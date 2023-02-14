Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Franquia

Famosa hamburgueria carioca vai inaugurar primeira loja no ES

T.T. Burger é comandada pelo chef Thomas Troisgros, filho de Claude Troisgros, e dividirá espaço com as marcas de delivery Três Gordos e Tom Ticken
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 18:31

Quem é fã de hambúrguer e passou recentemente pela Rua João da Cruz, na Praia do Canto, viu que tem novidade das boas nesse segmento chegando à Capital.
É a T. T. Burger, famosa hamburgueria carioca comandada pelo chef Thomas Troisgros, filho do chef e apresentador de TV Claude Troisgros e um dos cozinheiros brasileiros mais respeitados de sua geração. 
Criada em parceria com Thomas pela família Meisler, fundadora da marca Reserva, a T. T. nasceu em 2013, no Arpoador, e foi pioneira no conceito de hambúrguer 100% brasileiro, com insumos tipicamente nacionais, caseiros e artesanais em suas receitas.
Uma delas é o catchup de goiabada, que lembra um barbecue com notas defumadas e doces. Concebido pelo chef, o molho tem marca registrada (Goiabada Ketchup®) e é bastante copiado em hamburguerias pelo país afora.  
Hambúrguer da hamburgueria T.T. Burger, do chef Thomas Troisgros
Hamburgueria foi criada há dez anos no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @t.t.burger
Com abertura prevista para 22 de março, a unidade capixaba vai abrigar outras duas outras marcas do grupo T. T., de Thomas Troisgros, ambas no formato dark kitchen (somente entregas): Três Gordos, especializada em ultra smash burger, e Tom Ticken, de pratos, petiscos e sanduíches com frango. A T. T. Burger será a única a funcionar com serviço de mesa e delivery.
No cardápio, destacam-se o T. T. Burger (com 180g de blend Angus, queijo meia cura derretido, alface romana, tomate, picles de cebola roxa agridoce e molho da casa) e o vegetariano T. T. Siriju, recheado com 150g de "carne" de fibra de caju.   
Chef Thomas Troisgros, da hamburgueria T.T. Burger
Thomas Troisgros assina o cardápio da franquia Crédito: Gabriel Mendes
A hamburgueria, que entrou para o ramo de franquias em 2021, chegará ao Estado pelas mãos do empresário Luiz Unelo, sócio-proprietário dos restaurantes Banzai, Banzai Lounge, Top Foods e Figata.
O investimento na unidade de Vitória foi de aproximadamente R$ 1 milhão e serão gerados 26 empregos diretos.   

Veja Também

Vila Velha ganha restaurante italiano especializado em carnes

Cinco cervejas com bom custo-benefício para beber no carnaval

Aprenda a fazer maionese caseira e outros molhos para hambúrguer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Praia do Canto Rio de Janeiro Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Pilotando uma bola de fogo': como os astronautas da Artemis 2 voltarão para a Terra
Imagem de destaque
Adolescente atropelada na Leitão da Silva perdeu a mãe da mesma forma em Vitória
Imagem de destaque
O que astronautas da Artemis 2 trazem de viagem à Lua: 'A parte boa está voltando com a gente'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados