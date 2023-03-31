Franquia inspirada em restaurante americano chega a Guarapari

Bêco Ribs: costela suína ao molho barbecue imita clássico do Outback Crédito: DEPERTODIGITAL

Parece, mas não é: a franquia carioca Outbêco, inspirada na rede americana Outback Steakhouse, acaba de chegar ao Espírito Santo.

A marca, criada em 2020 em uma comunidade do Rio de Janeiro, abrirá seu primeiro restaurante em solo capixaba neste sábado, 1º de abril, às 18h, na Praia do Morro, em Guarapari.

"Hoje já existem mais de 150 franquias do Outbêco no Brasil e até em Portugal. A da Praia do Morro, além de ser a primeira do Estado, é a maior loja no país. Estamos em uma área com 1080 metros quadrados, que compreende três lotes. De início, teremos 300 lugares, podendo expandir", explica o franqueado Flávio Pujol.

Primeira franquia capixaba do Outbêco fica em Guarapari Crédito: Outbêco/Divulgação

Para quem ainda não tinha ouvido falar do Outbêco, que se espalhou das comunidades para diversos bairros da capital fluminense, o cardápio é quase igual ao do Outback.

Clássicos como a costela suína ao molho barbecue (Ribs on the Barbie) e a cebola gigante empanada que é símbolo da rede estadunidense (Bloomin' Onion) encabeçam o menu, nomeados respectivamente como Bêco Ribs (R$ 84,90, com fritas) e Onion Flowers (R$ 69,90).

No Outbêco, a cebola gigante se chama Onion Flowers Crédito: DEPERTODIGITAL

O Outbêco Praia do Morro vai funcionar de terça a domingo, das 18h à meia-noite, na Avenida Praiana, 20. Uma nova unidade está prevista para abril em Vila Velha, dentro do Sky Food Park, que será inaugurado na Praia de Itaparica.

TORTA E BOLINHO DE BACALHAU PARA A PÁSCOA

Neste ano, as padarias da rede vão produzir cerca de seis toneladas de torta de bacalhau e também bolinhos de bacalhau. A receita da torta é composta por mais de 60% de bacalhau e inclui palmito, cebola, batata, azeite, coentro, cebolinha e salsinha.

Tanto a torta como os bolinhos saem por R$ 99,90 o quilo, e também estão disponíveis para pronta-entrega. As encomendas podem ser feitas pessoalmente nos supermercados ou no site www.extrabom.br.

Torta de bacalhau produzida nas padarias da rede Extrabom Crédito: Mile4/Divulgação