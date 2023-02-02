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Novo quiosque de Camburi aposta em petiscos e café da manhã

Praieiro foi inaugurado há poucos dias, no K12. Veja também: novo gim premium capixaba e cardápio renovado na Tanti Affetti
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 06:00

Quiosque Praieiro, em Camburi, Vitória
Novo bar ocupa o quiosque 12, na Orla de Camburi Crédito: Evelize Calmon
O calçadão da Orla de Camburi, em Vitória, acaba de ganhar uma nova opção gastronômica no quiosque 12, na altura do bairro Jardim Camburi: o bar Praieiro. Inaugurado há poucos dias, o point pertence aos sócios Fabiano Cardoso (Ílios Beach House) e Julio Cesar Santana (Épico Beach Bar).
O espaço é aberto, com diversas mesas à sombra de castanheiras frondosas. As árvores são um marco naquele trecho da praia, muito frequentado por praticantes de futevôlei, frescobol e altinha.
No cardápio, ainda provisório, reinam petiscos tradicionais, como pastel (a partir de R$ 37,90 a porção com seis), churrasquinho (a partir de R$ 24,99), camarão frito (R$ 49,99) e torresmo de rolo (R$ 42,99). 
Clássico praiano, o peroá com fritas já é a entrada campeã de pedidos (R$ 82,99 ou R$ 108,99 com banana à dorê).
Uma alternativa é a tábua Praieiro, composta de linguiça, tirinhas de carne, pão de alho, batata frita, farofa e vinagrete (R$ 105,99). Ambas servem até duas pessoas.  
Carnes na tábua
Tábua Praieiro serve até duas pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva
Entre os drinques, a sugestão da casa combina gim, suco de frutas vermelhas, mix de cítricos, xaropes de tangerina e de morango e espuma de gengibre (R$ 26). 
A partir do dia 7 de fevereiro, o bar servirá café da manhã, das 6h30 às 10h, inclusive nos finais de semana. O menu terá itens como tapioca, crepioca, omelete, misto quente, suco natural e café. 
Omelete
Omelete estará em breve no cardápio de café da manhã Crédito: Carlos Alberto Silva
Atualmente, o horário de funcionamento do Praieiro é de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, a partir das 9h. Av. Dante Michelini, 4470, Jardim Camburi, Vitória.  

GIM PREMIUM NOVINHO EM FOLHA

Tem novidade capixaba no mercado de bebidas: o Gin Premium DryCat é o lançamento da vez na destilaria urbana localizada na Ilha de Monte Belo, em Vitória.
Gim Dry Cat London Dry Premium
Gin Premium DryCat London Dry: em breve nos supermercados Crédito: Ari Oliveira
O novo gim London Dry da marca é acrescido de 12 botânicos e carrega notas de manga, limão taiti e limão siciliano. Grande aposta da DryCat para 2023, o destilado é ideal para o preparo de coquetéis como Negroni, Gin Tônica, Fitzgerald e Tom Collins.  
A bebida estará disponível para venda a partir do dia 6 de janeiro nas principais redes de supermercados da Grande Vitória, pelo preço médio de R$ 79,90 (750ml).

LANÇAMENTOS DIRETO DO FORNO

Charutinhos de massa com brie e geleia de pimenta (R$ 35,90) e focaccia ao pesto (R$ 29,90) estão entre as novidades lançadas pela padaria e forneria Tanti Affetti. As entradinhas para compartilhar estão disponíveis todos os dias, das 17h às 21h.
Charutinho de brie com damasco da Tanti Affetti, em Vitória
Charutinhos de brie com geleia de pimenta são servidos à noite Crédito: Tanti Affetti/Divulgação
Já o menu de pizzas apresenta a de gorgonzola com damasco e praliné de nozes (R$ 62,90/ média) e a doce Nutella com Pistache (R$ 62,90/média), sob a batuta do novo chef pizzaiolo, Marcos Meneli.
A casa conta agora com a opção Monte o Seu Lanche, com sanduíches personalizáveis ao longo do dia. Rua Desembargador Sampaio, 182, Praia do Canto, Vitória. (27) 99895-5602.

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