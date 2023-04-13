Famosa cafeteria de Vitória muda de endereço e renova cardápio

Pizza romana e cheesecake de café são novidades no menuCrédito: Vitor Jubini
Referência em cafés especiais no Espírito Santo há 13 anos, a Kaffa Cafeteria acaba de mudar de endereço.
O novo espaço, mais amplo, com maior visibilidade e algumas novidades, fica a um posto de gasolina do local antigo, em Jardim da Penha.
Na loja de esquina, com pé-direito alto e decoração no estilo industrial, a estrela do salão é a torrefadora de cafés da Trentino, dos sócios Vagner Benezath, fundador da Kaffa, e Jonathan Piazarolo, campeão brasileiro de torra em 2019.
Torrefadora fica no salão da cafeteria, à vista dos clientesCrédito: Vitor Jubini
Além de acompanhar de perto a torrefação (quando o aroma delicioso dos grãos toma conta do lugar), os clientes poderão participar de encontros eventuais com produtores de café convidados pela casa. O primeiro bate-papo acontece no dia 20/04, com Aluizio Neto, da Fazenda Vista da Serra, em Alto Caparaó (MG).
No mezanino fica a sala de cursos da Trentino, que terá mensalmente aulas de torra, barista e preparo de café filtrado. As inscrições para as turmas de maio já estão abertas e podem ser feitas pessoalmente ou via Instagram (@kaffacafeteria).
Arroz à grega: prato fica no almoço até 15 de abril Crédito: Vitor Jubini
A cozinha da Kaffa ganhou reforço na equipe, sob o comando do chef Reinaldo Resende. No almoço, a novidade é o prato da semana, que até sábado (15) será o arroz à grega com frango ou cogumelo (R$ 40, individual). Baião de dois, galinhada e estrogonofe estão entre as próximas opções.
Na mesmo esquema rotativo, o lanche da semana é oferecido à tarde. O do momento é a pizza romana (a de Parma, muçarela de búfala e rúcula é imperdível), e em breve virão sanduíches, como o de barriga de porco empanada e o de peixe empanado.
Nova Kaffa Cafeteria
Para acompanhar os cafés, também servidos em cerâmicas personalizadas do ateliê Mineral Estúdio, um lançamento é o cinnamon roll (perfeito). Entre as sobremesas, vale pedir a cheesecake de café, também recém-chegada.
O funcionamento da nova Kaffa é de segunda a sexta, das 9h às 20h, e aos sábados, das 9h às 13h30. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1850, lojas 1,2 e 3, Edifício Mud Street.
PRATO NOVO E VINHOS COM DESCONTO
Tem novidade no cardápio do restaurante Spaghetti: nhoque de batata ao molho branco com lascas de bacalhau, gratinado, finalizado com tomate confit e tapenade de azeitona (R$ 98, individual).
O prato fica no menu durante todo o mês de abril. Também até o fim deste mês, a casa terá uma seleção especial de vinhos tintos e brancos com 15% de desconto nas garrafas.
As ações são válidas para as duas unidades do Spaghetti. Vitória: Av. Leitão da Silva, 377, Bento Ferreira. Vila Velha: Rua Anésio Alvarenga, 240, Praia da Costa. Mais informações: @spaghettieciaoficial (Instagram).
Novo nhoque fica no cardápio até o fim de abrilCrédito: Spaghetti/Divulgação
DEGUSTAÇÃO PARA FÃS DE CHOCOLATE
A loja conceito da Capitão Redighieri, no Centro de Santa Teresa, está realizando degustações guiadas dos chocolates que fabrica. Podem participar no mínimo duas e no máximo dez pessoas, e o agendamento deve feito com antecedência pelo (27) 99740-2258. O valor é R$ 40 (individual).
Cada degustação passará por cinco etapas: história da marca, plantio e produção do cacau, tipos de cacau e suas origens, roda de sabores dos chocolates e, por fim, análise sensorial de aromas e sabores dos produtos, feitos com cacau de Santa Teresa. A loja é parceira do Clube A Gazeta.
Chocolates da marca são produzidos com cacau de Santa TeresaCrédito: Capitão Redighieri/Divulgação
Caminhada gastronômica em Colatina
Estão abertas as inscrições para o Caminho do Cappelletti, que acontecerá em Colatina no dia 20 de maio. O evento é realizado pela prefeitura da cidade com o objetivo de promover diversas versões do prato, um dos ícones culinários da imigração italiana. No Caminho do Cappelletti, os participantes percorrerão cerca de 25 km, saindo do Centro de Colatina em direção ao distrito de Itapina, onde se concentram os principais produtores da iguaria. Para participar, além de preencher o formulário de inscrição (neste link), é preciso entregar 2kg de alimentos não-perecíveis, que serão doados a instituições da região. Os interessados podem se inscrever até 15 de maio. A entrega dos alimentos para doação e a retirada das camisetas do evento será de 16 a 19 de maio, das 8h às 17h, na Biblioteca Municipal de Colatina (Av. Ângelo Giuberti, 406, Vila Nova).