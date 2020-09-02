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Catharina sour: conheça o primeiro estilo de cerveja brasileiro

As Catharinas, que surgiram em Santa Catarina, têm adição de fruta como perfil obrigatório e sua acidez diferenciada origina-se de bactérias lácticas

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 10:00

Públicado em 

02 set 2020 às 10:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Cerveja refrescante com grapefruit. Usada para ilustrar o estilo catharina sour
O estilo Catharina Sour foi desenvolvido por cervejeiros de Blumenau-SC  Crédito: Shutterstock
Se você acompanha o mundo das cervejas artesanais já deve ter ouvido falar do Catharina Sour, primeiro estilo de cerveja brasileiro. É que, mesmo antes de ser reconhecido pelo Beer Judge Certification Program (BJCP), em 2018, o Catharina já dava o que falar, principalmente entre os cervejeiros puristas.
Só para pincelar: o BJCP é uma organização mundial que analisa, cataloga e julga cervejas de todo o mundo. É o Google da cerveja e o maior guia de estilos de cerveja do planeta. Portanto, se o BJCP falou, tá falado, e não adianta bater o pé.

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Vamos então desvendar esse estilo nacional: o Catharina Sour foi desenvolvido por cervejeiros de Blumenau-SC em meados de 2016, entre os membros da Associação das Microcervejarias Artesanais de Santa Catarina (ACASC) e, como contei acima, foi reconhecido oficialmente como primeiro estilo brasileiro em 2018.
Há quem torça o nariz para o estilo, afirmando que trata-se de uma cerveja estilo Berliner Weiss com adição de frutas. No entanto, existem diferenças que devem ser pontuadas: as Catharina Sour tem o ABV (Alcohol By Volum), ou seja, o teor alcoólico, entre 4 e 5,5%. Um tanto considerável acima da sua prima alemã, pois o álcool nas Berliner Weisse não deve ultrapassar 3,8%.
Além disso, as Catharinas têm adição de fruta como perfil obrigatório e devem manter os perfis de acidez moderados, o que as torna diferentes das Lambic ácidas. Outro ponto que só as Catharinas têm está relacionado à acidez diferenciada: essa característica origina-se de bactérias lácticas. Isso as difere de cervejas como as Wild Ale, que fermentam com leveduras selvagens, as conhecidas Brettanomyces.

TERROIR BRASILEIRO

As características presentes no estilo Catharina Sour apontam para uma direção interessante quanto ao desenvolvimento e a inovação do cenário cervejeiro do país. Afinal de contas, as Catharinas representam muito do que o nosso paladar tropical procura: leveza, refrescância, bom drinkability e uso de frutas da nossa flora, o que agrega na valorização do terroir brasileiro.
Para fechar com um brinde merecido, deixo para você três dicas de Catharinas que figuram entre as minhas favoritas e que bem representam o estilo brasuca de beber:
1 - LOHN BIER CATHARINA SOUR UVA GOETHE 
  • Corpo baixinho, frisante delicioso e o equilíbrio perfeito entre o dulçor e a acidez das uvas. Se você é fã de vinhos brancos (eu amo!), pode apostar que vai dar bossa.
  • Quanto: R$ 14,90 (330ml) no Empório da Cerveja
Cerveja Antuérpia Quintal Catharina Sour Jabuticaba
Crédito:
2 - ANTUÉRPIA QUINTAL CATHARINA SOUR JABUTICABA 
  • Os rótulos da série Quintal da cervejaria mineira são indispensáveis para quem quer entender o poder das Catharinas Sour. Jabuticabas? Presentes. Acidez? Na medida.
  • Quanto: R$ 19,90 (355ml) na Bro's Beer
Cerveja Antuérpia Quintal Catharina Sour Jabuticaba
Crédito:
3 - CATHEDRAL + HUMP C SOUR
  • Parceria entre a Hump Beer e a premiadíssima cervejaria Cathedral, essa Catharina tem adição de trigo, cajá, caju e coco, complexidade surpreendente e é inesquecível.
  • Quanto: R$ 28 (473ml) no Mercado Beer.
Cerveja Cathedral + Hump C Sour
Crédito:
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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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