Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja lista

Roda de Boteco 2023 acontece em 40 bares da Grande Vitória

Festival será realizado até 11 de junho com petiscos a R$ 45,90 e a festa Botecão terá shows de Turma do Pagode e Fundo de Quintal
Evelize Calmon

Publicado em 09 de Maio de 2023 às 18:44

Atenção, boêmios! Está no ar o Roda de Boteco 2023, um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo.
A edição Grande Vitória, da qual participam 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, vai acontecer até o dia 11 de junho, que cai em um domingo.
Até lá, o público vai avaliar e dar nota aos petiscos criados especialmente para o evento, e os campeões serão conhecidos no Botecão, festa de encerramento que reúne todos os participantes ao som de samba.
No evento, marcado para 16 e 17 de junho, já estão confirmados shows de Turma do Pagode e Fundo de Quintal
Durante o Roda 2023, cada petisco será vendido a R$ 45,90, e o valor dá direito a uma cerveja de cortesia (Antarctica Original). Na votação popular, os estabelecimentos disputam os títulos de Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom. Em cada uma dessas categorias, os troféus serão entregues aos três primeiros colocados. 

Para ajudar a eleger os vencedores do Roda de Boteco, basta pedir qualquer um dos petiscos nos bares participantes (veja a lista completa abaixo) e avaliar, na cédula do evento, temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e sabor do petisco.

OS 40 PETISCOS DO RODA DE BOTECO 2023*

*Os horários de funcionamento dos bares foram divulgados pela assessoria de imprensa do evento. Recomendamos que confirme a disponibilidade antes de visitar o local escolhido.

01

SOTAQUE BAIANO

A Oca - Baianinho: bolinho de feijão-fradinho, abóbora e carne seca, levemente apimentado, servido com molho de goiabada picante e maionese caseira. Horários: de quarta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. O estabelecimento é parceiro do Clube A Gazeta. FOTOS: Bruno Coelho 

02

JOELHO SUCULENTO

Bar do Getúlio - Joelho de porco cozido no feijão-manteiga, servido com chucrute e farofa da casa. Horários: de segunda a sexta, das 16h30 à 0h. Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. 

03

FEIJÃO INCREMENTADO

Bar do Gil - Feijão Canela-verde: feijão-vermelho com costela suína defumada, paio, bacon, banana-da-terra e pimentões verde e vermelho, temperado com alho-poró e pimenta-dedo-de-moça. Horários: segunda e terça, das 16h à 0h; de quarta a sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 18h. Endereço: Rua Humberto Pereira, 3, Praia de Itaparica, Vila Velha.

04

PARA FÃS DE SURURU

Bar do Mancha - Sururu Cremoso: moqueca de sururu com creme de leite, leite de coco e especiarias. Horários: de segunda a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 18h. Endereço: Rua Ferreira Coelho, 100, Praia do Suá, Vitória. 

05

POLENTA ELABORADA

Bar do Mineiro - Angu Vulcão: polenta mole com camadas de ragu (carne moída ao molho de tomate com manjericão) e de queijo muçarela e bacon, finalizada com farofa de torresmo. Horários: de segunda a sábado, das 12h às 22h. Endereço: Av. Abido Saad, 262, Parque Jacaraípe, Serra. 

06

BACALHAU NO RECHEIO

Bar do Orestes - Pastel Capixaba: porção de seis pastéis de massa fina com recheio à base de bacalhau, azeitona e palmito, acompanhada de maionese caseira. Horários: de segunda a sexta, das 8h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 18h. Endereço: Av. Francisco Generoso da Fonseca, 27, Jardim da Penha, Vitória. 

07

GOSTINHO DEFUMADO

Bar do Paulista - Bolinho de costela bovina defumada por 18 horas e desfiada. Moldado e empanado em farinha panko. Horários: de terça a sexta, das 16h às 23h; sábado e domingo, das 13h às 21h30. Endereço: Rua Monte Caparaó, 38, Colina de Laranjeiras, Serra. 

08

ANGU NO CAPRICHO

Bar do Zé - Veio pra pocar!: angu de fubá ao molho bolonhesa com couve refogada, queijo, banana-da-terra frita e linguiça da roça. Horários: de segunda a sexta, das 16h às 23h40; sábado, das 9h às 16h. Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. 

09

QUATRO COMBINAÇÕES

Bar dos Amigos - Quarteto Fantástico: porção de 20 bolinhos, sendo cinco de banana-da-terra com recheio de costela; cinco de feijoada; cinco de abóbora com recheio de carne seca; e cinco de pernil com jiló. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 11h às 22h. Endereço: Rua São Paulo, 3009, Itapuã, Vila Velha. 

10

RABADA IMPERDÍVEL

Bar dos Meninos - Rabadinha: bolinho de rabada desfiada com bacon e calabresa, acompanhado de molho especial. Horários: de segunda a sexta, das 18h à 0h, sábado, das 16h à Oh; domingo, das 15h às 22h. Endereço: Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha. 

11

LINGUIÇA E CARNE DE SOL

Escritório Bar e Botequim Hora Extra - porção com cinco bolinhos de linguiça com carne de sol e cream cheese. Horários: de terça a quinta, das 18h à 1h; sexta e sábado, das 18h às 2h; domingo, das 17h à 0h. Endereço: Rua das Cruzadas, 127, Vila Palestina, Cariacica. 

12

COSTELA NO BAFO

Empório Bohemio - Croquetes sem massa, feitos de costela bovina assada lentamente no bafo, desfiada e temperada, servida com molho da casa. Horários: de terça a sexta, das 16h à 0h; sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 19h. Endereço: Rua Saúl Navarro, 368, Lojas 5 e 6, Praia do Canto, Vitória. 

13

CAMARÃO AMANTEIGADO

Caranguejo Três Irmãos - Camarão à Surpresa: creme de aipim com camarão na manteiga de garrafa, queijo muçarela gratinado, camarão médio e torradas amanteigadas com orégano. Horários: de terça a sábado, das 11h às 23h59; domingo, das 11h às 22h. Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha. 

14

CREMOSO E CROCANTE

Barretos Churrascaria e Petiscaria - Bolinho de rabada com recheio de requeijão, empanado e frito. Horários: de quarta a sexta, das 17h às 23h30; sábado e domingo, das 11h às 23h. Endereço: Rua Monte Líbano, 61, Colina de Laranjeiras, Serra. 

15

QUEIJO COM FRUTAS

Detinha's Bar - Camarão à Baronesa: batata baroa salteada na manteiga de garrafa, coberta com creme de camarão com leite de coco, creme de queijo meia cura e abacaxi maçaricado. Horários: quarta e quinta, das 17h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Endereço: Ladeira Manoel Mindela, 381, Ilha de Santa Maria, Vitória. 

16

RELEITURA DE UM CLÁSSICO

Espetaria e Petiscaria do Gugu - Rabada na Lata: rabada desfiada acompanhada de polenta frita crocantes em cama de agrião fresco. Horários: de segunda a sexta, das 18 à 0h. Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. 

17

CESTINHAS E TARTELETES

Giga Byte Gastrobar - Enrabichado: porção com cestinhas recheadas de purê de banana-da-terra com vinagrete de moela e tarteletes de tapioca recheados de lombo de porco cremoso e finalizados com crispy de ora-pro-nóbis. Horários: de terça a quinta, das 18h à 0h; de sexta a sábado, das 18h às 2h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua 15 de novembro, 51, Parque Infantil, Cariacica.

18

RECEITA MINEIRA

Gostinho Mineiro - Trem de Minas: creme de aipim com moranga acompanhado por mix de carnes desfiadas (rabada, peito de boi, carne seca e linguiça calabresa), couve picada, torresminhos, queijo ralado e pimenta biquinho. Horários: de quinta a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 11h às 17h. Endereço: Rua Flocos, 51, Jardim Colorado, Vila Velha.

19

CORAÇÃOZINHO FRITO

Ilios - Coração da Ilha: coração de frango empanado e recheado com queijo. Horários: de terça a quinta, das 10h às 22h; sexta, das 9h às 23h; sábado, das 9h à 0h; domingo das 10h às 18h. Endereço: Av. Dante Michelini, 4170, Quiosques 10 e 11, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.

20

TORTA PARA PETISCAR

Jardim Bar e Petiscaria - Capixaba Power: torta capixaba em versão petisco. Horários: de quarta a domingo, das 17h à 0h. Endereço: Av. Espírito Santo, 18, Jardim América, Cariacica. 

21

DUPLA INFALÍVEL

Jojo Gastrobar - Lampião e Maria Bonita: purê de abóbora gratinado com ragu de carne seca. Horários: de terça a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha. 

22

GOSTOSO DE VERDADE

JP Petiscaria & Restaurante - Mentira Gourmet: massinhas crocantes acompanhadas de creme de queijo, camarão, bacon e coentro. Horários: de segunda a quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h à 1h; sábado das 11h à 0h; domingo, das 11h às 22h. Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1741 , Soteco, Vila Velha. 

23

TOQUE DE CACHAÇA

Kchaça Brasil - Bacalhau do Kchaça: porção com oito croquetes de bacalhau à base de batata-doce, palmito e queijo, servida com molhos agridoce e de alho reduzido na cachaça. Horários: de segunda a domingo, das 18h à 0h. Endereço: Rua Castelo, 208, Vila Capixaba, Cariacica. 

24

NO ALTO DO MORRO

Made in Roça - Cadim da Roça: bolinho de aipim com queijo, empanado e frito, coberto com alcatra feita na pressão com cerveja preta. Horários: de quarta a domingo, das 15h às 22h. Endereço: Travessa Angelina Martins Leal, 22, Morro do Moreno, Praia da Costa, Vila Velha.

25

CASQUINHA EM CAMBURI

Maho Gastrobar - Casquinha de siri coberta com requeijão cremoso e parmesão, gratinada, acompanhada por vinagrete de coentro, cebola roxa, tomate e farofinha na manteiga. Horários: de terça a sexta, das 12h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 5, Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória.

26

AGRIDOCE E APIMENTADO

Marangas Bar - Banana Balls: bolinhos de banana-da-terra recheados com carne seca e queijo, acompanhados de banana chips e molho agridoce levemente apimentado. Horários: de segunda a sexta, das 17h30 às 23h30; sábado, das 11h às 17h. Endereço: Av. Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha. 

27

QUITUTE CAIPIRA

Mistura's Bar - Aipim Caipira: bolinho de aipim e linguiça caseira suina acebolada. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 17h. Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, República, Vitória.

28

SURPRESA DO CHEF

Petiscaria do Jojo's - Trio Surpresinha: croquete de pernil com queijo, bolinho de rabada e bolinho surpresa da casa. Horários: de terça a sexta, das 17h30 à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 16h. Endereço: Rua Henrique Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha.

29

MEL DE CACAU

Petisco das Meninas - Nativos: filé de pescada empanado na panko acompanhado por geleia agridoce de mel de cacau, chutney picante de banana e cubos de manga fresca servidos em cabaça de cacau. Horários: de segunda a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. 

30

PIRÃO DIFERENTÃO

Postinho Bar e Petiscaria - Pirão ao Costelão: massa aberta feita com pirão de milho e recheada com costela desfiada, cream cheese e queijo flambado. Horários: de segunda a sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 10h à 0h. Endereço: Rua Maria de Oliveira Maresguia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha.

31

NA BEIRA DA PRAIA

Praieiro - Tulipas Recheadas: tulipas de frango temperadas, recheadas com queijo, empanadas e fritas. Horários: de segunda a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av Dante Michelini, 4470, Quiosque 12, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória. 

32

SABORES DO NORDESTE

Recanto do Feijão - Trio Nordestino: carne seca acebolada, farofa de cuscuz e vinagrete. Horários: de terça a domingo, das 17h às 23h30. Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. 

33

COSTELINHA ESCONDIDA

Recanto Gastrobar - O Mistério do Porco: costelinha de porco ao barbecue desfiada, coberta com musseline de batata com queijos muçarela e Catupiry e finalizada com queijo gratinado, bacon e banana-da-terra. Horários: de terça a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 15h à 0h. Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória. 

34

ARROZ PRAIANO

Regina Maris da Praia - Paella frita: bolinhos de arroz com mariscos. Horários: todos os dias, das 9h às 23h. Endereço: Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.  

35

BAIÃO COM INSPIRAÇÃO

Regina Maris Bar e Restaurante - Baião de Dois à moda Regina Maris: combinado de carne de sol, feijão-fradinho e arroz em molho de queijo coalho. Horários: de segunda a domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha. 

36

CORDEIRO NA CERVEJA

Rodrig's Steak & Beer - Bolinho de cordeiro marinado na cerveja recheado com Catupiry e acompanhado por molho de hortelã agridoce. Horários: de terça a sexta, das 11h às 14h30 e das 18h à 0h; sábado, das 12h à 0h. Endereço: Rua Dalmácia de Jesus, 2, São Geraldo, Cariacica. 

37

MOELA COM BANANA

Sheik's Bar - Moela embananada: moela de frango com polenta acompanhada de banana-da-terra. Horários: de terça a sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 19h. Endereço: Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Itapuã, Vila Velha.

38

BEM APRESENTADO

Smash Beer - Bompadaná: copa lombo acebolada com abacaxi grelhado, acompanhada por purê de mandioca com requeijão, farofa de soja e geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 12h às 23h30; domingo, das 12h às 18h. Endereço: Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi, Vitória. 

39

BELISQUETE DE PERNIL

Só Santo Botequim - Croquete do Só Santo: croquetes de pernil recheados com queijo e servidos com molho especial da casa. Horários: de terça a quinta, das 16h à 0h; sexta, das 18h à 1h; sábado, das 12h à 1h; domingo, das 15h às 23h. Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha. 

40

CHORIPÁN NA BRASA

Spettaria & Cia - Porquinho na Lama: choripán assado na brasa com chimichurri e coberto com queijo parmesão derretido, acompanhado por pães de chocolate. Horários: de segunda a domingo, das 18h às 23h. Endereço: Rua Itacibá, 135, Praia de Itaparica, Vila Velha. 
RODA DE BOTECO 2023
Quando: de 11 de maio a 11 de junho
Onde: em 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra 
Quanto: R$ 45,90 por petisco (o valor inclui cerveja Antarctica Original de cortesia)
Festa de encerramento (Botecão): 16 e 17 de junho, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Os ingressos já estão à venda pelo site Brasil Ticket
Mais informações: @rodadeboteco (Instagram). 

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados