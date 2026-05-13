Leilão do Tribunal de Justiça do ES tem de pneus a cofres

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo vai promover, no dia 2 de junho, um leilão de bens móveis com lances na modalidade eletrônica. Ao todo, estão disponíveis 17 lotes de itens diversos, como cofres, pneus, sucatas de CPU 's, nobreaks, estabilizadores, monitores, notebooks, periféricos, condicionadores de ar, além de bem como geladeiras e televisores, entre outros bens.





Os lotes de sucatas de ar-condicionado têm o maior valor inicial do leilão: R$ 5 mil. O de menor valor, de toners e cartuchos de tinta, estão avaliados inicialmente em apenas R$ 300.