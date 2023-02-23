Nova pizzaria com influência napolitana surpreende em Ibiraçu

Marguerita: pizza clássica também faz parte do cardápio Crédito: Samuel Schneider

Tendência consolidada no mercado capixaba, a pizza ao estilo napolitano ganhou uma nova casa no Estado, desta vez no interior: a Panccios Pizzeria, que fica no Centro de Ibiraçu.

O restaurante pertence aos sócios André Pignaton e Fabiano e André Rosalem, pai e filho, proprietários do elogiado Dézo Café Bar. A dupla faz parte da família que fundou a pastelaria Califórnia, um ícone quando se fala em pastel com caldo de cana na BR-101.

De massa mais leve e elástica, com fermentação mínima de 48 horas, a pizza da Panccios chega inicialmente em seis versões, que custam de R$ 36 a R$ 57 (individuais). Quatro delas são pizzas brancas, que não levam molho de tomate.

O cardápio teve a consultoria de Pierluigi Rosso, que também passou pelas capixabas La Musa e Vallino, e traz entre os destaques uma pizza carbonara de queijos fior di latte e pecorino, guanciale (bacon italiano não defumado feito com bochecha suína), pimenta-do-reino e ovo caipira.

Pizzaria fica no Centro de Ibiraçu Crédito: Reprodução/Instagram @panccios

Do forno a lenha também saem criações interessantes como a Panccios, com molho de tomate, queijos fior di latte e grana padano, bacon, manjericão, mel e óleo de pimenta, e a Boscaiola, com queijos fior di latte e scarmoza defumada, linguiça caseira, cogumelos, cebola roxa e chimichurri.

Dentro de algumas semanas, o chef André Rosalem vai lançar opções tradicionais, porém com assinatura. "Vamos ter releituras de calabresa, parma com rúcula, portuguesa e frango com catupiry. Nessa estamos testando creme de milho, por exemplo".

A Panccios funciona de quinta a domingo, das 18h30 às 22h30, e fica ao lado do Dézo Café Bar, na Av. João Alves da Mota Júnior, 202, Centro, Ibiraçu.

Roda e Week 2023 já têm datas confirmadas Notícia em primeira mão: dois dos principais eventos gastronômicos do Espírito Santo acabam de ter suas edições anunciadas para 2023. O festival Roda de Boteco Grande Vitória acontecerá entre os dias 11 de maio e 11 de junho, e a festa de encerramento, Botecão, será realizada nos dias 16 e 17 de junho. Já o ES Restaurant Week vai movimentar novamente o circuito de restaurantes da região metropolitana entre os dias 6 de abril e 6 de maio. As informações são da empresária Erica Semião, que realiza os eventos.

FEIRA DE TURISMO RURAL EM VENDA NOVA

A terceira edição da Feira Estadual de Turismo Rural, RuralturES 2023, também já tem data para acontecer. Será nos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, novamente no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, em Venda Nova do Imigrante.

No ano passado, mais de 30 mil pessoas participaram da feira e foram gerados quase R$ 2 milhões em vendas diretas nos quatro dias de programação.

O tema “Turismo de Experiência” se repetirá na edição de 2023, que promete envolver o público com novidades na agroindústria, agroturismo, artesanato, turismo de aventura, cafés especiais, cervejarias artesanais, gastronomia e cultura.