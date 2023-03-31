Franquia inspirada em restaurante americano chega a Guarapari

TORTA E BOLINHO DE BACALHAU PARA A PÁSCOA
Oficinas de gastronomia para a criançada
Nos dias 2, 9 e 16 de abril, crianças a partir de três anos poderão participar do projeto Diversão no Mestre - Gastronomia Divertida, que terá oficinas gratuitas para o público infantil no Shopping Mestre Álvaro, na Serra. Nos dias 2 e 9, o tema será "Decoração de Brownie", e as crianças receberão avental, brownies já prontos e todo o suporte para decorarem os doces. No domingo de Páscoa, haverá encontro com o Coelhinho da Páscoa. Já no dia 16, entra em cena a oficina de salada de frutas, onde os pequenos farão uma deliciosa sobremesa.
As atividades são gratuitas, em parceria com os restaurantes Terra à Vista e Green Station, e acontecem das 15h às 18h, em um espaço na praça de alimentação, no piso L1. Para participar, basta fazer a inscrição no local com os recreadores. Mais informações: @shoppingmestrealvaro (Instagram).