Restaurante argentino famoso na Capital desembarca em Vila Velha

Aberta desde 2020 em Vila Velha, a forneria Jussaras passou nesta semana a se chamar La Dolina Horno. A casa pertence aos sócios Ivan di Cesare e Emilio Recchia, proprietários do argentino La Dolina, e agora terá a mesma identidade do famoso restaurante da dupla em Vitória.
"O La Dolina Horno não é uma filial, porque é um restaurante com estilo próprio, onde o forno a lenha é o protagonista. Temos parrilha também, e alguns pratos do cardápio de Vitória, mas cada casa tem a sua especialidade", explica Ivan.
Além das pizzas com massa de longa fermentação, o La Dolina Horno traz como diferencial focaccias (prove a de batatas com polvo na brasa e maionese de coentro/R$ 45), empanada frita (a Chapanay, com fraldinha, a R$ 12/unidade), sanduíche de fraldinha (R$ 55), cookie de chocolate com sorvete (R$ 22) e alguns novos pratos para compartilhar.
Clássicos do La Dolina, como o Los Brujos de La Chiclana (que inclui carne, tomate recheado, linguiça, tomate seco, fritas e pães/R$ 120) e a Hamburguesa Argentina (R$ 36), também foram incorporados ao cardápio canela-verde. A cozinha é comandada pela chef Brenda Liz (ex-Soeta).
O ambiente vai aos poucos ganhando o visual consagrado pelo La Dolina, com letreiros em fileteado (estilo artístico de pintura e desenho típico de Buenos Aires) e referências a grandes artistas argentinos. O pianista e músico de tango Osvaldo Pugliese (1905-1995) é o homenageado na nova casa.
No carnaval, o La Dolina Horno vai abrir apenas no sábado e na terça-feira, das 18h às 23h. Rua 15 de novembro, 568, Praia da Costa. (27) 99912-4560.
GELATO NOVO NA PRAÇA
Pitaya & Cambuci é o mais novo sabor a estrear no cardápio fixo da rede de gelaterias Bacio di Latte, que tem unidades em shoppings de Vitória e Vila Velha.
No gelato, a pitaya, também conhecida como fruta do dragão, por causa da casca irregular e dos gomos escamosos, tem seu leve dulçor combinado ao azedinho do cambuci, fruto verde nativo da Mata Atlântica brasileira.
“Essa junção da pitaya com o cambuci dá forma a um gelato saboroso, doce e cítrico, provocando uma sensação surpreendente ao paladar, muito agradável, principalmente no verão. É também um alimento que ‘comemos com os olhos’, com uma cor rosa extremamente bonita”, comenta o chef da gelateria, Oliver Kirkham.
O gelato custa a partir de R$ 17,90 (copinho ou casquinha P) nas lojas da marca e R$ 45,90 (490 ml) no delivery (iFood). Mais informações: @baciodilatte.
TRILOGIA PARA ENCHER AS TAÇAS
A linha Chac Chac Reserva, da vinícola argentina Viña Las Perdices, acaba de chegar ao Brasil. Os vinhos serão distribuídos com exclusividade pelas lojas físicas da Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo e líder no ranking de importação da bebida.
A novidade é composta por três rótulos, sendo dois tintos e um branco: Chac Chac Reserva Tannat, Chac Chac Reserva Malbec e Chac Chac Reserva Chardonnay.
“O destaque fica por conta do Tannat, já que a uva não é tão comum na Argentina. Por conta da passagem por barricas de carvalho francês e americano, são vinhos com mais estrutura e que apresentam um bom equilíbrio da acidez”, explica Marina Bufarah de Souza, sommelière da Wine.
Os vinhos da linha Chac Chac Reserva custam R$ 67,90 para quem é sócio do Clube Wine e R$ 79,88 para quem não é assinante ainda. Para conferir os endereços e contatos das lojas físicas da Wine, acesse www.wine.com.br/lojas.