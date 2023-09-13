Aracruz Sabores: festival de gastronomia agita a Barra do Sahy

Arroz de mariscos do Bacutia Pub está garantido na praça de alimentação Crédito: Allex Cordeiro

Frutos do mar, risotos, hambúrguer, cerveja artesanal e pastel com caldo de cana estão entre as opções do Festival Aracruz Sabores, que ganha sua terceira edição entre os dias 14 e 17 de setembro, de quinta a domingo, em um dos principais balneários do Norte do Estado, Barra do Sahy.

O evento acontecerá na Praça dos Corais, com entrada gratuita, e terá uma extensa programação gastronômica e cultural. A praça de alimentação vai contar com 12 estandes de restaurantes, bares e hamburguerias com expressão no município de Aracruz.

Um deles é o Purumar, tradicional casa de moquecas e frutos do mar na Praia dos Padres, local que também terá como representante o Bacutia Pub.

Os restaurantes Casebre do Jack, Casa Amarela e Bandiera Pizza também garantiram presença, assim como Bola 7 Botequim, Mamuti Espetinho, Amora Confeitaria, Bar da Juju, Nil Sabores Gourmet, Rota do Mar, Tô na Boa e Zizo.

COMIDA E BEBIDA

Nos estandes, os visitantes encontrarão desde coxinha de frango defumado até risoto de camarões com azeite trufado, espuma de cogumelos e crumble de parmesão. Os preços dos pratos e petiscos variam de R$ 9 a R$ 55, em média.

Moro, King Beer, Berger Beer, Meetbier, Pedra Beer e Três Torres são as cervejarias regionais do circuito, que traz ainda a coquetelaria do Tropical Drink e os vinhos finos da Adega Mendes.

Festival Aracruz Sabores

ARTESANATO INDÍGENA

Além dos comes e bebes, o festival terá espaço para o artesanato indígena, típico da região, e para variedades de café especial, produtos da agroindústria, queijos, itens de charcutaria e cutelaria, flores e plantas, doces artesanais e cachaças.

O cardápio musical do Aracruz Sabores inclui apresentações musicais do Projeto Preservarte, expoente da música erudita, e shows de rock com The Old Brothers e Nano Vianna, de MPB com Renato Sabaini e Marcos Bifão e samba fechando a programação no domingo, com Amigos da Bull.

“O Aracruz Sabores é um espaço diferenciado voltado para reunir a família, os apreciadores de boa gastronomia e música acústica de qualidade. É muito importante para o município receber um evento como esse, que vai gerar fluxo turístico e despertar a oportunidade de negócios locais”, afirma Eduardo Destefani, organizador do evento via Instituto Panela de Barro.

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (14/09)

18h - Abertura



Palco Aracruz:



20h - The Old Brothers (clássicos do rock)



22h - Paula Cassaro (rock nacional)

SEXTA-FEIRA (15/09)

18h – Abertura



Palco Aracruz:



20h - Vinil Box (rock nacional)



22h - Rubens Neto

SÁBADO (16/09)

15h - Abertura



Espaço Aula-show:



17h - Mestre Cervejeiro Fabrício Torri (Cervejaria Três Torres)



18h - Aula-Show com a chef Letícia Sant'Anna (Restaurante Purumar)



19h - Aula-Show com o chef Alessandro Eller



Palco Aracruz:



15h - Renato Sabaini e banda (MPB)



19h - Orquestra Dedilharcos (Instituto Preservarte)



21h - Marcos Bifão (música brasileira)



23h - Nano Vianna (rock nacional/releituras)

DOMINGO (17/09)

11h - Abertura



Palco Aracruz:



13h - Marcelo Rocha e Naldo Ribeiro (MPB)



17h - Samba Amigos da Bull (samba)

