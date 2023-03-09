Mini-hambúrguer americano na parrilha é novidade em Vila Velha

Aberto há menos de um mês em Vila Velha, o Enbrasa Sliders e Espetos une especialidades de países onde o churrasco é paixão nacional: Brasil, representado pelo espetinho; EUA pelo slider (estilo de mini-hambúrguer famoso por lá) e Argentina pela parrilha, onde os preparos são feitos.
No novo espaço, que tem como sócios o personal trainer Kristian Costa e os advogados Ricardo Guimarães e Marcus Vinicius da Silva, a essência são os sabores defumados.
Os sliders, que os americanos preparam na chapa com a carne sobre uma camada de cebola, ganham na casa canela-verde o calor das brasas, com a cebola já misturada ao blend do hambúrguer.
"Preparamos a maioria dos ingredientes e os 'sliders' na parrilha, e isso faz toda a diferença. Cogumelos, presunto de Parma, alho defumado e até o tomate confit que usamos nos sanduíches passam pela churrasqueira", explica Ricardo.
O cardápio traz 12 opções de espeto, divididos em tradicionais e especiais, que custam a partir de R$ 11 (com 100g cada um). Destaque para o de barriguinha suína pururucada (R$ 15), servido com barbecue de acerola da casa, e para o de cordeiro com molho de hortelã (R$ 17,90).
Na seção de 'sliders' há cinco sanduichinhos, todos montados com brioche. O Banana & Bacon vem com muçarela, bacon crispy, banana-da-terra e barbecue (R$ 15,90), e o Tomate & Alho contém, além do queijo, rúcula, tomate confit e maionese de alho (R$ 13,90).
Para quem quiser compartilhar ou experimentar mais de um produto, vale a pena pedir um dos combos. O Manda Brasa Experience inclui três espetinhos à escolha, batata chips, vinagrete, farofa e maionese (R$ 52,90), e o Enbrasa Experience é montado com três sliders e porção dupla de batata chips (R$ 49,90).
A casa terá delivery em breve, por aplicativo. O horário de funcionamento é de terça a sábado, das 17h às 22h. Av. Hugo Musso, 1.045, Lojas 5 e 6, Praia da Costa. Mais informações: @en.brasa (Instagram).
CERVEJEIROS DE VOLTA AO SALDANHA
Após ficar fechada no período das chuvas entre outubro e janeiro de 2022, a cervejaria Casa 107 da Casa do Turismo Capixaba, no antigo Saldanha da Gama, voltou a funcionar.
Com a reabertura, unem-se ao empresário Kamylo Tresena os sócios Luciano Reis e Rodrigo Antunes, do Bistrô Saldanha. A cervejaria teve o cardápio repaginado, ganhou novos móveis na área externa e recebeu ajustes na decoração, que unificam o visual nostálgico do prédio.
O funcionamento agora é às sextas, das 16h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 10h às 19h. Sábado e domingo tem música ao vivo a partir das 13h (couvert a R$ 10 por pessoa). Av. Beira-mar, 855, no antigo Forte São João, Vitória. Mais informações: @cervejariacasa107_saldanha (Instagram).
NOVIDADE PARA OS "COOKIELOVERS"
A cafeteria e cookie shop Duckbill conta agora com um único endereço em Vitória, na Enseada do Suá, e acaba de anunciar uma novidade no cardápio: o cookie de churros.
De massa crocante com pitadas de canela e cobertura cremosa de doce de leite, o doce custa R$ 16 (100g). A Duckbill Vitória fica na Rua José Alexandre Buaiz, 160, em frente ao Tribunal de Contas. A loja da Praia do Canto, primeira da marca no Estado, encerrou as atividades.
CROCANTE POR FORA, CREMOSO POR DENTRO
Casquinha de wafer crocante recheada com creme com leite, chocolate e pedacinhos de biscoito: é assim o Tronky, snack que a marca Kinder, da indústria italiana Ferrero, acaba de lançar no mercado brasileiro.
“Kinder Tronky já é um sucesso na China. Agora, o produto chega ao Brasil com a proposta de deixar mais gostosa a rotina e também as pausas diárias de fãs da nossa marca, que cresceram apreciando nossos produtos.”, afirma Daniela Spila, diretora de marketing da Kinder para a América do Sul.
Com dulçor equilibrado, o novo snack foi idealizado para o paladar de jovens adultos. Sua embalagem com 18g custa em média R$ 4 e já está à venda nos principais supermercados da Grande Vitória.