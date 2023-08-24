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Gastronomia

Roda de Boteco em Colatina está garantido para outubro; veja os participantes

Cidade contará com 20 estabelecimentos participando do evento. Do Gerumin ao Bar do Loro, veja a lista de concorrentes que já estão preparando os cardápios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 24 de Agosto de 2023 às 16:50

Pratos do Roda de Boteco Colatina 2022
Alguns dos pratos participantes do Roda de Boteco Colatina 2022. Os deste ano ainda estão sendo elaborados pelos bares Crédito: Divulgação/Olho Gordo
Colatina é a próxima cidade a receber o famoso Roda de Boteco. O festival está marcado para acontecer entre os dias 7 de outubro e 5 de novembro, com 20 bares e botecos participantes (veja a lista no fim da matéria).
A dinâmica se mantém a mesma. Durante 30 dias, os estabelecimentos vão preparar petiscos específicos para o festival que serão avaliados pelo público. Além do sabor e da originalidade, serão avaliados o atendimento dos garçons, a limpeza do ambiente e a temperatura das bebidas. Os petiscos participantes estarão disponíveis a R$ 49,90 cada porção.
Os botecos e bares ainda estão no processo criativo de quais pratos vão concorrer. Lembrando que os melhores serão anunciados no Botecão, festa de encerramento do Roda de Boteco, que está marcado para o dia 11 de novembro. A organização ainda está definindo a atração a se apresentar. No ano passado, a atração foi Pedrinho do Cavaco.
Pedrinho do Cavaco foi atração do Botecão Colatina 2023
Pedrinho do Cavaco foi atração do Botecão Colatina 2022 Crédito: Olho Gordo
Na última edição do Roda de Colatina, o Bar do Gerumim foi o vencedor com o petisco “Qual dos dois?”, feito de tendão bovino e linguiça defumada no feijão, acompanhado de farofa na manteiga. O segundo lugar ficou com o Bar do Melotti, que apostou na “Delizia d’torre”, feito com camadas de polenta e linguiça cobertas com queijo parmesão grelhado e acompanhadas por geleia de abacaxi e pimenta e creme de queijo.
Roda de Boteco Colatina 2022: Qual dos Dois? - Bar do Gerumim
Roda de Boteco Colatina 2022: Qual dos Dois? - Bar do Gerumim Crédito: Divulgação/Olho Gordo

BARES CONFIRMADOS em 2023

  • Bar do Geraldinho
  • Bar Ladym
  • Bar Caraíva
  • Jardim da vila gastro
  • Casulo Grill
  • Gerumim
  • Bar do Euzebio
  • Bar do Loro
  • Empório São Miguel
  • Bar do Melotti
  • Space Gastrobar
  • Divina Beer
  • Cheiro Verde Restaurante
  • Bar do Garrucha
  • Degusta Castelo Branco
  • Bharem
  • Bar do Cleto
  • Parada dos Amigos
  • Corujinha's Bar
  • Aruna

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