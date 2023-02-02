Novo quiosque de Camburi aposta em petiscos e café da manhã

Novo bar ocupa o quiosque 12, na Orla de Camburi Crédito: Evelize Calmon

O calçadão da Orla de Camburi, em Vitória, acaba de ganhar uma nova opção gastronômica no quiosque 12, na altura do bairro Jardim Camburi: o bar Praieiro. Inaugurado há poucos dias, o point pertence aos sócios Fabiano Cardoso (Ílios Beach House) e Julio Cesar Santana (Épico Beach Bar).

O espaço é aberto, com diversas mesas à sombra de castanheiras frondosas. As árvores são um marco naquele trecho da praia, muito frequentado por praticantes de futevôlei, frescobol e altinha.

No cardápio, ainda provisório, reinam petiscos tradicionais, como pastel (a partir de R$ 37,90 a porção com seis), churrasquinho (a partir de R$ 24,99), camarão frito (R$ 49,99) e torresmo de rolo (R$ 42,99).

Clássico praiano, o peroá com fritas já é a entrada campeã de pedidos (R$ 82,99 ou R$ 108,99 com banana à dorê).

Uma alternativa é a tábua Praieiro, composta de linguiça, tirinhas de carne, pão de alho, batata frita, farofa e vinagrete (R$ 105,99). Ambas servem até duas pessoas.

Tábua Praieiro serve até duas pessoas Crédito: Carlos Alberto Silva

Entre os drinques, a sugestão da casa combina gim, suco de frutas vermelhas, mix de cítricos, xaropes de tangerina e de morango e espuma de gengibre (R$ 26).

A partir do dia 7 de fevereiro, o bar servirá café da manhã, das 6h30 às 10h, inclusive nos finais de semana. O menu terá itens como tapioca, crepioca, omelete, misto quente, suco natural e café.

Omelete estará em breve no cardápio de café da manhã Crédito: Carlos Alberto Silva

Atualmente, o horário de funcionamento do Praieiro é de segunda a sexta, das 10h às 20h, e aos sábados e domingos, a partir das 9h. Av. Dante Michelini, 4470, Jardim Camburi, Vitória.

GIM PREMIUM NOVINHO EM FOLHA

Tem novidade capixaba no mercado de bebidas: o Gin Premium DryCat é o lançamento da vez na destilaria urbana localizada na Ilha de Monte Belo, em Vitória.

Gin Premium DryCat London Dry: em breve nos supermercados Crédito: Ari Oliveira

O novo gim London Dry da marca é acrescido de 12 botânicos e carrega notas de manga, limão taiti e limão siciliano. Grande aposta da DryCat para 2023, o destilado é ideal para o preparo de coquetéis como Negroni, Gin Tônica, Fitzgerald e Tom Collins.

A bebida estará disponível para venda a partir do dia 6 de janeiro nas principais redes de supermercados da Grande Vitória, pelo preço médio de R$ 79,90 (750ml).

LANÇAMENTOS DIRETO DO FORNO

Charutinhos de massa com brie e geleia de pimenta (R$ 35,90) e focaccia ao pesto (R$ 29,90) estão entre as novidades lançadas pela padaria e forneria Tanti Affetti. As entradinhas para compartilhar estão disponíveis todos os dias, das 17h às 21h.

Charutinhos de brie com geleia de pimenta são servidos à noite Crédito: Tanti Affetti/Divulgação

Já o menu de pizzas apresenta a de gorgonzola com damasco e praliné de nozes (R$ 62,90/ média) e a doce Nutella com Pistache (R$ 62,90/média), sob a batuta do novo chef pizzaiolo, Marcos Meneli.