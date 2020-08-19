Cerveja artesanal boa e barata: 5 rótulos capixabas até R$ 20

Crédito:

Quando usamos termos como artesanal, de origem ou especial, sabemos que tratam-se de produtos com qualidade superior, que primam por ingredientes de maior qualidade e por processos de produção mais longos, menos industriais e que buscam compreender melhor a complexidade dos ingredientes.

Essa é uma das essências da gastronomia. Quando bebemos uma cerveja especial, temos a experiência de provar um produto que carrega toda essa bagagem da produção artesanal. Isso acaba refletindo-se no preço e reforça o estigma de que apenas cervejas caras são boas.

Pensando nisso, e analisando o mercado local, percebi que já temos bons rótulos com preços mais acessíveis para diferentes bolsos. Por isso, selecionei aqui cinco rótulos de cervejarias capixabas que podem ser adquiridos por no máximo R$ 20 a garrafa e que estão disponíveis em supermercados, aplicativos de delivery ou mesmo nas próprias cervejarias. Confira!

CASA 107 AMERICAN IPA 500ml (R$ 14 na fábrica, no Centro de Vila Velha)

A cervejaria canela-verde, que inaugura em breve um pub no aeroporto de Vitória, conta com 48 de IBU (índice de amargor) e impressiona pelas notas cítricas e refrescantes provenientes da combinação de lúpulos do estilo. Excelente pedida para os hoplovers. À venda também no restaurante Sabor da Terra (Praia do Canto) e pelo iFood (consultar taxa de entrega). Mais informações: @cervejariacasa107 .

Crédito:

TERESENSE MUNICH HELLES 500ml (R$ 15 na fábrica, em Santa Teresa)

Para quem aprecia a destreza e a qualidade das cervejas alemãs, a Munich Helles da Teresense é sempre uma boa pedida. Com baixo amargor e predominância das notas de maltes base, como o Pilsen, a receita também é certeira para introdução aos aromas e sabores das cervejas especiais. À venda também nos supermercados Carone, Perim, OK e outros. Mais informações: @cervejariateresense.

Crédito:

ELSE RED IPA 500ml (R$ 18,19 no Atacado Sempre Tem)

Um dos melhores estilos da primeira cervejaria artesanal capixaba ocupa prateleiras de supermercados e tem preço bem acessível. A Red IPA é uma criação relativamente nova da cervejaria de Viana. Tem perfil maltado e destaca-se pelo equilíbrio entre as notas de malte e dos lúpulos. À venda também nos supermercados Carone e Extrabom. Mais informações: @elsebeer.

Crédito:

BARBA RUIVA COFFEE STOUT 500ml (R$ 19,59, no Atacado Sempre Tem)

É uma das melhores cervejas da marca, com bom custo-benefício e disponível em vários pontos de venda. Essa Stout contém café arábica das montanhas capixabas em sua receita, que combina bem com os maltes torrados típicos do estilo. Pedido ideal para os dias mais frios. À venda também nos supermercados Carone, São José, Extrabom e outros. Mais informações: @cervejariabarbaruiva.



Crédito:

TRARKO SESSION IPA 500ml (R$ 20 na Trarko Tap House)

A versão mais leve e refrescante das Indian Pale Ale da cervejaria de Domingos Martins está disponível para compra em vários pontos da cidade. Com drinkability nas alturas e aromas que agradam aos fãs de cervejas lupuladas, a session da Trarko é uma excelente pedida para quem busca refrescância e leveza. À venda também no supermercado Trarbach e no restaurante Fritz Frida, em Domingos Martins. Mais informações: @cervejariatrarko.

Crédito: