AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Renata Rasseli

ES é o estado que mais abriu cervejarias em 2019, diz Anuário da Cerveja

O levantamento informou, ainda, que a cerveja é o produto com mais pedidos de registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

24 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Leo Leal e Anderson Albuquerque
Leo Leal e Anderson Albuquerque Crédito: Divulgação
O Sul e Sudeste concentram 80% das cervejarias do Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa), na edição mais recente do Anuário da Cerveja. No levantamento, o Espírito Santo é apontado como o estado que alcançou um crescimento de 100% do setor. E qual seria o motivo desse aumento?
Para o empresário Léo Leal, sócio de uma cervejaria artesanal na Serra, foi a abertura das microcervejarias, ao oferecer opções de sabores e intensidades diferentes da bebida, que acabou provocando uma apreciação maior dos capixabas. “O consumo da cerveja artesanal era muito restrito. Agora está mais disseminado e quem nunca tinha provado, experimentou e gostou. Passou a consumir com frequência e impulsionando o setor”, disse.
Ele, que divide o comando da Convento Cervejaria com outros quatro sócios, acredita que nem a pandemia fará o apreço do capixaba pela cerveja retroceder. “É um consumo que vai crescer. No nosso caso, mesmo tendo pausado alguns investimentos e avanços previstos para este ano, a previsão é de retomada significativa e gradual daqui para a frente. O pior já passou”, acrescentou.
O levantamento informou, ainda, que a cerveja é o produto com mais pedidos de registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Em 2019, foram 9.950 enquanto que para o vinho as solicitações somaram 1.676, bebida alcoólica mista 1.251, suco 1.094 e cachaça com 857.

NOVA COLEÇÃO DE IVAN AGUILAR TERÁ RENDA DESTINADA AO ASILO DE VITÓRIA

Ivan Aguilar, estilista
Ivan Aguilar, estilista Crédito: Divulgação
Estilo que faz o bem: o capixaba Ivan Aguilar acaba de preparar uma nova coleção de gravatas exclusivas para a sua grife. A coleção pode ser usada por homens e mulheres que buscam sofisticação, elegância e bom gosto. Além disso, terá parte da sua renda destinada ao Asilo dos Idosos de Vitória, instituição beneficente que atua na capital há 80 anos.

MEDSÊNIOR EM BRASÍLIA

Maely Coelho acaba de levar a MedSênior para Brasília. A operadora de saúde capixaba terá sede na avenida W3 Sul da capital federal e atuará de acordo com o modelo de medicina preventiva da empresa, que tem o objetivo de proporcionar qualidade de vida, bem-estar e autonomia para a população idosa. A unidade terá sete consultórios médicos e oferecerá atendimento de Enfermagem, serviço de fisioterapia, assistência de equipe multidisciplinar e oficinas de saúde.

MARATONA DE GAMES

Na semana em que estudantes participam de uma maratona de desenvolvimento de games inéditos, a Game Jam Faesa, profissionais da área se reúnem nesta sexta-feira (24), virtualmente, para um debate sobre o desenvolvimento e mercado de jogos. O encontro vai contar com a participação de referências no setor, como o Tech Evangelista da Unity, Alexandre Kikuchi; Rafael Lontra, criador da Mito Games; Carolina Arantes, da Happy Code, entre outros desenvolvedores. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Faesa, no Youtube, às 18h.

PRÊMIO

Os sócios Franco Carpes, Junior Martinelle e Bernardo Dietze comemoram com sua equipe de assessores, da Golden Investimentos, o prêmio Brazil Advisor Awards, na categoria Melhor Net Promoter Score (NPS) do Brasil, ressaltando a qualidade do atendimento do escritório. Esta é uma metodologia de satisfação de clientes desenvolvida para avaliar seu grau de fidelidade. O evento destaca os melhores escritórios e assessores da XP Investimentos e se tornou uma espécie de Oscar do setor.

Veja Também

Big Beatles representa o ES na live do Internacional Beatleweek 2020

Pousada do ES ganha certificado nacional de segurança sanitária

"Tinha medo de perder vidas, de morrer, não", diz médica no combate à Covid

Renata Rasseli

Renata Rasseli Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Cerveja Gastronomia Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 03/08/2026
Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados