Novo bar de Vitória aposta em bolinhos, chapas e happy hour

Quem passa pela Rua do Canal, no trecho entre os bairros Jardim da Penha e Pontal de Camburi, pode perceber que a região virou um reduto de gastronomia. O mais novo point dessa área, que reúne diversos bares e restaurantes, é o Barenna Gastrobar, aberto em fevereiro.
A casa serve desde chapas de grelhados até torres de drinques. "Nossa proposta é servir comida boa em um ambiente divertido e descontraído, tanto para quem faz 'esquenta' antes da balada como para a família com crianças que sai para comer fora", explica a proprietária, Leticia Bettini.
Para receber os pequenos, o bar disponibiliza uma brinquedoteca com acesso gratuito para clientes em atendimento. Aos sábados e domingos, dias de maior movimento, a área kids conta com recreador.
Já para quem curte happy hour, o atrativo é a promoção de chope (Heineken) às terças e quintas, das 17h às 20h. Nesse período, a caneca com 400ml sai de R$ 17 por R$ 14. Às quartas, mulheres ganham dose dupla de gim tônica e moscow mule.
No cardápio, assinado pela chef Ana Cláudia de Paulo, o chamariz são as chapas, em sete versões: nordestina, linguiça, picanha, ancho, salmão, costela suína e frutos do mar (a partir de R$ 110, para compartilhar).
Os bolinhos de costelinha suína com queijo e os dadinhos de salmão recheados com cream cheese acabaram de entrar na carta, que traz ainda pratos individuais e panelinhas.
O Barenna tem música ao vivo nos finais de semana e fica na Rua Saturnino Rangel Mauro, 238, ao lado do restaurante Sr. Gil. Funciona de terça a sexta, das 16h à 0h, e aos sábados e domingos a partir das 11h. Mais informações: @barennavix (Instagram).
FRANGUINHO NOVO NO PEDAÇO
Apaixonados por frango frito contam com uma nova opção de delivery na Grande Vitória: a franquia Tom Ticken, do Grupo T.T., ao qual também pertence a hamburgueria T.T. Burger, inaugurada em março na Capital.
A especialidade são os sanduíches, com destaque para o Ticken Panko (140g de sobrecoxa empanada, alface romana, picles de cebola roxa e catchup de páprica/R$ 36).
Outra pedida é o Ticken Parm, que remete ao clássico frango à parmegiana e vem coberto com queijo meia cura e molho marinara (R$ 36). A coxinha de frango com catupiry impressiona pela crocância e divide holofotes com as asinhas de frango da casa.
13 ANOS DE BOEMIA
O Divino Botequim acaba de completar 13 anos e lançou novos pratos e petiscos para comemorar o aniversário. Entre eles está a panelinha de siri, servida com pão, farofa e vinagrete (R$ 72,90).
Também são recém-chegados o Trio de Boteco (torresmo, aipim e calabresa fritos/R$ 49,90) e o Dourado Frito (postas do peixe fritas, acompanhadas por limão e molho da casa/R$ 49,90).
A porção de tiras de mignon suíno ao molho de ervas e limão acompanhadas por batata chips (R$ 49,90) completa a lista novidades. Rua Eugenílio Ramos, 238, Jardim da Penha, Vitória. Mais informações pelo site www.divinobotequim.com.