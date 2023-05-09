Roda de Boteco 2023 acontece em 40 bares da Grande Vitória

Atenção, boêmios! Está no ar o Roda de Boteco 2023, um dos maiores e mais aguardados festivais gastronômicos do Espírito Santo.
A edição Grande Vitória, da qual participam 40 bares e botecos em Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, vai acontecer até o dia 11 de junho, que cai em um domingo.
Até lá, o público vai avaliar e dar nota aos petiscos criados especialmente para o evento, e os campeões serão conhecidos no Botecão, festa de encerramento que reúne todos os participantes ao som de samba.
No evento, marcado para 16 e 17 de junho, já estão confirmados shows de Turma do Pagode e Fundo de Quintal.
Durante o Roda 2023, cada petisco será vendido a R$ 45,90, e o valor dá direito a uma cerveja de cortesia (Antarctica Original). Na votação popular, os estabelecimentos disputam os títulos de Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom. Em cada uma dessas categorias, os troféus serão entregues aos três primeiros colocados.
Para ajudar a eleger os vencedores do Roda de Boteco, basta pedir qualquer um dos petiscos nos bares participantes (veja a lista completa abaixo) e avaliar, na cédula do evento, temperatura da bebida, higiene do estabelecimento, atendimento do garçom e sabor do petisco.
OS 40 PETISCOS DO RODA DE BOTECO 2023*
*Os horários de funcionamento dos bares foram divulgados pela assessoria de imprensa do evento. Recomendamos que confirme a disponibilidade antes de visitar o local escolhido.
01
SOTAQUE BAIANO
A Oca - Baianinho: bolinho de feijão-fradinho, abóbora e carne seca, levemente apimentado, servido com molho de goiabada picante e maionese caseira. Horários: de quarta a sábado, das 12h às 23h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. O estabelecimento é parceiro do Clube A Gazeta. FOTOS: Bruno Coelho
02
JOELHO SUCULENTO
Bar do Getúlio - Joelho de porco cozido no feijão-manteiga, servido com chucrute e farofa da casa. Horários: de segunda a sexta, das 16h30 à 0h. Endereço: Rua Antero Rosa, 95, Nossa Senhora da Penha, Vila Velha.
03
FEIJÃO INCREMENTADO
Bar do Gil - Feijão Canela-verde: feijão-vermelho com costela suína defumada, paio, bacon, banana-da-terra e pimentões verde e vermelho, temperado com alho-poró e pimenta-dedo-de-moça. Horários: segunda e terça, das 16h à 0h; de quarta a sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 18h. Endereço: Rua Humberto Pereira, 3, Praia de Itaparica, Vila Velha.
04
PARA FÃS DE SURURU
Bar do Mancha - Sururu Cremoso: moqueca de sururu com creme de leite, leite de coco e especiarias. Horários: de segunda a sexta, das 17h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 18h. Endereço: Rua Ferreira Coelho, 100, Praia do Suá, Vitória.
05
POLENTA ELABORADA
Bar do Mineiro - Angu Vulcão: polenta mole com camadas de ragu (carne moída ao molho de tomate com manjericão) e de queijo muçarela e bacon, finalizada com farofa de torresmo. Horários: de segunda a sábado, das 12h às 22h. Endereço: Av. Abido Saad, 262, Parque Jacaraípe, Serra.
06
BACALHAU NO RECHEIO
Bar do Orestes - Pastel Capixaba: porção de seis pastéis de massa fina com recheio à base de bacalhau, azeitona e palmito, acompanhada de maionese caseira. Horários: de segunda a sexta, das 8h às 19h; sábado e domingo, das 9h às 18h. Endereço: Av. Francisco Generoso da Fonseca, 27, Jardim da Penha, Vitória.
07
GOSTINHO DEFUMADO
Bar do Paulista - Bolinho de costela bovina defumada por 18 horas e desfiada. Moldado e empanado em farinha panko. Horários: de terça a sexta, das 16h às 23h; sábado e domingo, das 13h às 21h30. Endereço: Rua Monte Caparaó, 38, Colina de Laranjeiras, Serra.
08
ANGU NO CAPRICHO
Bar do Zé - Veio pra pocar!: angu de fubá ao molho bolonhesa com couve refogada, queijo, banana-da-terra frita e linguiça da roça. Horários: de segunda a sexta, das 16h às 23h40; sábado, das 9h às 16h. Endereço: Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha.
09
QUATRO COMBINAÇÕES
Bar dos Amigos - Quarteto Fantástico: porção de 20 bolinhos, sendo cinco de banana-da-terra com recheio de costela; cinco de feijoada; cinco de abóbora com recheio de carne seca; e cinco de pernil com jiló. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 11h às 22h. Endereço: Rua São Paulo, 3009, Itapuã, Vila Velha.
10
RABADA IMPERDÍVEL
Bar dos Meninos - Rabadinha: bolinho de rabada desfiada com bacon e calabresa, acompanhado de molho especial. Horários: de segunda a sexta, das 18h à 0h, sábado, das 16h à Oh; domingo, das 15h às 22h. Endereço: Rua Goiânia, 293, Itapuã, Vila Velha.
11
LINGUIÇA E CARNE DE SOL
Escritório Bar e Botequim Hora Extra - porção com cinco bolinhos de linguiça com carne de sol e cream cheese. Horários: de terça a quinta, das 18h à 1h; sexta e sábado, das 18h às 2h; domingo, das 17h à 0h. Endereço: Rua das Cruzadas, 127, Vila Palestina, Cariacica.
12
COSTELA NO BAFO
Empório Bohemio - Croquetes sem massa, feitos de costela bovina assada lentamente no bafo, desfiada e temperada, servida com molho da casa. Horários: de terça a sexta, das 16h à 0h; sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 19h. Endereço: Rua Saúl Navarro, 368, Lojas 5 e 6, Praia do Canto, Vitória.
13
CAMARÃO AMANTEIGADO
Caranguejo Três Irmãos - Camarão à Surpresa: creme de aipim com camarão na manteiga de garrafa, queijo muçarela gratinado, camarão médio e torradas amanteigadas com orégano. Horários: de terça a sábado, das 11h às 23h59; domingo, das 11h às 22h. Endereço: Av. Fortaleza, 18, Itapuã, Vila Velha.
14
CREMOSO E CROCANTE
Barretos Churrascaria e Petiscaria - Bolinho de rabada com recheio de requeijão, empanado e frito. Horários: de quarta a sexta, das 17h às 23h30; sábado e domingo, das 11h às 23h. Endereço: Rua Monte Líbano, 61, Colina de Laranjeiras, Serra.
15
QUEIJO COM FRUTAS
Detinha's Bar - Camarão à Baronesa: batata baroa salteada na manteiga de garrafa, coberta com creme de camarão com leite de coco, creme de queijo meia cura e abacaxi maçaricado. Horários: quarta e quinta, das 17h às 23h; sexta e sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 18h. Endereço: Ladeira Manoel Mindela, 381, Ilha de Santa Maria, Vitória.
16
RELEITURA DE UM CLÁSSICO
Espetaria e Petiscaria do Gugu - Rabada na Lata: rabada desfiada acompanhada de polenta frita crocantes em cama de agrião fresco. Horários: de segunda a sexta, das 18 à 0h. Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha.
17
CESTINHAS E TARTELETES
Giga Byte Gastrobar - Enrabichado: porção com cestinhas recheadas de purê de banana-da-terra com vinagrete de moela e tarteletes de tapioca recheados de lombo de porco cremoso e finalizados com crispy de ora-pro-nóbis. Horários: de terça a quinta, das 18h à 0h; de sexta a sábado, das 18h às 2h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua 15 de novembro, 51, Parque Infantil, Cariacica.
18
RECEITA MINEIRA
Gostinho Mineiro - Trem de Minas: creme de aipim com moranga acompanhado por mix de carnes desfiadas (rabada, peito de boi, carne seca e linguiça calabresa), couve picada, torresminhos, queijo ralado e pimenta biquinho. Horários: de quinta a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 11h às 17h. Endereço: Rua Flocos, 51, Jardim Colorado, Vila Velha.
19
CORAÇÃOZINHO FRITO
Ilios - Coração da Ilha: coração de frango empanado e recheado com queijo. Horários: de terça a quinta, das 10h às 22h; sexta, das 9h às 23h; sábado, das 9h à 0h; domingo das 10h às 18h. Endereço: Av. Dante Michelini, 4170, Quiosques 10 e 11, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.
20
TORTA PARA PETISCAR
Jardim Bar e Petiscaria - Capixaba Power: torta capixaba em versão petisco. Horários: de quarta a domingo, das 17h à 0h. Endereço: Av. Espírito Santo, 18, Jardim América, Cariacica.
21
DUPLA INFALÍVEL
Jojo Gastrobar - Lampião e Maria Bonita: purê de abóbora gratinado com ragu de carne seca. Horários: de terça a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 17h. Endereço: Rua Castelo Branco, 808, Praia da Costa, Vila Velha.
22
GOSTOSO DE VERDADE
JP Petiscaria & Restaurante - Mentira Gourmet: massinhas crocantes acompanhadas de creme de queijo, camarão, bacon e coentro. Horários: de segunda a quinta, das 17h à 0h; sexta, das 17h à 1h; sábado das 11h à 0h; domingo, das 11h às 22h. Endereço: Av. Ministro Salgado Filho, 1741 , Soteco, Vila Velha.
23
TOQUE DE CACHAÇA
Kchaça Brasil - Bacalhau do Kchaça: porção com oito croquetes de bacalhau à base de batata-doce, palmito e queijo, servida com molhos agridoce e de alho reduzido na cachaça. Horários: de segunda a domingo, das 18h à 0h. Endereço: Rua Castelo, 208, Vila Capixaba, Cariacica.
24
NO ALTO DO MORRO
Made in Roça - Cadim da Roça: bolinho de aipim com queijo, empanado e frito, coberto com alcatra feita na pressão com cerveja preta. Horários: de quarta a domingo, das 15h às 22h. Endereço: Travessa Angelina Martins Leal, 22, Morro do Moreno, Praia da Costa, Vila Velha.
25
CASQUINHA EM CAMBURI
Maho Gastrobar - Casquinha de siri coberta com requeijão cremoso e parmesão, gratinada, acompanhada por vinagrete de coentro, cebola roxa, tomate e farofinha na manteiga. Horários: de terça a sexta, das 12h às 22h; sábado e domingo, das 10h às 22h. Endereço: Av. Dante Michelini, Quiosque 5, Praia de Camburi, Mata da Praia, Vitória.
26
AGRIDOCE E APIMENTADO
Marangas Bar - Banana Balls: bolinhos de banana-da-terra recheados com carne seca e queijo, acompanhados de banana chips e molho agridoce levemente apimentado. Horários: de segunda a sexta, das 17h30 às 23h30; sábado, das 11h às 17h. Endereço: Av. Junior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha.
27
QUITUTE CAIPIRA
Mistura's Bar - Aipim Caipira: bolinho de aipim e linguiça caseira suina acebolada. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 11h à 0h; domingo, das 11h às 17h. Endereço: Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, República, Vitória.
28
SURPRESA DO CHEF
Petiscaria do Jojo's - Trio Surpresinha: croquete de pernil com queijo, bolinho de rabada e bolinho surpresa da casa. Horários: de terça a sexta, das 17h30 à 0h; sábado, das 12h à 0h; domingo, das 12h às 16h. Endereço: Rua Henrique Pereira, 11, Itaparica, Vila Velha.
29
MEL DE CACAU
Petisco das Meninas - Nativos: filé de pescada empanado na panko acompanhado por geleia agridoce de mel de cacau, chutney picante de banana e cubos de manga fresca servidos em cabaça de cacau. Horários: de segunda a sábado, das 18h às 23h; domingo, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Endereço: Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra.
30
PIRÃO DIFERENTÃO
Postinho Bar e Petiscaria - Pirão ao Costelão: massa aberta feita com pirão de milho e recheada com costela desfiada, cream cheese e queijo flambado. Horários: de segunda a sexta, das 17h à 0h; sábado e domingo, das 10h à 0h. Endereço: Rua Maria de Oliveira Maresguia, 7, Praia de Itaparica, Vila Velha.
31
NA BEIRA DA PRAIA
Praieiro - Tulipas Recheadas: tulipas de frango temperadas, recheadas com queijo, empanadas e fritas. Horários: de segunda a domingo, das 10h às 20h. Endereço: Av Dante Michelini, 4470, Quiosque 12, Praia de Camburi, Jardim Camburi, Vitória.
32
SABORES DO NORDESTE
Recanto do Feijão - Trio Nordestino: carne seca acebolada, farofa de cuscuz e vinagrete. Horários: de terça a domingo, das 17h às 23h30. Endereço: Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha.
33
COSTELINHA ESCONDIDA
Recanto Gastrobar - O Mistério do Porco: costelinha de porco ao barbecue desfiada, coberta com musseline de batata com queijos muçarela e Catupiry e finalizada com queijo gratinado, bacon e banana-da-terra. Horários: de terça a sexta, das 18h à 0h; sábado, das 15h à 0h. Endereço: Rua Ulisses Sarmento, 232, Praia do Suá, Vitória.
34
ARROZ PRAIANO
Regina Maris da Praia - Paella frita: bolinhos de arroz com mariscos. Horários: todos os dias, das 9h às 23h. Endereço: Av. Dante Michelini, 1080, Quiosque 3, Praia de Camburi, Jardim da Penha, Vitória.
35
BAIÃO COM INSPIRAÇÃO
Regina Maris Bar e Restaurante - Baião de Dois à moda Regina Maris: combinado de carne de sol, feijão-fradinho e arroz em molho de queijo coalho. Horários: de segunda a domingo, das 11h à 0h. Endereço: Rua Deolindo Perim, 79, Itapuã, Vila Velha.
36
CORDEIRO NA CERVEJA
Rodrig's Steak & Beer - Bolinho de cordeiro marinado na cerveja recheado com Catupiry e acompanhado por molho de hortelã agridoce. Horários: de terça a sexta, das 11h às 14h30 e das 18h à 0h; sábado, das 12h à 0h. Endereço: Rua Dalmácia de Jesus, 2, São Geraldo, Cariacica.
37
MOELA COM BANANA
Sheik's Bar - Moela embananada: moela de frango com polenta acompanhada de banana-da-terra. Horários: de terça a sábado, das 10h à 0h; domingo, das 10h às 19h. Endereço: Rua Dr. Jair de Andrade, 434, Itapuã, Vila Velha.
38
BEM APRESENTADO
Smash Beer - Bompadaná: copa lombo acebolada com abacaxi grelhado, acompanhada por purê de mandioca com requeijão, farofa de soja e geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça. Horários: de terça a sexta, das 17h à 0h; sábado, das 12h às 23h30; domingo, das 12h às 18h. Endereço: Av. Judith Leão Castelo Ribeiro, 510, Jardim Camburi, Vitória.
39
BELISQUETE DE PERNIL
Só Santo Botequim - Croquete do Só Santo: croquetes de pernil recheados com queijo e servidos com molho especial da casa. Horários: de terça a quinta, das 16h à 0h; sexta, das 18h à 1h; sábado, das 12h à 1h; domingo, das 15h às 23h. Endereço: Rua Castelo Branco, 815, Praia da Costa, Vila Velha.
40
CHORIPÁN NA BRASA
Spettaria & Cia - Porquinho na Lama: choripán assado na brasa com chimichurri e coberto com queijo parmesão derretido, acompanhado por pães de chocolate. Horários: de segunda a domingo, das 18h às 23h. Endereço: Rua Itacibá, 135, Praia de Itaparica, Vila Velha.
RODA DE BOTECO 2023
Quando: de 11 de maio a 11 de junho
Onde: em 40 bares e botecos de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra
Quanto: R$ 45,90 por petisco (o valor inclui cerveja Antarctica Original de cortesia)
Festa de encerramento (Botecão): 16 e 17 de junho, no estacionamento externo do Shopping Vila Velha. Os ingressos já estão à venda pelo site Brasil Ticket.
Mais informações: @rodadeboteco (Instagram).
