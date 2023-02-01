Saiba por que as cervejas sour vêm conquistando fãs da bebida

As cervejas sour dividem opiniões: alguns amam, outros odeiam. Porém, é inegável que a característica ácida e, muitas vezes, bem azeda, tem ganhado espaço na cena cervejeira.

sour como tendência no mercado. Já falamos sobre cervejas azedas quando apresentei aqui os estilos Catharina Sour Lambic , mas hoje o papo vai um pouco além, já que é impossível ignorar ascomo tendência no mercado.

Antes de me aprofundar no tema, vou ressaltar mais uma vez: sour não é estilo, e sim uma característica.

Por exemplo: tanto os estilos Berliner Weisse, da Escola Alemã, quanto as Geuze, de origem franco-belga, são sour beers por terem a acidez como característica marcante das cervejas produzidas dentro dos seus padrões.

Os dois maiores guias cervejeiros do mundo, Brewers Association e Beer Judge Certification Program (BJCP), trazem a sour ou como característica adicional a um estilo existente (exemplo: Wood Aged Sour Ale) ou como subestilo (categoria European Sour Ale, com os estilos Lambic, Gose, Oud Bruin e outros).

Apenas a Catharina Sour, genuinamente brasileira, é reconhecida como um estilo pelos dois guias.

ACIDEZ INTENCIONAL

Basicamente todas as cervejas têm um certo grau de acidez, que pode vir de ingredientes como o trigo, por exemplo. Já reparou que as Weizenbier têm um fundinho ácido?

Porém, no caso das sours, ocorre um processo de acidificação durante a fermentação, que pode ser feito de maneira espontânea, como no caso das primeiras Lambic, ou de forma controlada, no que chamamos de kettle sour.

Essa acidificação, que é característica das Berliner Weisse, ocorre quando uma levedura específica é adicionada ao mosto da cerveja. Essa levedura se alimenta dos açúcares do mosto e produz ácidos láticos e álcool.

Nas cervejas, sour não é estilo, e sim característica Crédito: Shutterstock

Existem receitas em que adiciona-se lactose para trazer essa acidificação. Outras utilizam-se de bactérias específicas.

Já a fermentação espontânea (em fábrica, no caso, para reproduzir o que aconteceria na natureza) usa leveduras do gênero Brettanomyces, que são a cara das Lambic e de cervejas como as Saison.

CARACTERÍSTICAS DAS SOUR

Muitas vezes fermentadas com frutas (olha as Catharina Sour aqui de novo), com álcool baixo e às vezes intimidadoras, já que notas avinagradas, funky e cavalo molhado são aceitas dependendo do estilo, o que na verdade chamamos de Sour Beers engloba desde cervejas mais refrescantes, como as já ditas Catharinas e Berliner Weisse, até cervejas extremas, como as Wild Ale, as Gose e as Barrel-Aged Sour - ou que mais a imaginação dos cervejeiros for capaz de criar.

Para finalizar, deixo aqui dicas de alguns rótulos de cervejas ácidas para você provar e se aventurar nesse mundo azedo que eu, particularmente, adoro!