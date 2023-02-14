Famosa hamburgueria carioca vai inaugurar primeira loja no ES

Quem é fã de hambúrguer e passou recentemente pela Rua João da Cruz, na Praia do Canto, viu que tem novidade das boas nesse segmento chegando à Capital.

É a T. T. Burger, famosa hamburgueria carioca comandada pelo chef Thomas Troisgros, filho do chef e apresentador de TV Claude Troisgros e um dos cozinheiros brasileiros mais respeitados de sua geração.

Criada em parceria com Thomas pela família Meisler, fundadora da marca Reserva, a T. T. nasceu em 2013, no Arpoador, e foi pioneira no conceito de hambúrguer 100% brasileiro, com insumos tipicamente nacionais, caseiros e artesanais em suas receitas.

Uma delas é o catchup de goiabada, que lembra um barbecue com notas defumadas e doces. Concebido pelo chef, o molho tem marca registrada (Goiabada Ketchup®) e é bastante copiado em hamburguerias pelo país afora.

Hamburgueria foi criada há dez anos no Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/Instagram @t.t.burger

Com abertura prevista para 22 de março, a unidade capixaba vai abrigar outras duas outras marcas do grupo T. T., de Thomas Troisgros, ambas no formato dark kitchen (somente entregas): Três Gordos, especializada em ultra smash burger, e Tom Ticken, de pratos, petiscos e sanduíches com frango. A T. T. Burger será a única a funcionar com serviço de mesa e delivery.

No cardápio, destacam-se o T. T. Burger (com 180g de blend Angus, queijo meia cura derretido, alface romana, tomate, picles de cebola roxa agridoce e molho da casa) e o vegetariano T. T. Siriju, recheado com 150g de "carne" de fibra de caju.

Thomas Troisgros assina o cardápio da franquia Crédito: Gabriel Mendes

A hamburgueria, que entrou para o ramo de franquias em 2021, chegará ao Estado pelas mãos do empresário Luiz Unelo, sócio-proprietário dos restaurantes Banzai, Banzai Lounge, Top Foods e Figata.