Pressão sobre os custos da construção sobe e metro quadrado tem tudo para ficar ainda mais caro

A pressão sobre os custos da construção civil subiu consideravelmente nos primeiros meses de 2026. É o que aponta a Sondagem Indústria da Construção, divulgada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A inflação e os juros, remédio amargo prescrito na tentativa de segurar o avanço dos preços, são os dois fatores que mais preocupam o empresariado. Mais, inclusive, do que a falta de mão de obra (que também é responsável pela pressão em cima das despesas).



O índice que mede a evolução do preço médio de insumos e matérias-primas aumentou 6,8 pontos em relação ao último trimestre do ano passado, chegando a 68,4 pontos. Os juros elevados assumiram a primeira posição do ranking de principais problemas enfrentados pela indústria da construção. Já o indicador que mede a facilidade de acesso ao crédito caiu 1,3 ponto entre o 4º trimestre de 2025 e o 1º trimestre de 2026, de 39 pontos para 37,7 pontos. Lembrando que a linha de equilíbrio são os 50 pontos.



O cenário já vinha inflacionário, mas a situação deu uma deteriorada com a guerra no Oriente Médio, já que o aumento dos combustíveis impacta fortemente praticamente toda a economia. Assim, as expectativas de inflação não param de subir (basta olha o último Boletim Focus, do Banco Central) e, por consequência, a esperança de juros mais baixos, que já foi bem mais otimista, está, por ora, em banho-maria.



Com custos mais altos, margens mais apertadas e mais dificuldade para acessar crédito é praticamente certo que haverá (mais) impactos no preço do metro quadrado. Que, aliás, por vários motivos (o custo entre eles), disparou da pandemia para cá.