Famosa cafeteria de Vitória muda de endereço e renova cardápio

Pizza romana e cheesecake de café são novidades no menu Crédito: Vitor Jubini

Referência em cafés especiais no Espírito Santo há 13 anos, a Kaffa Cafeteria acaba de mudar de endereço.

O novo espaço, mais amplo, com maior visibilidade e algumas novidades, fica a um posto de gasolina do local antigo, em Jardim da Penha.

Na loja de esquina, com pé-direito alto e decoração no estilo industrial, a estrela do salão é a torrefadora de cafés da Trentino, dos sócios Vagner Benezath, fundador da Kaffa, e Jonathan Piazarolo, campeão brasileiro de torra em 2019.

Torrefadora fica no salão da cafeteria, à vista dos clientes Crédito: Vitor Jubini

Além de acompanhar de perto a torrefação (quando o aroma delicioso dos grãos toma conta do lugar), os clientes poderão participar de encontros eventuais com produtores de café convidados pela casa. O primeiro bate-papo acontece no dia 20/04, com Aluizio Neto, da Fazenda Vista da Serra, em Alto Caparaó (MG).

No mezanino fica a sala de cursos da Trentino, que terá mensalmente aulas de torra, barista e preparo de café filtrado. As inscrições para as turmas de maio já estão abertas e podem ser feitas pessoalmente ou via Instagram (@kaffacafeteria).

Arroz à grega: prato fica no almoço até 15 de abril Crédito: Vitor Jubini

A cozinha da Kaffa ganhou reforço na equipe, sob o comando do chef Reinaldo Resende. No almoço, a novidade é o prato da semana, que até sábado (15) será o arroz à grega com frango ou cogumelo (R$ 40, individual). Baião de dois, galinhada e estrogonofe estão entre as próximas opções.

Na mesmo esquema rotativo, o lanche da semana é oferecido à tarde. O do momento é a pizza romana (a de Parma, muçarela de búfala e rúcula é imperdível), e em breve virão sanduíches, como o de barriga de porco empanada e o de peixe empanado.

Nova Kaffa Cafeteria

Para acompanhar os cafés, também servidos em cerâmicas personalizadas do ateliê Mineral Estúdio, um lançamento é o cinnamon roll (perfeito). Entre as sobremesas, vale pedir a cheesecake de café, também recém-chegada.

O funcionamento da nova Kaffa é de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Edifício Mud Street.

PRATO NOVO E VINHOS COM DESCONTO

Tem novidade no cardápio do restaurante Spaghetti: nhoque de batata ao molho branco com lascas de bacalhau, gratinado, finalizado com tomate confit e tapenade de azeitona (R$ 98, individual).

O prato fica no menu durante todo o mês de abril. Também até o fim deste mês, a casa terá uma seleção especial de vinhos tintos e brancos com 15% de desconto nas garrafas.

As ações são válidas para as duas unidades do Spaghetti. Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa. Mais informações: @spaghettieciaoficial (Instagram).

Novo nhoque fica no cardápio até o fim de abril Crédito: Spaghetti/Divulgação

DEGUSTAÇÃO PARA FÃS DE CHOCOLATE

A loja conceito da Capitão Redighieri, no Centro de Santa Teresa, está realizando degustações guiadas dos chocolates que fabrica. Podem participar no mínimo duas e no máximo dez pessoas, e o agendamento deve feito com antecedência pelo (27) 99740-2258. O valor é R$ 40 (individual).

Cada degustação passará por cinco etapas: história da marca, plantio e produção do cacau, tipos de cacau e suas origens, roda de sabores dos chocolates e, por fim, análise sensorial de aromas e sabores dos produtos, feitos com cacau de Santa Teresa. A loja é parceira do Clube A Gazeta

Chocolates da marca são produzidos com cacau de Santa Teresa Crédito: Capitão Redighieri/Divulgação