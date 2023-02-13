Cinco cervejas com bom custo-benefício para beber no carnaval

01

Albanos Bohemian Pilsner (R$ 15 em média)

Uma Bohemian Pilsner bem executada ganha o meu coração. Se ela tiver preço bom, melhor ainda! Esse é o caso da representante do estilo tcheco feita pela Albanos. Com aromas herbáceos marcantes e retrogosto de pão e cereais, a cerveja tem amargor na medida e um final seco inconfundível. É para beber sem enjoar, até a quarta-feira de cinzas.

02

Bruder Baixa Gastronomia American Lager (R$ 16 em média)

É possível que uma cerveja seja leve, com zero carboidratos e tenha o espírito boêmio dos botecos mineiros? Sim. Essa cerveja foi criada pela Bruder em parceria com o jornalista gastronômico Daniel Neto, o Nenel, conhecido pelos botequeiros de todo o país pelo blog Baixa Gastronomia. Levíssima, simples e com IBU 10, a Bruder Baixa Gastronomia é bem democrática e agrada até quem só bebe cervejas comerciais.

03

Blue Moon Belgian White (R$ 13 em média)

A Blue Moon é uma das Witbier mais famosas do mundo e vem ganhando espaço entre os cervejeiros brasileiros. Fresca e condimentada na medida, ela tem teor alcóolico de 5,4% e também é supercombinação para drinques com frutas cítricas. Pedida certa para esses dias quentes carnavalescos, seja na folia dos blocos, na praia ou em uma festa entre amigos.

04

Eisenbahn Hilda Session IPA (R$ 7 em média)

Essa cerveja ganhou o lugar entre todas as outras da Eisenbahn como favorita para beber despretensiosamente. É a que sempre tenho que ter na minha cervejeira. Leve, cítrica e muito fácil de beber, ela é extremamente refrescante e agrada até mesmo quem não é muito fã das cervejas amargas.

05

Goose Island IPA (R$ 10 em média)