutaria, cutelaria, flores e plantas, cachaças e confeitaria)
Cervejarias e bar: Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Pedra Beer, Três Torres e Tropical Drink
Realização: Instituto Panela de Barro com apoio da Prefeitura de Aracruz, da Aderes e do Governo do Estado do Espírito Santo por meio da Secretaria de Desenvolvimento
Mais informações: @aracruzsabores
Entrada gratuita.