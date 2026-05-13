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Coluna Abdo Filho

Pressão sobre os custos da construção sobe e metro quadrado tem tudo para ficar ainda mais caro

É o que aponta a Sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Custo do crédito é o que mais preocupa

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 02:52

Públicado em 

13 mai 2026 às 02:52
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vista aérea de Enseada do Suá, bairro onde fica localizado o Cais das Artes.
Vista aérea de Enseada do Suá, em Vitória, com Vila Velha ao fundo Shutterstock

A pressão sobre os custos da construção civil subiu consideravelmente nos primeiros meses de 2026. É o que aponta a Sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A inflação e os juros, remédio amargo prescrito na tentativa de segurar o avanço dos preços, são os dois fatores que mais preocupam o empresariado. Mais, inclusive, do que a falta de mão de obra (que também é responsável pela pressão em cima das despesas).

O índice que mede a evolução do preço médio de insumos e matérias-primas aumentou 6,8 pontos em relação ao último trimestre do ano passado, chegando a 68,4 pontos. Os juros elevados assumiram a primeira posição do ranking de principais problemas enfrentados pela indústria da construção. Já o indicador que mede a facilidade de acesso ao crédito caiu 1,3 ponto entre o 4º trimestre de 2025 e o 1º trimestre de 2026, de 39 pontos para 37,7 pontos. Lembrando que a linha de equilíbrio são os 50 pontos.

O cenário já vinha inflacionário, mas a situação deu uma deteriorada com a guerra no Oriente Médio, já que o aumento dos combustíveis impacta fortemente praticamente toda a economia. Assim, as expectativas de inflação não param de subir (basta olha o último Boletim Focus, do Banco Central) e, por consequência, a esperança de juros mais baixos, que já foi bem mais otimista, está, por ora, em banho-maria.

Com custos mais altos, margens mais apertadas e mais dificuldade para acessar crédito é praticamente certo que haverá (mais) impactos no preço do metro quadrado. Que, aliás, por vários motivos (o custo entre eles), disparou da pandemia para cá.  

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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