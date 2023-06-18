Bar do Mineiro e Recanto Gastrobar vencem o Roda de Boteco 2023

O Recanto Gastrobar, de Vitória, e o Bar do Mineiro, da Serra, foram os vencedores do Roda de Boteco na Grande Vitória em 2023. O garçom Lorenzo Endringer, do Bar dos Amigos, foi o vencedor na categoria Melhor Atendimento e levou para casa R$ 1 mil em dinheiro.
Os melhores botecos, bares e garçons do festival, avaliados pelo público que frequentou os estabelecimentos participantes, foram anunciados na noite de sábado (17) durante a festa Botecão, em Vila Velha.
MELHORES BOTECOS DO ANO
Localizado em Jacaraípe, o Bar do Mineiro foi o campeão na categoria Melhor Boteco com o petisco Angu Vulcão, que é polenta mole com camadas de queijo, bacon e ragu (carne moída ao molho de tomate com manjericão), finalizada com farofa de torresmo.
O segundo lugar entre os botecos ficou para o Bar do Zé, de Santos Dumont, Vila Velha, que também participou com uma receita à base de polenta. O Veio pra Pocar é angu de fubá ao molho bolonhesa com couve refogada, queijo, banana-da-terra frita e linguiça da roça.
Já o Smash Beer, de Jardim Camburi, na Capital, conquistou a terceira colocação na categoria com o petisco Bompadaná, feito de copa lombo acebolada, abacaxi grelhado, purê de mandioca com requeijão, farofa de soja e geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça.
MELHORES BARES DO ANO
O número um deste ano na categoria Melhor Bar foi o Recanto Gastrobar, localizado na Praia do Suá, em Vitória. O representante da casa na disputa foi O Mistério do Porco: costelinha de porco ao barbecue desfiada com cobertura gratinada de musseline de batata, queijos, bacon e banana-da-terra.
O segundo lugar ficou para o Bar do Paulista, de Colina de Laranjeiras, Serra, inscrito com o bolinho de costela bovina defumada, e o terceiro no pódio é o canela-verde Bar dos Meninos, que também serviu bolinho, o Rabadinha (rabada desfiada, bacon e calabresa).
RESULTADO DO RODA DE BOTECO 2023
CATEGORIA MELHOR BOTECO
- 1º lugar - Bar do Mineiro, de Jacaraípe, Serra. Petisco: Angu Vulcão. Nota geral: 9,914.
- 2º lugar - Bar do Zé, de Santos Dumont, Vila Velha. Petisco: Veio pra Pocar. Nota geral: 9.890.
- 3º lugar - Smash Beer, de Jardim Camburi, Vitória. Petisco: Bompadaná. Nota geral: 9,833.
CATEGORIA MELHOR BAR
- 1º lugar - Recanto Gastrobar, da Praia do Suá, Vitória. Petisco: O Mistério do Porco. Nota geral: 9,856.
- 2º lugar - Bar do Paulista, de Colina de Laranjeiras, Serra. Petisco: Bolinho de Costela. Nota geral: 9,762.
- 3º lugar - Bar dos Meninos, de Itapuã, Vila Velha. Petisco: Rabadinha. Nota geral: 9,726.
CATEGORIA MELHOR ATENDIMENTO
- 1º lugar/Prêmio de R$ 1 mil - Lorenzo Endringer, do Bar dos Amigos (Vila Velha). Nota geral: 9,948.
- 2º lugar/Prêmio de R$ 750 - Júnior Carlos Marques, do Bar do Zé (Vila Velha). Nota geral: 9,935.
- 3º lugar/Prêmio de R$ 500 - Elizângela Mendes Mota, do JP Petiscaria (Vila Velha). Nota geral: 9,864.
CONCURSO GASTRONÔMICO
Os campeões do Roda de Boteco foram escolhidos pelo público, que frequentou os estabelecimentos participantes para comer e votar entre os dias 11 de maio e 11 de junho. O Roda de Boteco 2023 contou com 40 bares e botecos na Grande Vitória.
Durante o concurso, foram avaliados sabor do petisco, originalidade da receita, higiene do ambiente, temperatura da bebida e atendimento do garçom. Na votação deste ano, foram recebidos aproximadamente 40 mil votos.
Os resultado foi revelado no palco do Botecão, a festa de encerramento do festival, que recebeu shows de Turma do Pagode e Fundo de Quintal, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha.
Com informações da assessoria de imprensa do festival Roda de Boteco.