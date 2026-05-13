Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Coluna Leonel Ximenes

Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres

Lote de menor valor, de toners e cartuchos de tinta, está avaliado inicialmente em R$ 300

Publicado em 13 de Maio de 2026 às 03:15

Públicado em 

13 mai 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho
Lote de cofres que será leiloado no dia 2 de junho Pietrângello Leiloeiro

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai promover, no dia 2 de junho, um leilão de bens móveis com lances na modalidade eletrônica. Ao todo, estão disponíveis 17 lotes de itens diversos, como cofres, pneus, sucatas de CPU 's, nobreaks, estabilizadores, monitores, notebooks, periféricos, condicionadores de ar, além de bem como geladeiras e televisores, entre outros bens.


Os lotes de sucatas de ar-condicionado têm o maior valor inicial do leilão: R$ 5 mil. O de menor valor, de toners e cartuchos de tinta, estão avaliados inicialmente em apenas R$ 300.

Veja Também 

Padre Diego Carvalho foi eleito presidente da Comissão Nacional dos Presbíteros da CNBB

Sacerdote do ES agora preside o órgão que representa os padres do Brasil

O rastro de destruição deixado pela enchente em Mimoso do Sul entre a noite do dia 22 e madrugada de 23 de março de 2024

Com 35 dias no cargo, prefeito manda fechar o cofre em cidade do ES

Os lances já estão abertos, e o cadastro no site do leiloeiro deve ser feito com antecedência mínima de 24 horas. O acesso ao certame está disponível em: https://www.prosalemleiloes.com.br/


Também será possível visitar e vistoriar os bens nos dias 27, 28 e 29 de maio, no período das 8h às 16h. 


Para mais informações e agendamentos de visitação, pode ser contatado o servidor Marco Bolelli, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, pelo telefone: (27) 3442-8934.

Leia Mais Sobre o Caso 

Prato feito por merendeira no ES está na final de concurso nacional

Festival de balões vai colorir cidade da Grande Vitória

Numa mesma (bela) imagem, 3 cidades e 4 símbolos do ES

“A cidade mais subestimada do Brasil” está no ES?

A "nova velhice" em destaque no dia da visita da eterna Garota de Ipanema ao ES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

TJES Judiciário leilão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Ligação de Flávio Bolsonaro e Vorcaro abre crise na campanha bolsonarista: 'Balde de água fria'
Rio Branco-ES x Vitória-ES, pela Copa Espírito Santo 2026
Em clássico definido no fim, Rio Branco e Vitória empatam pela Copa Espírito Santo
Sede TRE-ES
Sem apoio de eleitores, partido tem diretório barrado pelo TRE-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados