ES é o estado que mais abriu cervejarias em 2019, diz Anuário da Cerveja

Leo Leal e Anderson Albuquerque Crédito: Divulgação

O Sul e Sudeste concentram 80% das cervejarias do Brasil, de acordo com o Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa), na edição mais recente do Anuário da Cerveja. No levantamento, o Espírito Santo é apontado como o estado que alcançou um crescimento de 100% do setor. E qual seria o motivo desse aumento?

Para o empresário Léo Leal, sócio de uma cervejaria artesanal na Serra, foi a abertura das microcervejarias, ao oferecer opções de sabores e intensidades diferentes da bebida, que acabou provocando uma apreciação maior dos capixabas. “O consumo da cerveja artesanal era muito restrito. Agora está mais disseminado e quem nunca tinha provado, experimentou e gostou. Passou a consumir com frequência e impulsionando o setor”, disse.

Ele, que divide o comando da Convento Cervejaria com outros quatro sócios, acredita que nem a pandemia fará o apreço do capixaba pela cerveja retroceder. “É um consumo que vai crescer. No nosso caso, mesmo tendo pausado alguns investimentos e avanços previstos para este ano, a previsão é de retomada significativa e gradual daqui para a frente. O pior já passou”, acrescentou.

O levantamento informou, ainda, que a cerveja é o produto com mais pedidos de registro no Ministério da Agricultura e Abastecimento. Em 2019, foram 9.950 enquanto que para o vinho as solicitações somaram 1.676, bebida alcoólica mista 1.251, suco 1.094 e cachaça com 857.

NOVA COLEÇÃO DE IVAN AGUILAR TERÁ RENDA DESTINADA AO ASILO DE VITÓRIA

Ivan Aguilar, estilista Crédito: Divulgação

Estilo que faz o bem: o capixaba Ivan Aguilar acaba de preparar uma nova coleção de gravatas exclusivas para a sua grife. A coleção pode ser usada por homens e mulheres que buscam sofisticação, elegância e bom gosto. Além disso, terá parte da sua renda destinada ao Asilo dos Idosos de Vitória, instituição beneficente que atua na capital há 80 anos.

MEDSÊNIOR EM BRASÍLIA

Maely Coelho acaba de levar a MedSênior para Brasília. A operadora de saúde capixaba terá sede na avenida W3 Sul da capital federal e atuará de acordo com o modelo de medicina preventiva da empresa, que tem o objetivo de proporcionar qualidade de vida, bem-estar e autonomia para a população idosa. A unidade terá sete consultórios médicos e oferecerá atendimento de Enfermagem, serviço de fisioterapia, assistência de equipe multidisciplinar e oficinas de saúde.

MARATONA DE GAMES

Na semana em que estudantes participam de uma maratona de desenvolvimento de games inéditos, a Game Jam Faesa, profissionais da área se reúnem nesta sexta-feira (24), virtualmente, para um debate sobre o desenvolvimento e mercado de jogos. O encontro vai contar com a participação de referências no setor, como o Tech Evangelista da Unity, Alexandre Kikuchi; Rafael Lontra, criador da Mito Games; Carolina Arantes, da Happy Code, entre outros desenvolvedores. O evento será transmitido ao vivo pelo canal da Faesa, no Youtube, às 18h.

PRÊMIO