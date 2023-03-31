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Pitadas

Franquia inspirada em restaurante americano chega a Guarapari

O carioca Outbêco faz referência à rede Outback Steakhouse. Veja também: torta capixaba no Extrabom e oficina de doces no Shopping Mestre Álvaro
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 31 de Março de 2023 às 17:53

Pratos do restaurante Outbêco, franquia inaugurada em Guarapari
Bêco Ribs: costela suína ao molho barbecue imita clássico do Outback Crédito: DEPERTODIGITAL
Parece, mas não é: a franquia carioca Outbêco, inspirada na rede americana Outback Steakhouse, acaba de chegar ao Espírito Santo.
A marca, criada em 2020 em uma comunidade do Rio de Janeiro, abrirá seu primeiro restaurante em solo capixaba neste sábado, 1º de abril, às 18h, na Praia do Morro, em Guarapari.   
"Hoje já existem mais de 150 franquias do Outbêco no Brasil e até em Portugal. A da Praia do Morro, além de ser a primeira do Estado, é a maior loja no país. Estamos em uma área com 1080 metros quadrados, que compreende três lotes. De início, teremos 300 lugares, podendo expandir", explica o franqueado Flávio Pujol.     
Fachada do restaurante Outbêco, franquia inaugurada em Guarapari
Primeira franquia capixaba do Outbêco fica em Guarapari Crédito: Outbêco/Divulgação
Para quem ainda não tinha ouvido falar do Outbêco, que se espalhou das comunidades para diversos bairros da capital fluminense, o cardápio é quase igual ao do Outback. 
Clássicos como a costela suína ao molho barbecue (Ribs on the Barbie) e a cebola gigante empanada que é símbolo da rede estadunidense (Bloomin' Onion) encabeçam o menu, nomeados respectivamente como Bêco Ribs (R$ 84,90, com fritas) e Onion Flowers (R$ 69,90). 
Pratos do restaurante Outbêco, franquia inaugurada em Guarapari
No Outbêco, a cebola gigante se chama Onion Flowers Crédito: DEPERTODIGITAL
O Outbêco Praia do Morro vai funcionar de terça a domingo, das 18h à meia-noite, na Avenida Praiana, 20. Uma nova unidade está prevista para abril em Vila Velha, dentro do Sky Food Park, que será inaugurado na Praia de Itaparica. 

TORTA E BOLINHO DE BACALHAU PARA A PÁSCOA

Se você ainda não encomendou sua torta capixaba para a Semana Santaclique aqui para ver mais de 30 opções de restaurantes, bufês e chefs que preparam o prato. A rede de supermercados Extrabom também está aceitando pedidos da iguaria em suas lojas.
Neste ano, as padarias da rede vão produzir cerca de seis toneladas de torta de bacalhau e também bolinhos de bacalhau. A receita da torta é composta por mais de 60% de bacalhau e inclui palmito, cebola, batata, azeite, coentro, cebolinha e salsinha.
Tanto a torta como os bolinhos saem por R$ 99,90 o quilo, e também estão disponíveis para pronta-entrega. As encomendas podem ser feitas pessoalmente nos supermercados ou no site www.extrabom.br.
Torta capixaba feita sob encomenda nos supermercados Extrabom
Torta de bacalhau produzida nas padarias da rede Extrabom Crédito: Mile4/Divulgação

Oficinas de gastronomia para a criançada

Nos dias 2, 9 e 16 de abril, crianças a partir de três anos poderão participar do projeto Diversão no Mestre - Gastronomia Divertida, que terá oficinas gratuitas para o público infantil no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nos dias 2 e 9, o tema será "Decoração de Brownie", e as crianças receberão avental, brownies já prontos e todo o suporte para decorarem os doces. No domingo de Páscoa, haverá encontro com o Coelhinho da Páscoa. Já no dia 16, entra em cena a oficina de salada de frutas, onde os pequenos farão uma deliciosa sobremesa. As atividades são gratuitas, em parceria com os restaurantes Terra à Vista e Green Station, e acontecem das 15h às 18h, em um espaço na praça de alimentação, no piso L1. Para participar, basta fazer a inscrição no local com os recreadores. Mais informações: @shoppingmestrealvaro (Instagram).  

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